Encarcelan a opositora Tania Echevarría; suman cuatro Damas de Blanco en prisión

Damas de blanco Tania Echevarría, Saylí Navarro, Sissi Abascal y Aymara Nieto Foto © Facebook de las opositoras

La Dama de Blanco Tania Echevarría Menéndez fue encarcelada este jueves tras ser condenada a seis años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11J, y con ella suman cuatro las integrantes de la organización encerradas por el régimen.

Además de Echevarría Menéndez, están recluidas en cárceles de Cuba las opositoras Aymara Nieto Muñoz, Saylí Navarro Álvarez y Sissi Abascal Zamora, la miembro más joven de la agrupación femenina, liderada por la activista Berta Soler, ganadora del Premio Sájarov de la Unión Europea.

“Los oficiales se reunieron y decidieron que el traslado mío no será hasta el jueves y que tenía que presentarme el miércoles por la tarde. Yo les dije, 'yo no voy a presentarme el miércoles por la tarde porque yo no he cometido delito ninguno para que ustedes me metan en un calabozo. Los traslados a la prisión son los martes y los jueves, entonces se reunieron y decidieron trasladarme el jueves”, dijo Echeverría Menéndez en declaraciones a Radio Televisión Martí, momentos antes de su arresto.

La sentencia de esta Dama de Blanco fue ratificada luego de que el Tribunal Popular de Colón rechazara su apelación en marzo pasado.

Su esposo, el opositor Leylandis Puentes Vargas, y el activista Francisco Rangel Manzano, ambos miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, también enfrentan condenas de seis años de cárcel por participar en el estallido antigubernamental de julio de 2021.

Por su parte, Nieto Muñoz recibió una pena de cinco años y cuatro meses de privación de libertad cuando ya le quedaban pocos meses para cumplir un dictamen judicial anterior, por el que se encuentra recluida desde 2019. En esta ocasión las autoridades la acusaron de liderar un motín en la cárcel Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao.

En su juicio las autoridades decidieron ignorar los testimonios de la acusada, su abogado defensor y una interna que negó la participación de la opositora cubana en los sucesos, donde las reclusas incendiaron colchones, rompieron rejas y ventanas en protesta por la decisión de la dirección del penal de mantener los cubículos cerrados.

Tras las protestas del 11J, Navarro Álvarez fue condenada por los presuntos delitos de atentado y desorden público a 8 años de cárcel. La petición fiscal en su contra era de 11 años de privación de libertad.

Las autoridades la detuvieron el 12 de julio de 2021 junto a su padre, el líder opositor Félix Navarro, uno de los prisioneros políticos de la Primavera Negra de 2003, cuando el régimen encerró a 75 activistas, intelectuales y periodistas independientes y los condenó hasta a más de dos décadas de cárcel.

En noviembre de 2021, el Tribunal Popular de Jovellanos, Matanzas, sentenció a Abascal Zamora a una pena de seis años de cárcel por participar en las protestas masivas del 11J. Se le imputaron los delitos de desacato, atentado y desorden público.

En enero de 2022, la miembro del Consejo de Dirección de las Damas de Blanco María Cristina Labrada denunció que un coronel trató de intimidar a la joven opositora, durante una visita al recinto penal donde se encuentra. El represor castrista le aseguró a Abascal Zamora que nunca saldría de la prisión.