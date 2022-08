Ulises Toirac: "Gobierno no es país"

El humorista cubano Ulises Toirac aseguró que "gobierno no es país", en una publicación en sus redes sociales en la que recalcó que incluso palabras que son sinónimo no siempre significan exactamente lo mismo.

"Hasta los sinónimos tienen significados ligeramente distintos. Existe todo tipo de clasificación de palabras atendiendo a la semántica, la semiótica y el significado como tal. El español es muy rico y ninguna palabra diferente tiene igual significado", explicó Toirac en un mensaje que dedicó a los "pícaros de la conveniencia".

"Unidad no es unanimidad. Gobierno no es país. Patria no es ideología. Ah, y necesitamos a todos", recalcó.

Facebook / Ulises Toirac

Varios de sus seguidores se sumaron a su idea y comentaron: "Patria no es sinónimo de gobierno", "Revolución no es Gobierno. Revolucionario no implica aprobar al gobierno impuesto", "Partido no tiene que ser gobierno. Diferir no quiere decir gusano. Patria no es ni Estado, ni Gobierno y mucho menos partido", "Partido no es pueblo", "PCC no es Cuba. Revolución no es Cuba. Cubanos no es Comunistas".

Recientemente, Toirac aclaró que no apuesta por ningún bando ni le interesa la política, sino únicamente la situación del país y el bienestar de los cubanos.

"No soy ni 'Patria o Muerte' ni 'Patria y Vida', soy más 'PatriaAmor'. Entiendo que cuando exponga algunas cosas que pienso la gente se sienta identificada pero no soy paladín. No me considero así. Y no esperen de mí más que mi honestidad conmigo mismo, una cierta coherencia y muchos deseos de aportar", subrayó.

El humorista cuestiona con frecuencia las decisiones del régimen y la crítica situación económica y social del país, muchas veces con el humor ácido y la chispa que lo caracteriza.

A raíz del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, Toirac pidió al gobierno transparencia en la información sobre los entonces desaparecidos, de los cuales solo se conocía a través de los testimonios de familiares y amigos y de la prensa independiente.

Entre quienes cuestionaron la petición del humorista estuvo el vocero oficialista Humberto López, quien dijo que en Cuba existen transparencia, compromiso y responsabilidad "de sobra".

Toirac respondió a quienes lo desacreditan "por pensar, ni siquiera diferente, solo por pensar", y destacó que, aunque ya había perdido "la fe en un concilio entre todos, estoy convencido que será la única manera de echar palante el país".