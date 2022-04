Gobierno de Belice preocupado por aumento de inmigrantes cubanos en su territorio

El gobierno de Belice manifestó su preocupación ante el aumento de inmigrantes cubanos en su territorio, desde la reapertura de sus fronteras en febrero de 2022.

Un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración, el cual fue citado por la agencia de noticias EFE, señala que los cubanos se hallan entre otros migrantes que llegan a Belice por medios irregulares, como punto de tránsito hacia su destino final, Estados Unidos.

La nota oficial asegura que los inmigrantes procedentes de la isla “están utilizando el Programa de Refugiados para evitar la repatriación a Cuba” y, una vez detenidos, son entregados a la Organización No Gubernamental Help for Progress.

La Cancillería afirmó que hasta la fecha 39 inmigrantes de origen cubano han sido interceptados, en su tránsito hacia la frontera entre México y EE.UU. Recientemente, un grupo de 16 personas fue aprehendido por la policía y puesto a disposición de las autoridades migratorias.

El informe reveló que, además de los cubanos, otros migrantes de la zona geográfica atraviesan la geografía de ese país rumbo a México, en particular desde la reapertura de la frontera, que estuvo cerrada de abril de 2020 hasta febrero del año en curso. El organismo gubernamental reiteró en el texto su compromiso con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Al conocer la declaración del gobierno de Belice, la Comisión de Derechos Humanos de la nación (HRCB) publicó un comunicado en su perfil de Facebook en el que argumentó que “no hay nada ilegal o ilícito en que alguien entre en Belice sin los documentos adecuados y solicite asilo. La persona o personas deben dirigirse a la Oficina de Refugiados que se estableció específicamente para ese fin”.

Esta organización aclaró además que ese país “ratificó la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados el 27 de junio de 1990 y luego incorporó la Convención a nuestro Derecho interno como Ley de Refugiados, Capítulo 165”.

El documento reveló lo que sucede con los inmigrantes cubanos una vez que son descubiertos. “Si las autoridades de inmigración deciden acusarles de entrada ilegal (cosa que no deberían hacer) son arrestados, acusados, detenidos y llevados a juicio. Pagan su multa de $1,000 [dólares beliceños], se les da una orden de expulsión y luego son puestos en prisión junto con la población carcelaria general (criminales convictos) para esperar ser transportados por el Estado”.

La HRCB afirmó que ante la carencia de acuerdos de viaje entre Cuba y Belice, los indocumentados pueden permanecer encerrados hasta 50 días, hasta que abogados de esa institución intervienen con una acción de habeas corpus para su liberación.

La Comisión de Derechos Humanos tiene como propósito garantizar que los derechos de todas las personas, incluidos los migrantes y los refugiados, sean reconocidos y defendidos por la ley. Su intervención logró en marzo pasado la liberación de nueve personas, incluidos dos menores de edad y una mujer embarazada.

Los cubanos fueron interceptados por la policía local en la zona conocida como Benque Viejo y tras su arresto contactaron al letrado Leo Bradley, presidente de la HRCB, quien logró su libertad temporal con base a que la detención violó sus derechos constitucionales.

No obstante, este 1 de abril, trascendió que la solicitud de liberación, autorizada por la jueza Lisa Shoman, fue revocada por el defensor de la corona Agassi Finnegan, quien argumentó que podrían abandonar el país. De acuerdo con la nota publicada este lunes por la Comisión de Derechos Humanos, al parecer los inmigrantes abandonaron el territorio de Belice sin informar a ninguna autoridad pertinente.

“Eran libres de salir, y la ley que se infringió fue que salieron contraviniendo las leyes de inmigración que exigen que se salga por puntos de salida especificados. Todos tenemos libertad de movimiento y no se les impuso ninguna restricción. Además, en nuestro país tenemos fronteras no controladas”, afirmó la HRCB.

La emigración masiva de cubanos ha alcanzado en los últimos meses cifras alarmantes. En marzo, las autoridades fronterizas de Estados Unidos registraron a más de 32,000 inmigrantes provenientes de la isla que ingresaron a territorio estadounidense.

Esta cifra representa el doble de los detectados en febrero del año en curso, cuando el número ascendió a 16,550. De mantener un ritmo similar en los próximos meses, la actual crisis migratoria pudiera acercarse a otros sucesos similares en décadas pasadas, como el éxodo del Mariel en 1980.