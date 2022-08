Migrantes cubanos en Tapachula son redistribuidos a otros municipios fronterizos para obtener visas

Migrantes cubanos y de otras nacionalidades que hasta ahora se concentraban en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano en Tapachula, Chiapas, están siendo distribuidos en municipios fronterizos con el fin de agilizar los trámites de obtención de visas humanitarias.

Los municipios Unión Juárez, Tuxtla Chico y Suchiate están recibiendo grupos de 50 a 100 migrantes, para así evitar la saturación de las oficinas migratorias de Tapachula y el caos en esa ciudad fronteriza del sur de México, informó este miércoles el medio local Diario del Sur.

De acuerdo con esta información, en las oficinas de Tapachula las autoridades están atendiendo a un promedio de 300 migrantes para la gestión de visas por razones humanitarias, debido a que las autoridades ya no están otorgando la Forma Migratoria Múltiple.

Los cubanos buscan, en todo caso, permisos que les permitan transitar legalmente por México y continuar su ruta migratoria a EE. UU.

En este sentido, migrantes explicaron que las autoridades llenan una lista con todos sus datos y los dividen para que se presenten en las oficinas migratorias de los citados municipios fronterizos. Esta circunstancia comienza a crear nuevos problemas.

El migrante cubano Luis Alvarado contó a Diario del Sur que le tocó coordinar la lista de los migrantes que van al municipio de Unión Juárez a realizar el trámite para obtener su visa migratoria.

Los extranjeros no saben dónde queda ese municipio fronterizo con Guatemala y cuánto cuesta un pasaje de Tapachula a Unión Juárez, que se encuentra en 45 kilómetros, aproximadamente una hora de viaje.

“Vamos 50 personas y confiamos que podamos obtener la vida por razones humanitaria este día, para que podamos llegar a nuestro destino, Estados Unidos”, explica Alvarado.

Por su parte, el migrante nicaragüense Esteban Hernández, quien está a cargo de la lista del municipio Tuxtla Chico, comentó que para poder llegar a las oficinas de puerto fronterizo de Talismán cada uno de los migrantes tiene que pagar su pasaje, que cuesta 37 pesos mexicanos.

“La verdad tenemos miedo regresar, pues las autoridades no pueden detener el regreso como ha ocurrido con algunos migrantes que no son atendidos, sin embargo, no nos queda de otra que arriesgarnos a seguir esperando en Tapachula”, admite.

El arribo de cientos de miles de migrantes, en el contexto de la crisis migratoria de los últimos meses, a la pequeña ciudad fronteriza de Tapachula ha provocado el caos y la saturación de las oficinas migratorias.

A finales de julio, más de dos mil migrantes, entre ellos cientos de cubanos, irrumpieron en la oficina del INM mexicano de Tapachula en gesto de protesta por la demora de sus trámites migratorios.

Los migrantes, que exigían salvoconductos de 30 días que les permitieran continuar su ruta migratoria a través del territorio mexicano, denunciaron que por varios días esta oficina migratoria no ofreció servicio porque aduce problemas con su sistema informático.

Unos días atrás, médicos y activistas denunciaron las condiciones insalubres que padecen migrantes cubanos y de otros países en los campamentos temporales desplegados en esa ciudad.

Las condiciones antihigiénicas en esos lugares van desde basura, aguas negras hasta la carencia de los servicios básicos.

“La llegada y estancia de migrantes en regularización migratoria ha causado infecciones respiratorias, diarreicas, y problemas de micosis en los pies”, comentó Etna Estela García, médica del sector salud.

A menos de dos meses por concluir el año fiscal 2022, el flujo migratorio de cubanos por vía terrestre batió un nuevo récord, que marca el mayor éxodo irregular desde Cuba en la historia de Estados Unidos. Durante este período, un total de 177,848 han solicitado refugio político en ese país.

Las estadísticas divulgadas por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) muestran que durante el pasado julio la avalancha de cubanos por las franjas fronterizas del territorio estadounidense subió a 20,496, luego de un ligero descenso registrado en junio (16,448).