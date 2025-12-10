Piden ayuda para cubano operado del cerebro que vive en las calles de Orlando: "Que alguien me ayude de corazón"

El proyecto Conducta Dade visibilizó en redes sociales el caso de Adalberto Martínez Rubier, un cubano de Pinar del Río que vive en las calles de Orlando (Florida) sin familia ni documentos, después de haber sido dado de alta del hospital hace unos días tras una operación cerebral.
“Hace unos días fue dado de alta del hospital después de una operación muy delicada en el cerebro, donde le encontraron coágulos y un tumor. Desde entonces está viviendo solo en las calles de Orlando, sin familia, sin documentos y sin nadie que pueda cuidarlo”, publicó Conducta Dade en sus perfiles oficiales.
Según explicó el grupo, Adalberto “tiene parálisis en una mano y un pie, depende de una silla de ruedas y no puede valerse por sí mismo”. Durante años practicó boxeo, pero actualmente “se encuentra en una situación extremadamente vulnerable”.
En el video difundido por el propio proyecto, el joven pide ayuda con evidente angustia y dice: “Amigo, les pido de corazón si me pueden ayudar, no puedo mover el pie ni la mano. No le pido dinero ni riqueza, solo que alguien me ayude de corazón.”
Quien le ayuda, identificado como Alexis, explicó que el joven “no tiene familia, ni papeles, ni forma de regresar a Cuba” y pidió apoyo para que alguna organización o persona pudiera brindarle refugio o atención médica. “Caballero, les pido de favor que nos ayuden con este muchacho. Está recién salido del hospital, no tiene familia, no tiene a nadie. Él no puede caminar ni valerse por sí mismo. Estamos buscando una organización que pueda hacerse cargo de él”, afirmó.
El mensaje de Conducta Dade concluye con un llamado a la solidaridad: “Este video se hace con la esperanza de que sus familiares, amigos o cualquier persona que lo conozca puedan verlo y brindarle apoyo (...). Nadie debería enfrentar algo así completamente solo.”
Lo más leído hoy:
El caso se ha difundido también en TikTok, donde Conducta Dade compartió el mismo mensaje acompañado de etiquetas como #Orlando, #solidaridad y #Miami. La publicación generó numerosos comentarios de apoyo y propuestas para ayudar a Adalberto.
Algunos usuarios pidieron organizar una colecta o encontrarle alojamiento y escribieron: “A mis cubanos que están peleando aquí en la USA, vamos a ayudar, que él pudiera ser cualquiera de nosotros.”
Otros propusieron gestionar su regreso a Cuba: “Pienso que lo mejor sería procurarle su regreso junto a su familia, si alguna organización pudiese ayudarlo.”
Mientras, algunos consideraron que lo más urgente sería encontrarle asistencia médica en Estados Unidos: “Para una persona como él, hay programas de ayuda y centros con cuidado las 24 horas.”
El caso de Adalberto ha generado una ola de solidaridad entre cubanos dentro y fuera del país. Conducta Dade mantiene visibles los contactos del joven y de su acompañante Alexis para canalizar directamente cualquier ayuda que pueda mejorar su situación.
Preguntas Frecuentes sobre el Caso de Adalberto Martínez Rubier
¿Quién es Adalberto Martínez Rubier y cuál es su situación actual?
Adalberto Martínez Rubier es un cubano de Pinar del Río que actualmente vive en las calles de Orlando, Florida. Fue dado de alta recientemente tras una operación cerebral delicada y ahora se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que no tiene familia ni documentos, y depende de una silla de ruedas debido a parálisis en una mano y un pie.
¿Cómo se está intentando ayudar a Adalberto Martínez?
El proyecto Conducta Dade ha visibilizado su caso a través de redes sociales, solicitando ayuda para encontrar alguna organización o persona que pueda proporcionarle refugio o atención médica. Se ha hecho un llamado a la solidaridad para que algún familiar, amigo o persona conocida pueda brindarle apoyo y mejorar su situación actual.
¿Qué tipo de ayuda se necesita para Adalberto en Orlando?
Adalberto necesita ayuda para encontrar un lugar seguro donde vivir y recibir atención médica adecuada. Se busca que alguna organización o individuo le proporcione refugio y asistencia médica, ya que él no puede valerse por sí mismo después de su operación cerebral.
¿Cómo pueden los cubanos en Estados Unidos ayudar a Adalberto?
Los cubanos en Estados Unidos pueden ayudar a Adalberto compartiendo su historia para aumentar la visibilidad del caso, ofreciendo apoyo directo u organizando colectas de fondos o alojamiento. El proyecto Conducta Dade está canalizando contactos para recibir ayuda, y se exhorta a la comunidad a colaborar en lo posible.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.