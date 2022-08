Exlocutora cubana denuncia pésimas condiciones de las clínicas estomatológicas

La exlocutora cubana Marisela Alfonso Madrigal denunció la crisis que atraviesa la estomatología en la Isla, y las denuncia pésimas condiciones que existen en las clínicas estomatológicas.

"Los estomatólogos están trabajando con pésimas condiciones, sillones obsoletos, sin material, en condiciones infrahumanas; ya ni la pastica refrescante que nos aplicaban con el cepillo para dar punto final a la limpieza e higiene bucal tienen, tampoco amalgama", dijo en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Marisela Alfonso Madrigal

La antigua locutora de la emisora Radio Rebelde no criticó a los dentistas, a quienes calificó de "guerreros" y eternos enamorados de su profesión.

"La estoma(boca) y logía, según el significado griego, tratado y cuidado. Pónganse creativos y demuestren lo que tanto gritan a los cuatro vientos: ¡Cuba es una potencia médica, repetimos! ¡Cuba es una impotencia de la potencia!", afirmó.

En julio pasado, un periodista oficialista denunció la falta de higiene y profesionalidad en el servicio de estomatología del policlínico Mario Escalona del reparto Alamar, en el municipio Habana del Este.

Javier Acosta Elejalde, jefe de grupo en el Canal Caribe, relató que los pacientes se quedaron "horrorizados y boquiabiertos" tanto por la mala atención de la recepcionista, como porque a las 8:40 am aún no había instrumentos asépticos porque no habían traído el papel para la esterilización.

"Cuando finalmente llegó traían el rollo arrastrado por el pasillo a la vista de todos", subrayó.

En abril, un oficial de la Seguridad del Estado amenazó a la exlocutora Marisela Alfonso por sus denuncias en redes sociales contra el gobierno.

"Este mensaje me ha llegado oculto, esta rata inmunda, ciberclaria comunista, está jugando a ser un agente secreto. Te cuento que eso no es noticia, todos, absolutamente todos, le hemos servido y le servimos a este país, todos los que están hoy en la otra orilla también le sirvieron a este país y dijeron consignas desde niños al igual que tú y yo, (Pioneros por el Comunismo, Seremos como el Che)", comentó.

La exlocutora compartió en su muro de Facebook una imagen del texto que le enviaron a través de Messenger.

El supuesto agente de la policía política le advirtió que si seguía publicando denuncias contra el régimen castrista se tendría que atener a consecuencias.

La expresentadora le respondió que con su verdad iba hasta el fin del camino y conminó a la persona que la amenazó a que diera la cara, porque ninguna represalia podía ser peor que la falta de comida y medicamentos que sufre el pueblo cubano.