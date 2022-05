Carolina Barrero: "El lugar de Maykel y Luis en nuestra historia ya está sellado"

La activista e historiadora del arte cubana, Carolina Barrero, envió un mensaje de solidaridad a los artistas y presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo, líderes del Movimiento San Isidro (MSI), que este lunes se enfrentan a los cargos fabricados por la Seguridad del Estado en los tribunales del régimen cubano.

“No importa lo que digan los fiscales de la seguridad del Estado en este juicio político, el lugar de Maykel y Luis en nuestra historia ya está sellado”, afirmó la joven activista en sus redes sociales, momentos antes de salir a manifestarse en Madrid por la liberación de los artistas y de todos los presos políticos que permanecen en las cárceles de la dictadura.

Otero Alcántara y Osorbo comparecen este lunes y martes ante los magistrados de una dictadura militar de partido único, como bien reconoció el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, en un video grabado y editado en noviembre de 2018 y que la prensa independiente cubana dio a conocer recientemente

"No somos los jueces del enemigo, ni los jueces que están para poner mala la cosa. Nosotros somos los jueces de la revolución. Y los jueces del Partido... Nosotros no somos del enemigo. Yo puedo asegurar, que aquí están varios de mis compañeros, que no dejarían mentir al respecto, que la inmensa mayoría de nuestros jueces -no quiero ser absoluto- responden a esa vocación”, dijo entonces el jurista de la dictadura y presidente del TSP desde 1998.

Frente a esa lógica totalitaria que pervierte el espíritu de la nación cubana desde hace más de sesenta años, imponiendo mediante la violencia el proyecto de dominación de una casta de llamados “revolucionarios” cuyo objetivo principal ha sido perpetuarse en el poder, la historiadora del arte reivindica el valor histórico de dos jóvenes cubanos, de procedencia humilde, pero con el talento y la valentía suficientes para desafiar al régimen cubano.

“Recuerdo tantas cosas que hicieron para desafiar a la dictadura. Recuerdo las directas de Maykel, cómo llegaba al corazón de la gente, cómo era capaz de movilizar. Recuerdo la intransigencia de Luis, su protesta directa, iluminada”, evocó Barrero, figura protagónica en las protestas del 27N y 27ENE, y por cuyo activismo lúcido y firme el régimen la forzó al destierro.

A los jóvenes presos políticos “nunca le pudieron las amenazas de la Seguridad del Estado”. Según Carolina, “los movía el dolor de la gente, el sufrimiento de los cubanos; a eso entregaron su vida y su arte”.

Precisamente por su empatía, por su franqueza y por la conexión directa que sus palabras establecían con amplios segmentos de la población cubana, la joven intelectual aseguró que “el lugar de Luis y Maykel en nuestra historia ya está sellado”.

Barrero, una joven vinculada al MSI y al grupo de artistas, periodistas y activistas que tomó forma tras las protestas del 27 de noviembre de 2021 (27N) -convocadas frente al ministerio de Cultura en La Habana tras el desalojo y la represión sufrida por los acuartelados en la sede del MSI- ha sido una de las voces más lúcidas y críticas de la sociedad civil cubana que reclama un cambio y que los cubanos recuperen los derechos, las libertades y la soberanía que les ha usurpado el régimen totalitario.

Conocedora del valor y el afilado verbo del rapero y del artista plástico, la joven activista manifestó su deseo de estar presente en la farsa judicial que la dictadura monta contra ellos. “Daría cualquier cosa ahora por escuchar lo que van a decir ellos en el juicio”, afirmó.

Informada de la oleada represiva desatada por el régimen para impedir a los activistas cubanos acercarse al tribunal donde están siendo juzgados, Barrero dijo que no importaba que los activistas en Cuba no hayan podido manifestar su solidaridad. “Nosotros sabemos dónde está la verdad. Nosotros estamos con ellos”, concluyó antes de salir a manifestarse en Madrid, como cientos de cubanos lo harán en Miami y ciudades del mundo entero.