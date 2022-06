Cubana que se quitó la blusa en concierto de Ricardo Arjona responde a las críticas: "No fue una falta de respeto"

Rocío Gallardo, la cubana que se quitó la blusa durante un concierto de Ricardo Arjona en Miami, dijo que no hace caso a las críticas y aseguró estar contenta por muchos mensajes positivos que ha recibido de personas liberadas de prejuicios.

“Un pedacito de mi mente sobre el tema más caliente en las redes: MIS PECHOS”, escribió la joven junto a una extensa transmisión en directo a través de Instagram en la que intervino también su pareja para comentar el incidente, que se viralizó en pocas horas.

"Les tengo que comentar que me tienen un poquito abrumada con tantos mensajes lindos, las mujeres con tantos mensajes positivos. No esperaba que se compartiera tanto el video. Ese momento fue muy personal, muy mío. Lo quise compartir y resulta que el video es ahora de todos ustedes", dijo la cubana, que interactuó durante la transmisión con mensajes que fue recibiendo y ripostando aquellos que fueron agresivos o críticos.

"Me siento muy alegre de poder inspirar a las que lo toman como modo de inspiración y me siento bien de ver la respuesta. No fue una falta de respeto, fue algo que yo quise hacer, un momento muy mío y que mañana, pase lo que pase, lo que yo tengo en mi cabeza del momento que viví nunca nadie me lo va a quitar”, añadió.

Admitió que "los mensajitos de odio siguen creciendo", aunque aclaró que no le hacen daño y los toma como un desahogo de parte de un grupo de personas prejuiciadas. "Veo a Arjona y se me olvida lo que me acaban de decir", enfatizó.

"Es una cosa cómica que la gente va a los conciertos de Arjona y nadie aplica la mitad de la lírica de las canciones. El tipo te dice que los minutos se te van así y tú quieres vivir como si fueras a vivir 180 años", dijo por su parte la pareja de Rocío Gallardo, quien se unió a la directa para reiterar su apoyo a la joven.

"Nosotros no vivimos con complejos, ni con pena", agregó. "Si te da vergüenza es que haces mucho caso a lo que las personas están pensando", subrayó el cubano.

En otra publicación en Instagram Rocío arremetió contra Telemundo por poner el rótulo “mujer desnuda en el concierto de Arjona” durante la emisión de un programa de la prensa rosa. “Esto lo tengo que poner para que vean el nivel de descaro que hay en los noticieros Telemundo”, se quejó.

“¿Por favor cuál es la desnudez? ¿Cuál es la mentira? ¿Si ustedes mienten en algo tan sencillo, hasta dónde están llegando las noticias para obtener ratings? Déjense de mentiras”, concluyó Gallardo, quien en su transmisión en directo de este martes aclaró que ella mostró un "pedazo de piel", pero en ningún caso todos sus senos.

El influencer Alexander Otaola también dio su opinión sobre el incidente, del que dijo tener la impresión de que era una “campaña” preparada por el equipo de Arjona, algo que criticó.

“No, ojalá me estuvieran pagando del equipo de Arjona para promover algo, con 5 minutos con él, en entrevistas, fuera suficiente”, comentó la joven a través de otra publicación en Instagram, en la que admitió que ella sí tiene un perfil en la plataforma de contenido para adultos de suscripción online Only Fans, algo que también develó Otaola.

El pasado fin de semana en uno de los dos conciertos que dio Miami, Rocío Gallardo se quitó la blusa en pleno show mientras el cantante interpretaba el tema "Desnuda". El instante no pasó inadvertido para Arjona, quien se confundió en la letra, según él mismo admitió de forma jocosa ante el público.

"No fue la acción, sino el valor que toma salirse de tu zona de confort. Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión, sé que tengo las agallas para hacerlo. Saber 100% que tienes el apoyo de tu esposo, y no importante un bledo el que dirán", comentó Gallardo en una publicación en Instagram. La mujer estaba acompañada por su esposo, su suegra, su cuñado y el primo de su esposo en el momento del incidente.

