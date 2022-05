Unión Eléctrica no prevé afectaciones al servicio por déficit de generación por segundo día consecutivo

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó a todos los cubanos que reciben suministro eléctrico a través de sus redes que no prevé afectaciones al servicio por déficit de generación a lo largo de este domingo.

De transcurrir el día como anuncia la empresa que detenta el monopolio del suministro eléctrico en la isla, se trataría del segundo consecutivo en que sus clientes no se verían afectados por los apagones.

Captura de pantalla Facebook / UNE

Tras varias semanas de apagones a lo largo y ancho de la isla, la estatal informó este domingo que no se afectó el servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación en el día de ayer (sábado), y que tampoco se prevén afectaciones en el suministro a lo largo de este domingo.

Lo que no debería ser objeto de aviso alguno -la normalidad en el servicio- se vuelve novedad para los clientes de la UNE, una empresa que en los últimos tiempos solo traía malas noticias de cortes eléctricos para los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El comunicado de este domingo informó que la disponibilidad del SEN “a las 07:00 horas era de 2,128 MW y la demanda 1,880 MW con todo servido”. No obstante, la buena noticia de que no se prevén apagones, no significa que estén resueltos todos los problemas que presentaba el SEN en los últimos tiempos.

“Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, las unidades 4 y 5 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo”, indicó la UNE este domingo.

Además, se encuentran “en mantenimiento la unidad de la CTE Otto Parellada y la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez”. Asimismo, “se mantienen las limitaciones en la generación térmica (492 MW)”. En cuanto a la generación distribuida, están indisponibles por avería 1,143 MW y en mantenimiento 195 MW.

En el horario pico de este domingo, “se pronostica la entrada de la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara con 70 MW, la entrada de la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre con 115 MW y la utilización de 383 MW en motores diésel”.

Con esta situación, la UNE estima que en el horario pico de hoy exista “una disponibilidad de 2,755 MW y una demanda máxima de 2,500 MW, para una reserva de 255 MW”.

“De mantenerse las condiciones previstas, no se pronostican afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación”, indicó el monopolio del suministro eléctrico en la isla, dejando abierta la posibilidad de que nuevas incidencias terminen por echar por tierra sus buenos pronósticos.

Este sábado, la UNE tampoco pronosticó apagones por déficit de generación, a pesar de las afectaciones detectadas en la jornada del viernes último, donde sí se reportó una diferencia de 382 megawatts (MW) en el horario pico.

“Se restablece el servicio, pero seguimos sin petróleo, seguimos con apagones, solo cambia LA CAUSA”, “Vamos a ver qué se rompe ahora porque, seamos claros, todos los días es algo nuevo. Ojalá y sea como ustedes dicen”, advirtieron a la empresa usuarios de la red social.

Ante el anuncio de otro día sin apagones, varios cubanos reaccionaron al comunicado publicado por la UNE en sus redes sociales.

“Ojala y se mantenga ese pronóstico. Se necesita un Domingo sin estrés, para descansar y hacer las labores hogareñas como debe ser”, indicó una persona en los comentarios.

“¿Cómo que no hay afectación y en Sagua la Grande la quitan? ¿Me explican cómo es eso?”, preguntó uno de los usuarios cubanos de redes sociales, llamando la atención sobre un presunto apagón reportado en esa localidad.

En la misma línea que el comentario anterior, otro usuario indicó que “En Bauta, Artemisa, ya no tenemos electricidad a esta hora. ¿Alguien me explica?”.

Como información adicional, en su comunicado la UNE indicó que, a pesar de no tener previsto apagones para este domingo, “se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal”.