Madre cubana tras horas de apagón: "Acaben de irse, vendan el país, regálenlo"

Una cubana madre de dos hijos pequeños estalló en las redes sociales tras pasar varias horas de apagón en su casa.

Trilce Denis, que recientemente ha hecho varias denuncias en Internet sobre las carencias de todo tipo que sufren ella y su familia, volvió a arremeter en Facebook contra el gobierno, al que le exigió que se vaya definitivamente.

"Si esto se llama vida, pues que nos maten a todos ya", dijo la mujer, luego de pasar seis horas sin luz la noche anterior, y saber que este viernes tendría otro apagón desde las 10:00 am y hasta las 2:00 pm.

Captura de Facebook / Trilce Denis

"Acaben de irse, vendan el país, regálenlo, cómo coñ... cuatro barrigas llenas van a vivir con el sacrificio de millones de personas; cómo coñ… siguen jugando con la tranquilidad, la dignidad, los derechos, la seguridad y la unión de millones de familias. A ustedes nadie los quiere, no engañen más al mundo que ya están detectados, esto es un estado fallido", afirmó.

Trilce, de 30 años, aseguró que no quiere escuchar más que el nuevo Código de las Familias es por el bien de los niños.

"Para ustedes la niñez termina a los siete años, cuando les quitan la leche y les dan un paquete de café. Déjense de descaro ya. Inmorales", subrayó.

Por último, esta residente en La Habana hizo alusión a la respuesta violenta de la dictadura contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio.

"Cómo nos piden resistencia si ustedes no son capaces de resistir al pueblo cuando se te vota para la calle a reclamar sus derechos. No les avergüenza que Cuba entera se quiera ir de su país, donde está la moral de todos ustedes", concluyó.

El pasado 5 de septiembre, al reanudar el curso escolar en Cuba, Trilce se cuestionó la propaganda oficial preguntándose si los niños "realmente estarán felices de empezar la escuela sabiendo a lo que se enfrentan", en referencia a las numerosas carencias que existen en los hogares.

"No tenemos pan, tampoco tenemos merienda. No tenemos mochilas, tampoco tenemos tenis. No tenemos medias, tampoco útiles escolares. No tenemos uniforme, tampoco tenemos tiendas. No tenemos La Habana llena de madres, tampoco tenemos ilusiones", aseguró.

A finales de agosto, Denis grabó un video dirigido al gobernante Díaz-Canel, luego de que este pidiera al pueblo resistir en las actuales condiciones de crisis.

"Se para este señor a decir que el pueblo tiene que resistir. Resistir qué, qué es lo que nosotros tenemos que resistir. Hasta cuándo. Desde las cuatro de la tarde hasta las 12 de la noche nos tienen sin luz, sin avisar. Sin uno poder cocinar, los niños pasando calor, con los mosquitos picándole. Hasta cuándo", señaló airada.