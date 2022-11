Javier Berridy dedica parodia al tráfico en Miami: "Caminando por el Expressway"

El humorista cubano Javier Berridy ha vuelto a hacer de las suyas, ahora con una parodia dedicada al tráfico en Miami, “Caminando por el Expressway”, con la que muchos en esa ciudad se sienten más que identificados.

El exintegrante del grupo Punto y Coma echó mano a su ingenio para describir uno de los principales dolores de cabeza de los choferes en la Ciudad del Sol.

“Miami está OK, pero se maneja como un buey / El 836 siempre está repleto y nunca hay break / Está en candela el tráfico en el Expressway (autopista para el tráfico de alta velocidad)”, así comienza la letra.

Berridy aprovechó una de las canciones virales del momento para hacer su parodia. Se trata de “Todo Está OK”, un tema de Fixty Ordara y Ja Rulay que tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube y está siendo utilizado en memes y reels en redes sociales.

“Oye que el tráfico en Miami a ti te coge y te aprieta / Siempre hay un tranque, tremenda perreta / Va a haber que comprarse una bicicleta porque el Expressway no hay quien se lo meta”, dice en otra parte el humorista.

Esta no es la primera parodia de Berridy que trata este tema. En 2019 hizo otra dedicada al tráfico en Hialeah con la canción “A Puro Dolor” que popularizó la banda puertorriqueño-estadounidense Son by Four.

A través del humor el artista ya había propuesto antes una solución para el problema del tráfico en Miami. Teniendo como inspiración el éxito de Shakira y Carlos Vives, “La bicicleta”, Berridy hizo una parodia en la que realza el “valor” de este medio de transporte.

No caben dudas de que el humorista siempre se las arregla para versionar temas musicales populares, sacarles lasca a situaciones de la realidad cotidiana y problemáticas sociales o a sucesos virales en redes.

Su país natal, Cuba, ha estado muy presente en su carrera, y de ello dan fe sus parodias “Habla dictador”, dedicada al tuit de Liz Cuesta sobre Miguel Díaz-Canel, "Se jodió San Remo" que habla del fracaso de ese festival en la isla, y muchas otras que utilizan la sátira y el juego de palabras para criticar la realidad del país y a sus élites gobernantes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.