Marco Rubio promueve ley para bloquear TikTok

El senador republicano Marco Rubio (Florida) presentó una legislación bipartidista para prohibir el uso de la plataforma de microvideos TikTok en Estados Unidos, por ser considerada una amenaza de vigilancia en Internet manejada por el Partido Comunista Chino (PCC).

Un comunicado de la oficina del senador agrega que la Ley para Evitar la Amenaza Nacional de Vigilancia en Internet, Censura Opresiva e Influencia, y Aprendizaje Algorítmico por el Partido Comunista Chino (Ley ANTI-SOCIAL CCP) "protegería a los estadounidenses bloqueando y prohibiendo todas las transacciones de cualquier empresa de medios sociales en, o bajo la influencia de, China, Rusia y varios otros países extranjeros de interés".

Los representantes estadounidenses Mike Gallagher (Republicano por Wisconsin) y Raja Krishnamoorthi (Demócrata por Illinois) presentaron el documento de forma paralela en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la propuesta bipartidista, la empresa de matriz china bajo la cual opera TikTok, ByteDance, está obligada por la legislación del país asiático a poner los datos de la aplicación a disposición del PCC.

Aclara que directivos del FBI hasta los comisarios de la Comisión Federal de Comunicaciones, pasando por expertos en ciberseguridad, han coincidido en que el uso de TikTok constituye un riesgo y sirve para espiar a los estadounidenses.

"El gobierno federal aún no ha tomado una sola medida significativa para proteger a los usuarios estadounidenses de la amenaza de TikTok. No se trata de vídeos creativos, sino de una aplicación que recopila datos sobre decenas de millones de niños y adultos estadounidenses cada día. Sabemos que se utiliza para manipular feeds e influir en las elecciones. Sabemos que responde a la República Popular China. No hay más tiempo que perder en negociaciones sin sentido con una empresa títere del PCCh. Es hora de prohibir definitivamente TikTok, controlada por Pekín", explicó Rubio.

Gallagher, por su parte, consideró que la plataforma es "fentanilo digital que está adiccionando a los estadounidenses, recopilando sus datos y censurando sus noticias. También es una empresa de medios de comunicación cada vez más poderosa que es propiedad de ByteDance, que en última instancia depende del Partido Comunista Chino, el principal adversario de Estados Unidos".

"Permitir que la aplicación siga operando en Estados Unidos sería como permitir que la URSS comprara el New York Times, el Washington Post y las principales cadenas de televisión durante la Guerra Fría. Ningún país con un mínimo interés en su propia seguridad permitiría que esto sucediera, por lo que es hora de prohibir TikTok y cualquier otra aplicación controlada por el PCC antes de que sea demasiado tarde", subrayó.

Por su parte, Krishnamoorthi subrayó que "en un momento en que el PCC y nuestros otros adversarios en el extranjero están buscando cualquier ventaja que puedan encontrar contra los Estados Unidos a través del espionaje y la vigilancia masiva, es imperativo que no permitamos que las potencias hostiles controlen potencialmente las redes de medios sociales que podrían ser fácilmente armadas contra nosotros".

"La ley bipartidista ANTI-SOCIAL CCP es un paso firme para proteger a nuestra nación de la nefasta vigilancia digital y de las operaciones de influencia de los regímenes totalitarios. Las recientes revelaciones en torno a la profundidad de los vínculos de TikTok con el PCCh ponen de relieve la urgencia de proteger a los estadounidenses de estos riesgos antes de que sea demasiado tarde", defendió la demócrata.

En julio de 2020 el expresodente Donald Trump anunció que tomaría acciones contra TikTok, muy popular entre adolescentes y jóvenes. El entonces secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, había dicho que la app china estaba bajo revisión por parte de la Comisión sobre Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), para evaluar posibles riesgos a la seguridad nacional.

Ese organismo federal revisa los acuerdos de adquirientes foráneos por riesgos potenciales a la seguridad nacional y sus conclusiones podrían hacer que la Casa Blanca obligue al gigante chino de internet ByteDance a terminar las operaciones de TikTok en el país, afirmó Mnuchin.

Para septiembre de ese año el gobierno de Trump dijo que prohibiría descargar las aplicaciones WeChat y TikTok de las tiendas de su país, una medida que afectó solo a nuevas descargas y actualizaciones y fueron menos drásticas de lo esperado. Su grupo matriz ByteDance quería entonces llegar a un acuerdo sobre el destino de sus operaciones en Estados Unidos.