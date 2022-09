Críticas a Díaz-Canel por usar frase de Martí sobre los niños para promover nuevo Código de Familia

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel animó a los cubanos a votar por el nuevo Código de Familia usando una de las frases de Martí más manoseada por la propaganda del régimen, y los cubanos le hicieron notar su hipocresía y mediocridad.

“Los niños son la esperanza del mundo” citó el gobernante en un tuit publicado este sábado para promover la aprobación de la nueva norma que se someterá a referéndum el próximo 25 de septiembre, en una operación propagandística con la que el régimen totalitario cubano pretende legitimar su producción normativa, revistiéndola con el aura de la consulta popular y la deliberación democrática.

“Decía Martí que los niños son la esperanza del mundo, para ellos construimos y seguiremos construyendo esta nación. Cada artículo del #CódigoDeLasFamilias está pensando en ellos, en sus derechos, sus deberes, su educación, su inclusión familiar, el valor de su palabra. #CódigoSí”, tuiteó el gobernante animando a los ciudadanos a votar a favor del Código.

Tras su aprobación por la Asamblea Nacional, e incluso antes, el nuevo texto legal desató una gran polémica que muchos consideran estéril en un régimen que coarta la libertad de expresión, no garantiza los derechos humanos y persigue a los activistas que los promueven junto a una transición a la democracia en Cuba.

La parafernalia pseudo democrática puesta en escena por el régimen ha movilizado a todo su aparato propagandístico con el fin de crear un estado de opinión en la ciudadanía sobre la legitimidad popular del gobierno y sus leyes, algo que contradice su propia naturaleza totalitaria y la unicidad de poderes que pregona y que sirve como herramienta de sometimiento al poder.

Sin embargo, son muchos los cubanos que ven la realidad con ojos diferentes a los de sus gobernantes, a los que identifican con una casta cuyo único interés es perpetuarse en el poder, aún a costa de mayor miseria y más represión sobre los ciudadanos. Entre ellos, son muchas las voces que llaman a no participar de la farsa democrática de un plebiscito orquestado por un régimen liberticida.

“Si Martí supiera que murió una niña en Guantánamo por el mal estado constructivo de una escuela y no has sido capaz de ofrecer condolencias públicamente… te enviaba a picar piedras a la Cantera de San Lázaro”, le contestó a Díaz-Canel el tuitero identificado como Taoro.

“Hace falta que construyan más escuelas y no hoteles. Porque los niños no pueden ir a los hoteles. Sus padres están presos por pedir libertad de expresión y derechos que tú y la dictadura asesina que gobierna Cuba niegan aún. Escuelas y hogares para niños”, le dijo otro que añadió una foto del gobernante retratado como un payaso.

“Sí, por supuesto”, dijo una usuaria en tono irónico acerca de la participación en la farsa. “Sobre todo los artículos que te permitirán chantajear a los padres opositores con quitarles sus hijos. #CodigoNO #YoVotoNo”, añadió.

“En Dictaduras no hay democracia, tampoco derechos”; “Tantas condolencias para la Reina Isabel a la que han criticado por su lujosa vida, y de la niña [fallecida en el derrumbe de su escuela] no has dicho nada en absoluto. Tanto código de familia y demuestras más propaganda que sentimientos PAYASÓN”, le espetaron otros.

“En dictadura no se vota. #YoNoVoto”, dijo uno resumiendo el sentir de muchos. “Para qué contestarte, si eres sordo al clamor de tu pueblo. Eres cubano, estás vendiendo a Cuba a pedacitos, esclavizas al pueblo cubano, lo humillas, lo reprimes, ¿ahora también quieres ser el dueño de nuestros hijos? Es que ni hijos tenemos, por la falta de futuro, emigran”, le criticó una usuaria.

“No hagan más propaganda de mentiritas, que ustedes se limpian el trasero con eso. Ustedes imponen a la fuerza, le guste al pueblo o no. Para eso son una dictadura con un pueblo sumiso y esclavizados por ustedes, por una doctrina retrógrada y arcaica”, afirmó otro cubano cansado de las manipulaciones.