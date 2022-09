Anuel AA anuncia estreno: "Nosotros"

¡Anuel AA está imparable! El reguetonero se ha propuesto seguir acumulando éxitos y a pocos días de desatar la locura entre sus fans con el estreno de “Mercedes Tintia”, acaba de anunciar un próximo lanzamiento.

“Voy a tirar ´Nosotros´ esta semana”, fue lo único que adelantó el cantante en su perfil de Instagram junto a unas imágenes que estaban acompañadas con un fragmento de lo que tal vez sea el intro del tema.

Aunque Anuel no dio más detalles sobre el estreno, el anuncio fue más que suficiente para revolucionar a sus seguidores en Instagram que han dejado más de 400 mil me gusta y miles de comentarios.

“Este es el Anuel que me encanta, tirando duro”; “El dios del trap”; “El mejor por siempre”; “Palo tras palo”; “A romper la calle”; “Otro palo, dale con todo pues”; “La bestia ha despertado”; “No podía esperar más por esto”, escribieron algunos de sus fans.

Sin embargo, otros ya le preguntan al artista cuándo saldrá finalmente su nuevo álbum.

En las últimas semanas Anuel ha estado en el punto de mira del mundo del entretenimiento, por un lado debido a los rumores de ruptura con su esposa Yailin La Más Viral a solo dos meses de matrimonio y, por otro, debido al alcance de sus últimos temas.

No obstante, su pareja se encargó de disipar las dudas al apoyar en las redes el último lanzamiento del cantante.

Una semana después del estreno de “Mercedes Tintia”, la canción ya supera la cifra de 40 millones de reproducciones en YouTube; mientras que la colaboración con Tokischa y Ñengo Flow, “Delincuente”, tiene más de siete millones.

A todo ello se suma que Anuel lanzó hace solo unos días su colección de tenis The Sky Above The Street en colaboración con la marca Reebok.

Los tenis, uno en modelo clásico y otro en estilo bota, están hechos de cuero en color rojo y negro y tienen su nombre en la parte de atrás y a un costado y su frase "Real hasta la muerte" en la plantilla.

