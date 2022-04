EE.UU. rechaza condena a prisión a Dama de Blanco Tania Echevarría

El gobierno de Estados Unidos rechazó este domingo la condena de seis años de privación de libertad impuesta a la Dama de Blanco Tania Echevarría Menéndez, por participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

“El régimen de Cuba acabó de condenar a la Dama de Blanco Tania Echevarría a seis años por manifestarse el 11J. Como muchas manifestantes pacíficas, Tania fue procesada por estar 'allí' en violación de su libertad de reunión y expresión. Pedimos su liberación inmediata”, denunció en Twitter la Embajada de EE.UU. en La Habana.

La publicación lleva la etiqueta #PresosPorQué, campaña retomada en septiembre de 2021 por el gobierno estadounidense, en apoyo a los cientos de cubanos detenidos por su participación en el estallido antigubernamental del año pasado.

En respuesta al post, una decena de internautas exigieron la libertad de Echevarría Menéndez y criticaron a la dictadura cubana por encarcelar a mujeres, a ancianos e incluso, a menores de 18 años, por el único delito de “tirarse para la calle y romper con la doctrina castrista impuesta desde hace seis décadas”.

“Es la primera vez que la Embajada utiliza la palabra régimen para hablar del gobierno cubano, tal vez es una muestra de que la postura de la administración Biden se radicaliza en favor del pueblo, con declaraciones más contundentes en apoyo a los presos políticos”, advirtió un usuario de la red social.

El pasado 14 de abril, Echevarría Menéndez fue trasladada por la policía a la prisión donde cumplirá su condena, luego de que el Tribunal Popular del municipio Colón, en Matanzas, rechazara su recurso de apelación en marzo pasado.

“Los oficiales se reunieron y decidieron que el traslado mío no será hasta el jueves y que tenía que presentarme el miércoles por la tarde. Yo les dije: 'Yo no voy a presentarme el miércoles por la tarde porque yo no he cometido delito ninguno para que ustedes me metan en un calabozo'. Los traslados a la prisión son los martes y los jueves, entonces se reunieron y decidieron trasladarme el jueves”, dijo la integrante de las Damas de Blanco a Radio Televisión Martí, momentos antes de su arresto.

Su esposo, el opositor Leylandis Puentes Vargas, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, también enfrenta una pena de seis años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11J. Las peticiones fiscales para estos disidentes cubanos fueron reveladas en octubre de 2021 y, en enero de 2022, se dieron a conocer las injustas sentencias. Los funcionarios judiciales les aclararon que solo tendrían 10 días para apelar.

Con el encarcelamiento de Echevarría Menéndez, suman cuatro las integrantes de la organización femenina apresadas por el gobierno cubano. La activista Aymara Nieto Muñoz fue condenada a cinco años y cuatro meses de cárcel cuando ya le quedaban pocos meses para cumplir un dictamen judicial anterior, por el que se encuentra recluida desde 2019.

Saylí Navarro Sánchez fue condenada a ocho años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado y desorden público, mientras que Sissi Abascal, la Dama de Blanco más joven, recibió una pena de seis años de cárcel por parte del Tribunal Popular de Jovellanos, que le imputó los cargos de desacato, atentado y desorden público.