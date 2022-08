Vandalizan sede de las Damas de Blanco

El opositor cubano Ángel Moya denunció esta mañana el ataque vandálico que sufrió la sede de las Damas de Blanco, en Lawton, La Habana, y acusó a la Contrainteligencia de ser el autor material del suceso.

"Ponen imitación de brujería en el portal de la sede de las Damas de Blanco y con toda seguridad fueron los represores de la Seguridad del Estado quienes lo hicieron", escribió Moya en su perfil de Facebook.

El exprisionero político aseguró que un ataque de este tipo no podría ser llevado a cabo por los vecinos de la comunidad porque saben que la sede la ONG cubana está vigilada constantemente por cámaras de seguridad de la policía.

"En el barrio hay varios vecinos practicantes de la religión africana y todo parece indicar, que el objetivo de los represores era que nosotros [los] culpáramos", explicó.

Los que vandalizaron la sede de las Damas de Blanco pusieron en un cartucho un coco seco, una hoja de plátano, al menos tres caracoles y algo que parecen granos de maíz.

La intimidación y el acoso a activistas y opositores cubanos desde acciones vandálicas no es nuevo en la isla, y varios son los que han denunciado esa situación.

En octubre de 2021, antes de que el dramaturgo Yunior García se viera obligado a exiliarse en España, vandalizaron su vivienda con animales muertos y tierra, lo que generó una ola de apoyo al activista y críticas hacia la contrainteligencia cubana por llevar a cabo estas acciones.

"No tienen ideas, no tienen razones, no tienen decencia, no tienen coraje. Atacan a escondidas, intimidan a una familia, maltratan animales e irrespetan a una religión. Mientras, Yunior sigue apostando al civismo y la paz", expresó una de las personas que salió en su defensa.