Otto Ortiz sobre inicio del curso escolar: La mochila llena de libros y el merendero de aire

El humorista cubano Otto Ortiz saludó el inicio del curso escolar en Cuba y recordó que se abre una etapa de "intranquilidad para los bolsillos de los padres".

"Feliz inicio de curso. Llegó la tranquilidad a las casas cubanas, y paralelo a eso llegó la intranquilidad a los bolsillos de los padres. Juguito, refresco, pan con 'algo', dulcecitos... Todo eso pasará a ser rezagos del pasado, patrañas del enemigo. Las mochilas llenas de libros y los merenderos de aire", dijo Ortiz en Facebook.

Facebook Otto Ortiz

Su mensaje es una denuncia de la escasez de alimentos en Cuba y de los problemas económicos que sufren los cubanos, en un país con el segundo mayor indicador de inflación en el mundo, donde un dólar alcanza un valor de 150 pesos cubanos.

El actor explicó que cada año, cuando comienza el curso escolar, comparte una foto junto a su hijo en el primer día de clases. En 2022 le preocupa la forma en que muchas personas podrán, o no, enfrentar la alimentación de los niños en la etapa escolar y también la calidad de la educación en Cuba.

"Aquí estamos, una vez más, curso 2022-2022 y antes de fin de año curso 2022-2023. Dos cursos en muy poco tiempo, de esta los niños salen superdotados o todo lo contrario", comentó el artista.

Facebook Otto Ortiz

Este lunes, en medio de largos apagones, escasez y altos precios de todos los productos y servicios en Cuba, se reinició el curso escolar.

Alrededor de dos millones de alumnos, de distintos niveles de enseñanza, volvieron a las aulas. Algunos de ellos lo hacen si contar con los recursos básicos que necesitan como una mochila, zapatos y alimentación equilibrada.

La cubana Trilce Denis, madre de dos hijos, al comenzar este lunes el curso escolar se cuestionó la propaganda oficial del Estado y dudó si los niños cubanos "realmente estarán felices de empezar la escuela sabiendo a lo que se enfrentan".

"No tenemos pan, tampoco tenemos merienda. No tenemos mochilas, tampoco tenemos tenis. No tenemos medias, tampoco útiles escolares. No tenemos uniforme, tampoco tenemos tiendas. No tenemos La Habana llena de madres, tampoco tenemos ilusiones", dijo en su perfil de Facebook.

Ortiz hace pocas semanas denunció la crisis económica en Cuba. Recordó que en 2021 el gobierno impuso la Tarea Ordenamiento para la reunificación monetaria, con el argumento de que darían peso a la moneda nacional y eliminarían en CUC. Sin embargo, las medidas empobrecieron más a los cubanos.

"Alguien dijo que no se iba a dolarizar la economía y realmente no se ha hecho, se ha dolarizado, euroizado, mlcizado, canadizado, etceterizado, llevando al pobre CUP a terapia intensiva con pronóstico más que reservado. Lo peor de todo es que a diario usamos nuestra moneda para conseguir, al precio que sea necesario, la moneda ajena que nos ayudará a vivir", denunció Ortiz.