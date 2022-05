Multan a una cubana con 1,500 pesos por bajarse el nasobuco

No todos llevan la mascarilla en la calle Foto © Facebook / Gret La China

Inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) multaron este miércoles con 1,500 pesos cubanos a una vecina de Holguín por bajarse el nasobuco "tan solo un momento".

"Tengo una gran indignación, qué país es este donde no hay justicia. Hoy me pusieron una multa de 1,500 pesos (...) por bajarme el nasobuco tan solo un momento, mientras por otro lado convocan a un desfile por el inicio de las Romerías de Mayo y muchas de las personas sin nasobuco caminando por las calles. ¿Dónde está la justicia, dónde está la dignidad?", escribió la mujer, que se identificó como Gret La China, en un grupo de Facebook.

Captura de Facebook

Tras realizar la publicación, varios internautas reaccionaron con indignación ante la medida sancionadora, sobre todo porque con la disminución de casos positivos de coronavirus en Cuba, según las estadísticas oficiales, el gobierno mantiene vigente el uso de las mascarillas y el decreto ley que permite aplicar multas a quienes no las utilicen.

"Las leyes son manigüeras familia, las guaguas repletas de gente, las colas para todo, las playas, los hoteles, desfiles, todo un desorden autorizado y tristemente te ponen una cacería de brujas y te multan por bajarte el nasobuco, y si le explicas esto que he escrito te dicen que eso no es problema de ellos, que solo cumplen lo que está establecido", dijo una persona.

"No se por qué, pues en la calle son más sin nasobuco que con él, incluyendo personal de la policía que viven fumando", subrayó otro usuario de la red social.

"Este país no hay quién lo entienda. El Primero de Mayo era todo el mundo tomando y gozando de la misma botella y sin cubrirse la boca y ahora a quitarnos el poco dinero que tenemos; no es fácil. Dónde está la justicia, como bien dices", cuestionó otro internauta.

El Decreto Ley 31/2021, aprobado para controlar la expansión del COVID-19 en Cuba y sancionar con multas a los ciudadanos que violen las indicaciones del gobierno, establece en su artículo 2.1, inciso "c", que se multará con dos mil pesos a las personas que no uses o uses incorrectamente el nasobuco o mascarilla en las vías públicas, ómnibus, autos e interiores de los centros laborales y de servicios.

Por tal concepto, en La Habana quedaban por cobrar unos 230 millones de pesos cubanos correspondientes a más de 160 mil multas, según datos correspondientes a febrero.

Junto a otras contravenciones, la medida legal estableció un férreo control sobre la ciudadanía, que para instituciones internacionales como Human Rights Watch se trata de una excusa para controlar a opositores y disidentes y reprimir la libertad de expresión.

A pesar de lo normado, no siempre se aplican las multas a todas las personas, incluidos altos funcionarios del país, que se quitan el nasobuco para dirigirse a simpatizantes concentrados en pequeños espacios, como Miguel Díaz-Canel que se dirigió a los ciudadanos de Guantánamo sin usar el medio de protección individual, o el exespía Gerardo Hernández Nordelo, que se puso a bailar una conga sin protegerse ni proteger a quienes le rodeaban.

En abril, el gobierno cubano anunció que relajaría las regulaciones de Control Sanitario Internacional en aeropuertos, para facilitar la entrada de turistas a la isla, lo que generó críticas por parte de la población, porque una vez más los extranjeros son más importantes que los ciudadanos.

El régimen sostiene que el uso de mascarilla es obligatorio, y el gobierno de La Habana desmintió que se fuera a poner fin a su uso obligatorio, tal y como reclaman muchos en diferentes espacios y de acuerdo a las tendencias internacionales, sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde cada vez es menos frecuente.