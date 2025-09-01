Activistas piden apoyo para que niños en Cuba inicien el curso con útiles escolares

Niños regresan a la escuela en Cuba en medio de una profunda crisis (Imagen ilustrativa) Foto © Sora / CiberCuba

La activista Lara Crofs, cuyo nombre real es Yamilka Lafita, lanzó una campaña en redes sociales para apoyar a la infancia cubana en el inicio del curso escolar.

El objetivo es que ningún niño quede sin lo básico: libretas, mochilas, lápices o zapatos.

“Un lápiz, una libreta, un cuaderno no son armas del poder, son herramientas para que un niño pueda aprender, escribir su nombre y soñar con un futuro mejor. No confundamos al culpable. Los niños no son responsables del régimen ni del adoctrinamiento, son las primeras víctimas de este sistema roto”, escribió en un mensaje difundido en Facebook.

La activista explicó que su generación también fue sometida a adoctrinamiento, pero que gracias a la educación aprendieron a pensar y organizarse.

Recordó la protesta frente al Ministerio de Cultura en 2021 como un ejemplo de cómo la sociedad civil puede convocarse.

“Si hoy les damos la espalda, ¿qué les queda? ¿Ignorancia? ¿Resentimiento? Eso sí fortalece la opresión, porque un pueblo sin educación básica es más fácil de manipular”, añadió.

Lafita insistió en que ayudar no es legitimar al régimen, sino un acto de humanidad y resistencia, porque donde el Estado abandona, la sociedad civil puede organizarse para sostener la dignidad, revelando así principios de su ética como activista por los derechos humanos en Cuba.

“Un cuaderno, una mochila o un par de zapatos no va a cambiar el sistema, pero puede cambiar la vida de un niño. Y eso ya es un paso enorme hacia la libertad, porque la esperanza también se escribe”, afirmó.

Acompañó la publicación con una imagen con un poderoso mensaje: “En Cuba muchas familias no tienen cómo cubrir las necesidades básicas para el inicio del curso escolar. ¡Tú puedes hacer la diferencia!”.

La activista invitó a los cubanos dentro y fuera de la Isla a colaborar con la campaña y poner “su granito de arena”.

Para quienes deseen hacerlo, se habilitaron cuentas de donación en CUP (9205 9598 7787 1948) y en MLC (9235 9598 7153 0478), con confirmación al número 50825677, como vía para garantizar que cada aporte llegue a su destino.

Cada donación, subrayó, es un gesto de solidaridad con la infancia, la adolescencia y la juventud de un país marcado por la crisis educativa.

En Cuba, la educación ha sido arrastrada por la crisis general del país, afectando no solo a las infraestructuras escolares, sino también a la vida cotidiana de miles de familias.

Una madre en Camagüey relató cómo su hijo repite su historia infantil: estudiar bajo apagones, con libretas recicladas y maestros agotados.

La escena, aunque personal, resume el estado del sistema educativo cubano, donde el deterioro físico de las escuelas se mezcla con la escasez emocional y material de los docentes.

El nuevo curso escolar comenzó sin garantías mínimas para su desarrollo, marcado por cortes eléctricos, déficit de maestros y aulas en condiciones precarias.

Las autoridades reconocieron la situación, pero sus medidas han sido insuficientes frente a un panorama donde los centros educativos carecen incluso de luz para garantizar las clases y los estudiantes enfrentan jornadas en penumbra.

La falta de recursos también se traduce en mochilas parchadas, uniformes heredados y libretas incompletas. Muchas familias se han visto obligadas a improvisar con lo que tienen a mano para que sus hijos puedan asistir a la escuela.

La libreta de dos asignaturas o el par de zapatos remendados se han convertido en símbolos de resistencia silenciosa ante el abandono estatal.

