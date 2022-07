Díaz-Canel llama a los cubanos a encontrarle los encantos al calor

Díaz-Canel hablando con la gente Foto © Twitter / Presidencia de Cuba

El gobernante Miguel Díaz-Canel llamó a los cubanos a encontrarle los encantos al calor, en un momento en que el pueblo sufre largos apagones que no le permiten protegerse de las altas temperaturas propias de estos meses.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Díaz-Canel recordó la consigna de "Verano para todos" que lanzó días atrás la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para su campaña vacacional de este año.

"Vamos a buscarle y encontrarle los encantos a este tiempo de calor intenso. El 'Verano con todos' es cultura, deporte, recreación sana, familia, amigos y la 'fiesta innombrable' de vivir en Cuba", dijo.

El mandatario compartió fotos que muestran una imagen idílica de la vida en la Isla, con niños jugando al aire libre y visitando lugares recreativos.

Imágenes que si bien pueden ser reales, no muestran la otra cara de la realidad, esa en la que los menores cubanos no tienen leche para desayunar, ni acceso a una simple golosina o a un juguete, a no ser que sus padres tengan moneda libremente convertible (MLC), y en la que sufren la misma angustia de sus familiares para poder dormir en medio de un apagón.

"Ustedes sí pueden disfrutar en sus yates e irse a Varadero en el Meliá, pero muchos en Cuba no conocen el mar (...). Hazme el favor, que este verano lleno de apagones y sin carnavales para algunas provincias, mis paisas se la pasarán haciendo colas para ver si alcanzan a comprar algo. ¡No jodas!", dijo el usuario identificado como Guaso Gratis.

El internauta Joel González le recordó a Díaz-Canel que hace apenas 24 horas un adolescente en Villa Clara murió por los disparos hechos por un policía.

"Un niño, negro, cubano, es asesinado por la policía comunista, y todavía tú no hablas del tema. Otra muestra de que el pueblo cubano no es importante para la dictadura", señaló.

"Vamos... Y vamos a buscar y a encontrar para los niños las chucherías, los helados, las galletitas, los pellys, los chicles, los refrescos, la comida que los hace feliz y los lugares bonitos a donde muchos jamás podrán ir. Ese sería el verdadero Verano con todos", cuestionó un estudiante de medicina.

"Un paquete de galleticas de 50 pesos para arriba y si acaso trae cuatro. Juguetes, no existen. Un refresquito de lata, más de 100 pesos Un simple pru de 10 para arriba, porque en este país históricamente azucarero no hay azúcar. Un desayuno con solo por el huevo más de 20", señaló un amante del fútbol.

"El encanto en este tiempo de calor intenso son los apagones que sufren todas las familias de este país hermoso. Mi abuelo, que no puede comer porque no hay cómo batirle la comida, los mosquitos por la madrugada, las sábanas mojadas del sudor. Ese el encanto de mi isla. Gracias, presidente", ironizó otro cubano.

"Esoooo, con 12 horas de apagones cada 2 o 3 días, sin medicinas ni productos básicos, sin un salario digno suficiente para los gastos normales de una persona, con una inflación de más de 70% desde hace casi 1 año, sin combustible en los servicentros... Pero felices, ¿no? ¡Baboso!", expresó un ingeniero.

En junio, la UJC convocó al disfrute del período estival en Cuba con el lema "Verano para todos", anuncio que provocó la indignación de muchos cubanos que describieron la situación del país como de "apagones y hambre".

"A Cuba ponle electricidad, que de lo contrario el verano se convierte en un infierno", comentó un usuario en las redes sociales del periódico Granma.

"Verano: ¿Cuántas familias pueden pensar en ese verano? Disfrutar de playas, buenas comidas, viajar; en fin, un verano que adornan… y la realidad es un INFIERNO", opinó otro internauta.