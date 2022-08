Empresa Eléctrica en Holguín culpa a los ciudadanos por aumento de sus tarifas eléctricas

La Empresa Eléctrica en Holguín culpó a los ciudadanos del sustancial aumento del coste del servicio en los últimos meses, cuando los importen resultan más elevados y son mayores las horas de apagones.

En un reportaje del canal local oficialista Telecristal de este miércoles, directivos de esa empresa aseguraron que las tarifas son más elevadas porque “en verano el consumo de las viviendas crece”, y que “al crecer ese consumo, pasa a bloques donde la electricidad es más cara”.

También explicaron que durante las pocas horas de servicio que dan, los clientes recuperan actividades propias del hogar y de los equipos, sobre todo de refrigeración, que hacen que aumente el consumo y por ende los montos del recibo de la electricidad al final del período que se cobra.

Aseguraron, además, que tras un análisis comparativo de las facturaciones de 2020, 2021 y 2022, la de hace dos años está por encima de la facturación de 2021 en todos los meses.

Dijeron, que en 2022 volvió a disminuir el consumo eléctrico en la provincia, aunque no así en el importe de que está basado a la tarifa eléctrica.

“Hay tener en cuenta que a medida que aumenta el consumo en un sector, la tarifa va aumentando y en dinero, representa poco en energía, pero representa mucho en dinero”, argumentaron, también los especialistas de la entidad holguinera, que en ningún momento reconocieron o admitieron fallos en su gestión o los cálculos de las tarifas.

Este martes, el diario local Ahora anunció una investigación periodística en sus redes sociales tras las preocupaciones generalizadas en ese territorio del elevado costo del consumo de electricidad en sus hogares, pese a la cantidad de horas que están bajo apagones.

“Durante los últimos meses, varios usuarios en redes sociales y la población en general, en la provincia de Holguín han manifestado preocupación por el elevado costo del consumo de electricidad en sus hogares”, refirió el diario local oficialista en Facebook .

También la misma preocupación trascendió en un reporte del diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba, en el que reseñan un programa informativo de Tele Turquino que da respuestas a las inquietudes de la población.

Según el reporte, entre las inquietudes de los santiagueros se destaca la de “¿por qué si hay tantos apagones se paga más corriente de lo normal?”.

A la interrogante, la Empresa Eléctrica de esa provincia respondió “que este aumento de la tarifa puede estar condicionado porque al estar cinco horas apagada la casa, cuando llega la electricidad se realizan al unísono todas las labres domesticas como planchar, lavar, cocinar, se encienden los ventiladores y demás equipos, generando que el consumo aumente”.

No obstante, refiere la nota, la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, pidió ser más profundo en el análisis de esta situación, ya que la insatisfacción es general en la población.

“Es cierto, si antes tenía los mismos equipos y había corriente siempre pagaba menos que ahora que casi nunca hay corriente con largos apagones, en ocasiones de 12 horas”, apuntó un usuario de Holguín en Facebook.

Otro internauta comenta que pagó en su último recibo de la luz 2,800 pesos y su único exceso fue “poner el Split de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.”.

“Es totalmente inconcebible que a menos disponibilidad de luz en nuestros hogares se pague hasta tres veces lo que antes con el servicio energético 24 horas se pagaba... Varias justificaciones te dan los compañeros de la Empresa Eléctrica (que los refrigeradores porque demoran en arranque con su dispositivo automático, que los metrocontadores al llegar la luz consumen, etc...) Lo cierto es que no tenemos una respuesta acertada ni una solución al problema”, concluye otro holguinero.

En marzo de 2021 el defenestrado Marino Murillo, por entonces jefe de la Comisión de los Lineamientos de Cuba, aseguró que las tarifas eléctricas en el sector residencial no subirían, al menos durante ese año.

Murillo anunció esa medida durante una intervención en la Mesa Redonda televisiva, en la que comentó las medidas implantadas en el país tras la entrada en vigor de la llamada 'Tarea Ordenamiento', entre las cuales estuvo el aumento del precio de la electricidad, una de las más criticadas por la población.

De esa fecha a la actualidad, ya se sabe lo que ha ocurrido: escalada de apagones, crisis en los combustibles, y altas tarifas eléctricas con menos horas de servicio.

Este lunes, martes y miércoles la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció cortes de electricidad durante todo el día y la noche, tras un déficit en la generación entre los 800 y 700 MW en las horas picos del día.

También el domingo el servicio se afectó por déficit de capacidad las 24 horas, con una máxima afectación de 907 MW a las 8:50 pm.

Tras los anuncios de los apagones en toda la isla, cientos de personas expresaron su indignación y frustraciones por la intensidad de los apagones, que cada día hacen aún más difícil la sobrevivencia en el país.

"No gasten más tiempo en dar explicaciones baratas de las desbaratadas termoeléctricas, ustedes por callar son cómplices de no decir ni reclamar en años un adecuado mantenimiento, con todo lo que necesita, con el presupuesto que lleva, no los remienditos baratos en los que las tienen desde hace años. Para los hoteles (a los que no todos podemos ir), las inversiones son millonarias, pero esas cifras no se dicen", señaló un matancero.