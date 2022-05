Aduana de Cuba abre oficina contra terrorismo y drogas con patrocinio internacional

La Aduana de Cuba abrió una oficina, financiada por la cooperación internacional, para lograr comunicación operativa en tiempo real entre aeropuertos internacionales y enfrentar el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.

Esta iniciativa es un proyecto financiado por la Unión Europea y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, “a fin de promover la estabilidad y la paz en ese campo”, informó la Agencia Cubana de Noticias.

La oficina, de cuyo tipo ya existen 18 en el Caribe, fue inaugurada el pasado viernes y es la más preparada en la región, según afirmó Sergio Naranjo, coordinador de AIRCOP para América Latina y el Caribe.

AIRCOP, que hizo posible la construcción de la oficina en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, es un proyecto interinstitucional entre Naciones Unidas, INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que tiene por objeto “reforzar las capacidades de los aeropuertos internacionales […] para detectar e interceptar drogas, otras mercancías ilícitas y pasajeros de alto riesgo tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino, con el objetivo general de desarticular las redes delictivas ilegales”, según se lee en su sitio web.

Antes de la inauguración, expertos de Bolivia, Canadá y España impartieron un curso de capacitación durante varios días, en el Meliá Habana Hotel, a los oficiales cubanos de aduana que se encargarán de operar la oficina.

La Aduana de Cuba es una de las instituciones que de manera más habitual recibe quejas por parte de los cubanos debido a sus restricciones de importación de productos, a los malos tratos y la corrupción.

El pasado año procesó 6.5 millones de bultos en los aeropuertos del país, cifra récord gracias al levantamiento de aranceles a las importaciones de medicamentos, comida y productos de aseo. La institución reconocía que se presentaron atrasos en el procesamiento de los paquetes, ante el enorme volumen de envíos.

Según admitió Nelson Cordovés Reyes, jefe de la Aduana, el trabajo de la institución que dirige todavía resulta desconocido por la ciudadanía, que en muchas ocasiones no entiende el contenido de las normas que implementan. “Siempre vamos a explicar a la población todo lo que ella necesite que se explique y se conozca”, aseguró.

El pasado 12 de abril, a su llegada a un aeropuerto de la isla, los oficiales de la aduana cubana retuvieron por más de cinco horas a la influencer colombiana Yina Calderón, bajo la sospecha de que llevaba sustancias alucinógenas camufladas en sus nalgas, en las que se ha hecho varias cirugías plásticas.

“Pasé por rayos X y, como ustedes saben que sufrí de los biopolímeros, obvio, me salieron una mano de bolitas en la cola. Esos agentes de una vez pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron. Me dijeron que yo traía droga y yo les expliqué que eran los biopolímeros y me tocó mostrarle la cicatriz”, denunció la actriz y empresaria.

En 2021, las autoridades cubanas decomisaron más de cuatro toneladas de drogas en distintas operaciones contra el narcotráfico, que en su mayoría tuvieron que ver con recalos marítimos.

El coronel Héctor González Hernández, segundo jefe de Enfrentamiento Antidroga del DTI, responsabilizó a emigrados cubanos radicados en Estados Unidos, Jamaica y México de la mayoría de los intentos de introducción de drogas en Cuba durante ese año.

“Hubo persistencia e intencionalidad de emigrados cubanos y extranjeros de organizar operaciones de introducción de drogas hacia el territorio nacional, para lo cual reacomodaron y diversificaron su actuar en varios escenarios, como la frontera aérea, los envíos postales y las cargas no acompañadas”, precisó el oficial.