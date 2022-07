Detienen y acusan de actividad económica ilícita al opositor cubano Ángel Moya

El opositor cubano Ángel Moya fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado en la tarde del pasado martes a la salida de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en la barriada habanera de Lawton, y posteriormente acusado del presunto delito de “actividad económica ilícita”.

“DSE detiene en la vía pública cerca de la sede nacional Lawton de las Damas de Blanco sobre las 3 pm del martes 19 de julio a Ángel Moya Acosta, le roba ayuda monetaria que tenía y después con tremenda desfachatez lo acusan de actividad económica ilícita”, denunció en su perfil de Facebook la líder de las Damas de Blanco y pareja de Moya Berta Soler.

“Por eso: NO pagamos multas arbitrarias. No pagamos fianza. No nombramos abogado. ¡Nunca han devuelto lo que nos quitan! Abajo la dictadura comunista cubana. NO PACTAMOS CON LA DICTADURA”, agregó Soler.

La policía política cubana ha mantenido en los últimos tiempos una política de acos constante sobre esta pareja de opositores.

Entre el jueves y el viernes pasado, Moya y Soler fueron detenidos por más de 25 horas, luego de ser arrestados con violencia por la policía política cubana a la salida de la sede de las Damas de Blanco.

Se trató del segundo arresto con violencia que sufría la pareja en la última semana, luego de que entre el domingo y el lunes de la pasada semana estuvieran también retenidos por más de 24 horas.

En la mañana del pasado jueves, Soler y Moya decidieron desacatar una directiva de la Seguridad del Estado y salir a la calle, luego de ser advertidos previamente por un agente de que serían arrestados si dejaban su vivienda.

De esta manera, la líder de las Damas de Blanco y su esposo fueron detenidos en la vía pública por un operativo policial y trasladados a la unidad policial de Aguilera, en La Habana.

Los opositores y activistas de derechos humanos fueron posteriormente confinados en celdas sin colchón, donde pernoctaron, y finalmente liberados en la mañana del viernes, cerca de la sede del movimiento de resistencia ciudadana que lidera Soler.

A principios de julio, Moya había revelado que el gobierno cubano pretende cobrarle más de 10 mil pesos en multas de 2022.

“Hoy, a las 10:30 a.m., se presentó en la sede de Las Damas de Blanco, ubicada en calle E-Lawton, una gestora de cobro de multas y me entregó una citación oficial para que me presente el día 9 de julio en la Oficina de Cobro de Multas del municipio habanero de Diez de Octubre. También me dejó constancia de un supuesto adeudo de 10,645 pesos m/n por impago de multas en el año 2022”, expuso en su perfil de Facebook el expreso político.

También comentó que le informó a la gestora de pago “que no pagaría las multas porque son arbitrarias”.

Con estas últimas detenciones, se extiende por más de veinte domingos consecutivos la represión a miembros del grupo ciudadano Damas de Blanco, a quienes se les impide asistir a misa y realizar su protesta cívica en reclamos de la liberación de los presos políticos en Cuba.