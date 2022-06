Fiscalía rechaza cambio de medida cautelar a favor del activista cubano Ktivo Disidente

La Fiscalía cubana rechazó un cambio de medida cautelar a favor del activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Ktivo Disidente, quien fue detenido a fines de abril por protestar pacíficamente en el Boulevard de San Rafael, en La Habana.

El recurso, que pretendía que el prisionero esperara en libertad un juicio por los presuntos delitos de desacato y desobediencia, fue negado por la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, donde se encuentra detenido el manifestante, informó el medio independiente Diario de Cuba, que tuvo acceso al fallo.

La fuente detalla que el fiscal Alexis Guada del Castillo acusó al imputado de estar vinculado "de manera intencional y consumada en ilícitos penales".

"Si bien en su marco sancionador no permiten matemáticamente considerarlos de aquellos con corrección extensa en cuanto a la pena, sí son relevantes en cuanto a la lesividad social que se materializó y la objetividad jurídica menoscabada", argumentó el fiscal.

Sin embargo, apunta el medio, Guada del Castillo no demuestra cómo, cuándo ni con qué fines el activista cometió los delitos que se le imputan, los cuales habrían ocurrido en Cienfuegos antes de su protesta en la capital del país.

Ktivo Disidente fue detenido el pasado 28 de abril, cuando se manifestaba desde un muro en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, para exigir al régimen de la isla la excarcelación de los presos políticos y defender el derecho de los cubanos a participar en la vida política del país.

"Eso tiene que parar, tiene que parar y lo tenemos que parar nosotros, con civismo, la sociedad civil. No tiene que haber violencia. No tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no, hay que respetárselo", dijo entonces.

El opositor fue escuchado y filmado por personas que pasaban por el lugar de la protesta, el mismo que eligió en diciembre de 2020 el joven Luis Robles Elizástigui para exigir libertades.

Robles se manifestó también en el Boulevard de San Rafael, con un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís. Fue condenado por ese acto a cinco años de prisión en un juicio express.

Ktivo Disidente fue trasladado tras su arresto a la cárcel de Cienfuegos, desde donde denunció en fecha reciente haber sido golpeado.