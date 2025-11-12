Amelia Calzadilla contesta a Con Filo: “Gracias por hacer que aumente el alcance del mensaje”

Vídeos relacionados:

La activista cubana Amelia Calzadilla respondió este miércoles a los ataques del programa oficialista Con Filo, después de que el espacio de la televisión estatal dedicara un segmento a cuestionar su llamado a una intervención humanitaria en Cuba ante la grave crisis epidemiológica que atraviesa el país.

“Esto ya es otro nivel de difamación y descrédito. He avanzado de la prensa plana comunista a la televisión nacional para ser llamada mercenaria y oportunista”, escribió Calzadilla en su cuenta de Facebook. “Si anoche alguien me vio, porque a ustedes ni con corriente la gente los ve, lo único que pensó fue gracias a esta chica por pedir lo que necesitamos. Así que muchas gracias, Con Filo, por hacer que aumente el alcance del mensaje”, añadió

El programa, transmitido este 12 de noviembre bajo el título “Ciclones, perros abandonados y espías”, dedicó un fragmento a la activista, acusando a quienes reclaman ayuda internacional de “legitimar proyectos de anulación de la soberanía nacional” y de “mostrar como incompetente al Estado”. El presentador aseguró que “en medio de una crisis nunca van a faltar las voces que reclamen la intervención foránea” y que esas voces “se camuflan como reclamos humanitarios”, pero lo que hacen “es legitimar proyectos de anulación de nuestra soberanía como nación y como pueblo”, en defensa del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Las declaraciones del programa se producen en medio de un agravamiento de la crisis sanitaria en Cuba, con hospitales colapsados y brotes activos de dengue, chikungunya y virus de Oropouche en varias provincias. En los últimos días, el propio régimen reconoció la expansión de las arbovirosis y la falta de recursos para controlar los contagios, aunque respondió con consignas y sin ofrecer soluciones concretas.

Antes de ese reconocimiento oficial, Amelia Calzadilla había alertado que el país atraviesa una situación epidemiológica fuera de control, denunciando la ausencia de transparencia y la desatención del sistema de salud. En su mensaje, pidió a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cruz Roja una intervención humanitaria para frenar la crisis.

“Yo no estoy hablando de una intervención militar, les estoy diciendo que exijo una intervención humanitaria. Cuba necesita que vayan médicos, incluso de organismos internacionales, porque este problema ya no es solo de Cuba, sino de seguridad para otras naciones”, afirmó la activista, exiliada en España.

Mientras el gobierno intenta controlar la narrativa con propaganda y silencio oficial, Calzadilla mantiene su postura crítica y su compromiso con visibilizar la situación del pueblo cubano. “La inmensa mayoría de los cubanos saben que mis palabras buscan defender sus intereses y derechos”, subrayó.

Su publicación en Facebook recibió una avalancha de comentarios de apoyo, en los que muchos cubanos dentro y fuera de la isla celebraron su valentía y denunciaron el descrédito del programa oficialista.

“Alégrate cada vez que te saquen por la televisión cubana, así los que no te conocen te buscan; publicidad gratuita, son tontos”, le dijo Iliana Sánchez. Otros internautas coincidieron en que el hecho de ser mencionada en Con Filo demuestra el alcance de su voz y la incomodidad que genera en el régimen.

“Es señal de que lo estás haciendo bien”, escribió un usuario. “Te admiro por lo bien que te expresas y porque todos entienden tu mensaje”, añadió otra persona, mientras otros señalaron que el programa “solo confirma lo que todos saben: que Amelia dice la verdad y eso les duele”.

Varios comentarios resaltaron que su aparición en televisión estatal le da más visibilidad entre los cubanos que aún viven dentro de la isla. “Ahora te conocerán hasta los que no tienen internet ni redes, gracias a ellos”, escribió un seguidor.

Entre los mensajes se repiten palabras de aliento y respaldo a su activismo: “Tu pueblo te apoya. No te dejaron defendernos desde dentro, pero ahora les están doliendo tus denuncias”, dijo una mujer desde Cuba. “Sigue adelante, lo que haces es necesario”, apuntó otro usuario.

Las reacciones muestran un apoyo generalizado a la activista, considerada por muchos como una de las voces más claras y persistentes en denunciar la represión y el deterioro de las condiciones de vida en la isla.