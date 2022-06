Interrupciones en la telefonía móvil en Holguín tras largos apagones

Cubano conectado desde su celular frente a oficinas de ETECSA (imagen de referencia) Foto © ACN

Holguineros se quejan de diversas interrupciones en la telefonía móvil en los últimos días tras los largos apagones.

Según explica a Radio Holguín una funcionaria de la empresa de telecomunicaciones estatal Etecsa, las fallas en el servicio se deben a que, como consecuencia de las largas interrupciones al servicio eléctrico, algunas radiobases agotan su respaldo de energía.

“En la medida que se alarga el restablecimiento de la electricidad algunos sitios salen de servicio, pues consumieron toda la capacidad energética instalada, que varía dependiendo del sitio”, se justificó liana Fernández, especialista en Comunicación de Etecsa en esa provincia

Aun así, en los comentarios al artículo publicado por Radio Holguín, que intenta explicar las causas de dichas afectaciones, muchos usuarios de telefonía móvil en Holguín han hecho patente su molestia con el monopolio estatal que controla ese servicio.

“Leo esto y me asombro!!! ¡Antes no sucedía esto, por qué ahora? ¡¡Cada día menos eficientes, un servicio súpercaro y malísimo, se imaginan un ciclón o algo parecido, incomunicación total, hay ETECSA, ustedes tienen más cara que tamaño, cuando le digo a mis amistades en el extranjero que cuando aquí se va la corriente también se va el internet no lo pueden creer!! Es que aquí nada de nada funciona bien, nada, todo es pura”, protestaba otro usuario.

Para otros, las causas de estos fallos en la cobertura móvil pueden estar asociado al temor de las autoridades ante posibles articulaciones y protestas de los ciudadanos víctimas de los largos apagones.

“¿Por qué antes del 11J no pasaba? Antes se iba la corriente por más tiempo y seguían los datos. Ya sé, será Miedo”, ironiza un usuario.

La mayoría de los comentaristas al texto de Radio Holguín están de acuerdo en el hecho de que las tarifas de telefonía móvil en Cuba son abusivas en correspondencia a la ineficiencia del servicio.

“Puras justificaciones... Bastante caro que cobran sus servicios para que estén con tanta muela”, concluye una usuaria.

Mientras que otra prefiere tomárselo con humor.

“Qué falta de respeto... Tan caro que cobran todo y con la rapidez que se chupan los dólares de las recargas internacionales... Bueno, eso es una cadena, los problemas de Etecsa son de la empresa eléctrica, los apagones son culpa de los peloteros, y los peloteros se quedaron por la mala calidad del pan, en fin, dice el pan que él no fue a la reunión”, bromea.

Por su parte, en Pinar del Río, usuarios denunciaron, a finales de abril, que la televisión digital en la ciudad se interrumpe cuando hay apagones en el edificio donde se encuentra el transmisor que emite las señales, un problema que al parecer se debe a la falta de un equipo electrógeno de emergencia.

“La antena de los canales HD no tiene corriente autónoma (planta) por lo que cuando le dan apagón al edificio donde está encaramada, básicamente no tenemos televisión en toda la ciudad. Ahora es el caso. Yo tengo corriente, pero la antena no”, aseguró en Twitter el youtuber cubano Daguito Valdés.

Los apagones en Cuba son cada vez más frecuentes, debido a la escasez de combustible y la antigüedad de las termoeléctricas que generan la energía en todo el país.

El pasado miércoles, por ejemplo, la empresa eléctrica de La Habana anunció apagones programadas en gran parte de La Habana y que se extenderían hasta las cuatro de la tarde (hora local), por supuestas actividades de mantenimiento.

A finales de mayo, el gobierno cubano finalmente admitió que el déficit de combustible es una de las principales causas de los apagones que abruman en los últimos meses a los residentes en Cuba.

El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció en una reunión del Consejo de Ministros que “hay dos causas fundamentales: una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las termoeléctricas, y otra al déficit de combustible”.