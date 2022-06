Apagones en Cuba continuarán por dos semanas más

El gobierno cubano informó este martes que los apagones en la isla se extenderán por al menos 13 días más, debido a la salida del Sistema Electroenergético Nacional de varias unidades de generación.

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, de la Televisión Nacional, dijo en su perfil de Facebook que la situación de los cortes de energía debe extenderse durante 13 días, debido a que tras el arranque de la termoeléctrica ("Lidio Ramón Pérez") de Felton (en Mayarí, Holguín) deberán hacerse trabajos de mantenimiento en la Antonio Guiteras.

Post del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en Facebook. Captura.

Además, "se encuentran fuera de servicio por avería cuatro unidades y cuatro en mantenimiento, de diferentes termoeléctricas. También existe déficit en la generación distribuida", informó al respecto la Televisión Cubana.

La Unión Eléctrica (UE) pronosticó apagones durante todo el día y la madrugada de este martes, una situación que incrementa el descontento popular en la isla, donde las familias pasan hasta 12 horas sin servicio eléctrico.

Señala que esto se debe a que para el llamado horario pico la UE se estima una disponibilidad de 2,321 MW y una demanda máxima de 2,860 MW, lo que representa un déficit de 539 MW.

El lunes, el déficit de energía en Cuba superó los 600 MW y hubo reportes de territorios como Camagüey donde los apagones se prolongaron más allá de las 10 horas.

"Cada vez que hablo con mis padres me quedo sin argumentos. Hasta 10 horas en un día sin corriente. Cómo estar tranquilo si desde esta realidad más iluminada que tenemos en la capital el alma está allá con los míos, en medio de tantas vicisitudes", afirmó el propio Alonso en su post de Facebook.

"Hasta cuando esto, caballero ya son 12 o 13 horas, quien piensa en los niños pequeños sin dormir, nosotros los adultos, quien puede ir a trabajar al día siguiente sin descansar, duele ver madres durante la noche tratando de calmar a los pequeños para que puedan dormir ante este calor sofocante. No es un secreto para nadie la mala alimentación, sin medicinas y ahora sin corriente, noches sin dormir, esto ya pasa de castaño a oscuro. No entiendo acaso no somos un solo país, aquí en Pinar del Río son 12 y 13 horas sin corriente y en la Habana simplemente no se va, además como es posible que después de esto vayan a sacar de generación a la Guiteras, a quién se le ocurre? Realmente la situación da pena", comentó otro internauta.

La situación de los apagones en Cuba no solo afecta a la población en sus casas, sino que repercute, incluso, en el funcionamiento de algunos hospitales.

Una enfermera cubana denunció los frecuentes apagones que ponen en peligro la salud de los pacientes del hospital de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, donde la planta eléctrica alternativa está rota. Ejemplificó con una emergencia que llegó a ese centro médico el lunes a las 4:00 a.m. y los médicos tuvieron que atender al paciente, que finalmente falleció, con las linternas de sus teléfonos.

Hace algunos días, el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien presume del servicio de Salud en la isla, calificó de tensa la situación energética y pronosticó que se avecinan días más difíciles por los apagones previstos a lo largo de toda Cuba.

"Quedan días difíciles en la generación de energía eléctrica y es necesario darle la mayor información posible a la población, pues es tensa la situación energética en Cuba, motivada por el déficit de capacidad de generación y de fuel oíl", afirmó el mandatario.

A finales de mayo reconoció por primera vez lo que se sospechaba desde hacía meses sobre el déficit de combustible como una de las principales causas de los abrumadores apagones de las últimas semanas.