“El Grito”, la canción cubana que animará las transmisiones de TeleSur en Qatar 2022

“El Grito”, así se llama la canción del cubano Vicente Alejandro Trigo Junco que acompañará las transmisiones de TeleSur durante el Mundial de Fútbol Qatar 2022.

El tema resultó ganador en el concurso "Buscando una canción Qatar 2022" que lanzó el canal de televisión para esta cita deportiva.

Vicente Alejandro, quien fuera integrante de los grupos Aceituna sin Hueso y D'Corazón, se inspiró para escribir este tema en la estrella del fútbol argentino, Diego Armando Maradona y en su histórico gol de 1986 narrado por Víctor Hugo Morales, y en la última anotación que hiciera con la camiseta de Argentina.

"Fue un reto tremendamente bueno, no lo había hecho nunca. Sobre todo me fui por las emociones, qué se siente, por la parte de lo que siente el público (...), también cómo era Maradona, fui por ese tema, por ese ícono y me inspiré por el gol histórico y memorable narrado de una manera espectacular", declaró el compositor a TeleSur.

El premio de este concurso consistía en la grabación del tema y su respectivo videoclip que estuvo a cargo del cantautor y realizador cubano Mauricio Figueiral.

El audiovisual, estrenado hace solo unos días, se filmó en varias locaciones, entre ellas el Estadio Pedro Marrero de La Habana, el Barrio San Agustín en Caracas y el estudio Panorama Records en Buenos Aires, señala otra publicación del canal con sede en Venezuela.

Según las declaraciones de Figueiral, además de ser un homenaje a Maradona, “estamos apoyando tanto con la canción como con el videoclip a nuestros equipos del continente, deseándoles desde ya el mejor de los desempeños”.

“El Grito” fue seleccionado entre unas 130 canciones de varios géneros musicales y provenientes de países como Costa Rica, Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, México, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos y hasta de la Península Ibérica.

El jurado del concurso estuvo conformado por el músico cubano Raúl Torres, el cantautor y músico venezolano de Paul Gillman, la compositora argentina Teresa Parodi, el compositor y cantante chileno Juanito Ayala y el rapero mexicano Langualerta.

Otra cubana, la cantante y bailarina Chanel Terrero, es la intérprete del tema que acompañará a la selección española de fútbol en Qatar 2022, titulado "TOKE".

