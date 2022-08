La Diosa revela "lo que no dijo de su gira"

La Diosa Foto © Instagram / La Diosa

La Diosa continúa sorprendiendo a sus fans, ahora con un video en su canal de YouTube en el que hizo algunas confesiones de su vida y también de su último recorrido musical por Europa.

Con “Lo que La Diosa no dijo de su gira”, título que la cantante le puso al audiovisual, la artista regala a los fans mucho de esa sinceridad y humor que la caracteriza, pero también es una muestra más del amor que siente por lo que hace.

“Mi nombre es Dianelys, más conocida como La Diosa de Cuba. Tengo un carácter del carajo, una mezcla exagerada de sentimientos, y si te digo la verdad cuando no llego, me paso. Así soy yo, pero eso sí, voy de frente”, así comienza la intérprete de “La papaya de 40 libras” este recuento de poco más de ocho minutos.

La cantante dedicó unas palabras a ese “camión de seguidores” que tiene y que la han seguido desde el día cero, que han confiado en ella y que son, por tanto, a quienes no les puede fallar.

Su pareja, Rey El Mago también estuvo presente en este video, y claro no podía faltar porque “él es quien hace toda mi música, es la persona que me empuja cuando no puedo más, ese que siempre me calma, es todo para mí”.

La Diosa también contó algunos detalles de sus hijos, la pequeña de seis años Rachel y el varón de 14, Axel, de quien le ha tocado despedirse recientemente porque lo ha enviado a Francia, país en el que nació, a estudiar y para que tenga un mejor futuro, aunque ello no está exento de dolor para toda la familia.

La cantante aprovechó este espacio para presentar a los músicos que forman parte de ese grupo que logró armar este año, todos artistas jóvenes con muchos deseos de trabajar.

Dianelys compartió algunas de las peripecias que vivieron durante la gira de dos meses que los llevó por varias ciudades de Alemania, Francia, Suiza e Italia; “un sueño logrado, un paso grande que dimos en nuestras vidas”, según resaltó.

La artista también recordó uno de los momentos más difíciles durante la gira, cuando tuvo que ser operada de urgencia y aún así siguió dando lo mejor de sí misma en cada presentación.

En el video La Diosa no dejó de compartir “las cosas malas de su grupo” y los descuentos que tuvo que hacerles a los integrantes por hablar alto en Alemania y no ser puntuales, aunque reconoció también que luego de esto entraron por el aro.

Como ya es habitual en las publicaciones de la cubana volvió a recordar que a esos que le desean el mal no les presta importancia, porque lo que verdaderamente vale es disfrutar del presente.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.