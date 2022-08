Policía amenaza a cubano por filmar protesta pacífica: “Como esa publicación salga en internet te voy a buscar”

Dasiel González Fong, un joven cubano que este martes transmitió en vivo imágenes de una protesta pacífica en la comunidad Comodoro, en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, fue amenazado por las autoridades por filmar, y acabó siendo detenido por ello.

“Como esa publicación salga en internet te voy a buscar”, se escucha que le dice un agente vestido de civil durante la transmisión en directo, a lo que González Fong respondió pidiendo la ley que prohibía lo que él estaba haciendo.

El video filmado por el joven confirma que se mantuvo firme en su postura ante varios agentes que, con diferentes grados de amenaza y escasos argumentos, intentaron disuadirlo de que filmara.

“Esas cosas no se pueden grabar””; “Me hace falta que no grabe”; “Esas cosas tú no las puedes publicar”, se escucha a diferentes oficiales diciendo durante la grabación. Los más desesperados llegaron a decir: "Sí es ilegal, ahora hay una ley que lo impide" y hasta aludieron al nuevo Código Penal.

“No hay ninguna ley que prohíba que tú puedas grabar lo que pasa es que a lo mejor hay alguien que no está de acuerdo en que tú lo publiques”, admitió uno de los agentes en referencia a una potencial denuncia hecha por uno de los manifestantes.

“No estoy haciendo nada ilegal”; “Dime la ley”; “Dime qué ley me prohíbe; “Pregúntele a su presidente si yo estoy haciendo algo ilegal”, respondió el joven con firmeza en diferentes momentos e, incluso, acabó recibiendo el apoyo espontáneo de una testigo, que se acercó para saber qué pasaba.

“Cuando haya una denuncia formulada contra la grabación que usted hizo, usted va a ir detenido”, sentenció en la parte final uno de los agentes, molesto por el inesperado nivel de oposición que encontró en Dasiel González Fong, a pesar de los intentos por intimidarlo.

Reportes en redes sociales de fuentes cercanas al joven confirmaron que González Fong acabó siendo detenido. El medio digital Cubanos por el Mundo reveló -citando fuentes familiares- que fue conducido para la estación de la policía de El Capri.

CiberCuba se ha puesto en contacto con allegados a Dasiel González Fong para saber si continúa detenido o si ya fue liberado, pero al cierre de esta nota no hemos recibido confirmación de la situación del joven.

La organización independiente Cubalex se pronunció sobre el incidente y confirmó la ilegalidad en la que incurren los agentes de la Seguridad del Estado al impedir filmaciones.

“Los agentes de la Seguridad del Estado desinforman y engañan a la ciudadanía diciéndoles que es ilegal publicar vídeos que registran una protesta pacífica", aseguró Cubalex en Facebook, donde hizo un análisis de lo sucedido, que compartimos a continuación.

1- La libertad de expresión significa que las personas tienen la libertad de investigar, recibir informaciones y opiniones y además, DIFUNDIRLAS por cualquier medio de expresión. Y esto lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 19.

2- Si los agentes del Estado reconocen que no es ilegal lo que está haciendo el muchacho y temen que les filmen sus rostros, es porque saben que están allí restringiendo derechos arbitrariamente y de manera ilegítima, que cometen delitos de Abuso de Autoridad y Amenaza. Los primeros rostros que deben salir por las redes son los de ellos.

3- Este muchacho no es un criminal por filmar una protesta y difundirla. La información que entrega a toda la sociedad es de relevancia e interés público y todos tenemos derecho a conocer la verdad.

4- Lo que está promoviendo el Estado con la impunidad de estos agentes es la censura previa, el autoritarismo y la opacidad.

5- La defensa de los derechos humanos y la difusión de información de relevancia pública es derecho y deber de todas las personas.

La comunidad Comodoro se localiza en Calzada de San Agustín, entre la Güinera y Ocho Vías, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.