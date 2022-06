Partido Republicano de Texas declara la homosexualidad como "estilo de vida anormal"

La Convención del Partido Republicano de Texas presentó un documento en que declaran la homosexualidad como un "estilo de vida anormal".

El encuentro de los republicanos se realizó este fin de semana en Houston. Enunciaron medidas contradictorias como la de atraer a las minorías para aumentar la diversidad de sus filas y a la vez, excluir a los homosexuales.

Independent indicó que los delegados de la convención aprobaron en su nueva plataforma dos declaraciones con creencias que afectan a quienes tienen relaciones sexuales con personas de su mismo género. Una se pronuncia contra el matrimonio igualitario, alegan que el partido apoyará a las familias creadas dentro del matrimonio tradicional, entre hombre y mujer.

La otra declaración se dedicó al tema "Homosexualidad y Asuntos de Género" y es donde establecen que ser homosexual está considerado dentro del Partido Republicano de Texas, como "un estilo de vida anormal”.

Los delegados republicanos también se manifestaron contra otorgar un estatus especial a las personas LGBTQ+. Entre los acuerdos tomados señalaron que harán oposición a los esfuerzos para "validar la identidad transgénero".

Las declaraciones fueron aprobadas en un clima de tensión por el rechazo de un grupo de republicanos conservadores que representan a la comunidad LGBT dentro del grupo político en Texas y son conocidos como Log Cabin Republicans of Houston.

Esta organización asegura que su misión es abogar por un Partido Republicano más fuerte, independientemente de la orientación sexual o condición de minoría de sus miembros. Su presidente Chris Halbohn, dijo que el ataque a la comunidad LGBT excluye a un importante segmento de población y exigió impulsar la voz silenciada de conservadores gays y trans.

Otra polémica resolución aprobada en la convención, desconoce la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones de 2020. Piden a los republicanos poner atención en la seguridad de los próximos procesos electorales en el país.

En marzo los republicanos de Florida también adoptaron una postura polémica frente a la homosexualidad. El gobernado Ron DeSantis promulgó una ley conocida como "Don't Say Gay" ("No digas gay"), con la que prohibió en las escuelas las acciones educativas sobre sexualidad e identidad de género hasta el tercer grado.

"Continuaremos reconociendo que, en el Estado de Florida, los padres tienen un rol fundamental en la educación, la salud y el bienestar de sus hijos. No nos moveremos de ahí. No me importa qué digan los medios de comunicación, no me importa qué diga Hollywood, no me importa qué digan las grandes corporaciones. No voy a retroceder", aseguró DeSantis.