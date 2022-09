Joven cubana pide encontrar a su padre en travesía hacia EE.UU.

La joven cubana Ledisney García González solicitó ayuda para encontrar a su padre, que escapó de la isla a través de un tercer país y con quien no tiene comunicación desde mediados de agosto.

"Estamos en un momento de desesperación muy grande", confesó la joven a través de un video que se divulgó en las redes sociales.

El hombre se llama Rafael García García, 48 años, y el 14 de agosto le dijo a su hija que estaba en Monterrey y que cruzaría el río Bravo al otro día.

"Desde ese día no se nada de él", comentó García González.

CiberCuba habló con la hija de García García y esta contó que la persona que acompañó a su papá le aseguró que cruzando el río Bravo, por la zona de Piedras Negras lo perdió de vista y le dijo a las autoridades que había otra persona detrás de él.

"Lo buscaron y no encontraron nada, según me contó esta persona que me quiere hacer creer que mi papá está muerto, pero yo tengo esperanzas de que sigue con vida", afirmó.

Familiares en Estados Unidos se comunicaron con las autoridades para conocer si se encontraba detenido en algún centro para inmigrantes, pero hasta ahora la respuesta es negativa.

Cuba vive una crisis migratoria que supera en cifras cualquier dato histórico. A través de la frontera entre México y Estados Unidos y el estrecho de la Florida miles de cubanos se arriesgan a cualquier peligro con tal de obtener libertades políticas y económicas.

Esta semana autoridades de Estados Unidos y Cuba se reunieron en La Habana para abordar la crisis migratoria y buscar mecanismos de cooperación que mitiguen el éxodo a través del estrecho de la Florida.