Programan apagones en La Habana para inicios de agosto

La Empresa Eléctrica de La Habana anunció la programación de los apagones para los primeros siete días de agosto, con cortes del servicio previstos de 10:00 am a 2:00 pm.

“Estimados clientes esta es la programación de afectaciones por déficit de generación en los días del 1 al 8 de agosto. Horario de las afectaciones: 10am a 2pm. Ante cualquier duda pueden llamar al 18888”, anunció la entidad en su cuenta de Facebook.

Facebook/ Empresa Eléctrica de La Habana

En la publicación compartieron además fotos del plan de apagones a los municipios capitalinos. En primer lugar las localidades de Diez de Octubre, Arroyo Naranjo, Boyeros, Centro Habana, Cerro, Cotorro, Guanabacoa, Regla, Habana del Este, La Lisa, Marianao, Playa, San Miguel del Padrón y Plaza que, se verán perjudicadas por los cortes en el servicio todos los días, desde el 1 al 8 de agosto.

Facebook/ Empresa Eléctrica de La Habana

Por su parte, La Habana Vieja solo tiene afectaciones planificadas para el miércoles 3 y el domingo 7, específicamente en los barrios de Talla Piedra, Atarés y Los Sitios. De acuerdo con el post, las interrupciones del fluido eléctrico del lunes 8, serán ratificadas en la programación que decida el monopolio cubano de la electricidad para la próxima semana.

Facebook/ Empresa Eléctrica de La Habana

La publicación de la empresa capitalina ha sido vista, hasta el momento de salida de esta nota, por más de 700 internautas, quienes han dejado además una cifra similar de comentarios, en su mayoría de crítica ante la terrible situación energética que atraviesa el país.

Facebook/ Empresa Eléctrica de La Habana

“Y nosotros en las provincias a jodernos con 12 h, gracias por tan buena gestión, este país es un insulto a la vida”, afirmó el usuario identificado como Carlos Rafael García Soroña. “Qué falta de respeto aparte de que no hay comida ni nada en este país, también tenemos que estar sin luz, con los calores que están haciendo y lo fácil que lo dicen, me imagino que ellos no están afectados, y después como vienen a cobrarte la luz”, apuntó por su parte la forista Melany Rodríguez Galarraga.

Facebook/ Empresa Eléctrica de La Habana

Otros internautas mencionaron que era todo una gran mentira y que el gobierno ahora justificaba los apagones en La Habana con muestras de solidaridad al resto de los cubanos, cuando deberían emplear su tiempo en construir menos hoteles y reparar las termoeléctricas, cuya tecnología es cada vez más obsoleta.

El viernes último las autoridades capitalinas anunciaron precisamente la programación de afectaciones en el servicio eléctrico en los municipios de la urbe. "En un gesto de solidaridad con el país, La Habana programará cortes eléctricos de cuatro horas, en el horario diurno (de 10 de la mañana a dos de la tarde), en circuitos de la ciudad, con una frecuencia de cada tres días", informó al respecto el gobernador de la provincia, Reinaldo García Zapata.

Otra polémica con respecto a los apagones se desató el sábado último, luego de que el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso sufriera una de estas afectaciones en Pinar del Río. “Un apagón desde las 3 de la tarde. La realidad de muchos en mi Pinar del Río natal. La épica de los de aquí es incuestionable. Estos días la vivimos juntos. El déficit creciente de electricidad hace muy difícil pronosticar cuándo volverá la luz”, escribió el vocero estatal en sus redes sociales.

Para este domingo la Unión Eléctrica de Cuba anunció interrupciones en el servicio durante todo el día como consecuencia de un “déficit de 485 MW por lo que se pronostica una afectación de para el horario pico de 560 MW”.