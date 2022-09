Sincroniza termoeléctrica Antonio Guiteras con el sistema eléctrico nacional

Trabajos de reparación en la CTE Antonio Guiteras Foto © Facebook / UNE

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas logró sincronizar este sábado con el Sistema Electroenérgetico Nacional (SEN), después de solucionar la avería de su caldera que afectaba los parámetros de la turbina.

La termoeléctrica salió de imprevisto del SEN el martes 30 de agosto. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó que la desconexión se produjo por una avería que provocó vacío en la turbina.

Captura de pantalla Facebook / UNE

Este sábado, la UNE informó que la Unidad No 2 de la Termoeléctrica de Santa Cruz (65 MW) y la No 5 de Rente de Santiago de Cuba (subiendo carga hasta alcanzar sus 75 MW) se sincronizaban al SEN.

La CTE Guiteras de Matanzas se encuentra “en proceso de arranque” y “se prevé su sincronización esta noche”, indicó en sus redes sociales la empresa estatal que ostenta el monopolio de la electricidad en Cuba.

Fuentes consultadas por CiberCuba dijeron este viernes que la termoeléctrica matancera podría ser conectada este sábado al SEN, “siempre que concluya de forma exitosa la actual fase de prueba hidráulica de su caldera”. Al parecer, la prueba se concluyó con éxito, pues la UNE anunció la sincronización de la Guiteras para la noche del sábado.

"Aquí, a diferencia de Felton, casi siempre esa prueba es exitosa y, el sábado, podríamos conectar al SEN; aunque los jefes estén hablando de cuatro días para evitar decepciones", consideró la fuente.

Pero la conexión exitosa no debe llevarnos a la conclusión errónea que todo está resuelto, la planta "necesita un mantenimiento capital"; aunque se ha impuesto el criterio de que no es posible, por el momento, y "no sabemos si el remedio será peor que la enfermedad", advirtió.

Inicialmente, el director general de la termoeléctrica, Misbel Palmero Aguiar, informó que la solución de la avería que sacó de funcionamiento a la planta tardaría al menos cuatro días. Según declaró el directivo, la limpieza del condensador sería solo "una de las más de 200 acciones" que requería la Guiteras para entrar en funcionamiento, lo cual explicaría la demora de días.

Entre esas acciones están la limpieza de los calentadores de aire regenerativos, resolver los salideros exteriores de la unidad en su conjunto, cambio de válvulas, tuberías y otros accesorios.

De acuerdo con Palmero Aguiar, la salida de la termoeléctrica del SEN no fue tan "imprevista" pues el bloque unitario de Matanzas ya venía presentando fallas, lo cual era evidente por el alto consumo de agua que indicaba un problema en la caldera, apuntó Palmero Aguiar.

Explicó que esta situación en la caldera disparó del mecanismo de protección tecnológica, ocurrido en el área de vacío, en la turbina, y obligó a detener las máquinas. Al respecto, dijo que ambos sucesos estaban ligados y ratifican que, en la práctica, ya no se podía mantener la unidad en línea con ese elevado consumo de agua.

Según el último reporte de la UNE, para el horario pico de este domingo “se estima el completamiento de la unidad de la CTE Guiteras con 130 MW y la utilización de 188 MW en motores diésel”.

La escasez de combustible y las constantes averías en las termoeléctricas cubanas han desatado una ola de largos y frecuentes apagones que parecen no tener fin, y que han provocado manifestaciones de la población en varias localidades del país.