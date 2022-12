Expreso político Agapito El Guapo Rivera en su lecho de muerte: "Luchamos por la causa más justa del mundo"

El último mensaje que dedicó al pueblo cubano el expreso político Agapito "Guapo" Rivera fue difundido el jueves, al cumplirse dos años de su muerte en Miami.

El realizador Lilo Vilaplana, quien narró la historia de su vida en el programa Leyendas del Exilio, grabó un breve video de Agapito en el Palmetto Hospital de Hialeah, poco tiempo antes de su fallecimiento.

"Tenemos y tendremos la razón siempre, porque nosotros luchamos por una causa, la cual, no sé cuando, pero va a ser libre, la más justa del mundo", dijo el combatiente anticastrista, quien pasó 25 años preso antes de marchar al exilio.

En el video, el "Guapo" Rivera acusó al régimen comunista de haber fragmentado la familia cubana.

"La familia cubana no se va a unir nunca más. ¿Por culpa de quién? A los que llegan aquí que no están por política, se pregunten a la almohada, la almohada les responderá: '¿Cuál es el motivo por el cual tú has salido al exilio en cualquier parte del mundo, que has tenido que dejar lo mucho y lo poco que tienes detrás, y una viejita que a lo mejor ha sido enterrada añorando el último beso de su hijo. ¿Por culpa de quién?'. Dios bendiga y quiera al pueblo cubano", concluyó.

Lilo Vilaplana acompañó la grabación con unas emotivas palabras.

"Gracias, Agapito, por este mensaje a las nuevas generaciones y a todos los cubanos. Gracias por tu sabiduría de guajiro valiente, de cubano humilde que fuiste a la lucha contra el comunismo y enfrentaste con dignidad la cárcel por 26 años. PLANTADO, hasta el último momento", afirmó en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Lilo Vilaplana

El cineasta recordó que hoy una calle de Miami lleva el nombre de Agapito "El Guapo" Rivera.

"Gracias, Enrique Encinosa, por presentarme a este hombre que aseguraba: 'Si la revolución le está quitando todo, hasta a los que no tienen nada… qué va a quedar para mí que soy un humilde campesino, y por eso me fui a la lucha'. El castrismo asesinó a más de una decena de sus familiares, le arrebató los sueños y la esperanza a este hombre, a este amigo, a este patriota que, un día como hoy, hace dos años, reposa en el panteón de la patria", subrayó.

El reconocido expreso político falleció el 22 de diciembre en Florida, tras varios días hospitalizado en estado grave, con afectaciones múltiples.

Nacido en 1937 en Corralillo, antigua provincia de Las Villas (actualmente Villa Clara), en una familia campesina, Agapito sintió un profundo rechazo al proceso revolucionario por las expropiaciones de tierras a los campesinos que implantó Fidel Castro.

"Yo no tenía nada de nada, ni una bicicleta, pero cuando vi que al bodeguero le quitaron la tiendecita que había levantado con tantos esfuerzos y que al guajiro le quitaban el pedacito de tierra que trabajaba de sol a sol, me dije: 'Agapito, a esa gente le quitan lo que han hecho y a ti te están robando la esperanza de tener una vida, digna, así que, a combatir este gobierno'. Y eso fue lo que hice y haré hasta el último día de mi vida", relató Rivera sobre su decisión de enfrentar al régimen desde el primer momento.

Rivera se alzó en el Escambray en 1960, con 24 años, y fue uno de los líderes guerrilleros en la zona del centro de Cuba, donde se codeó con el también jefe guerrillero José Martí Campos, alias Campito.

Sus hermanos Estanislao y Venancio murieron durante esa etapa de lucha en las montañas de Las Villas.

En noviembre de 1963, luego de eludir varios cercos, cayó en una emboscada en la que fue herido y capturado. En ese momento era el jefe guerrillero que más tiempo había estado alzado en contra del gobierno cubano en esa zona, y el único activo.

Después fue condenado a 30 años de cárcel por un tribunal de Santa Clara en la Causa 364 de 1964.

En 1988 partió al exilio en Estados Unidos y continuó activamente su oposición al régimen de La Habana. Durante varios años se desempeñó como panelista del programa La séptima provincia, de la emisora La Poderosa, en Miami.

También fue presidente de la Asociación Patriótica Cubana, una organización que intenta rescatar y contar las historias de los alzados, presos políticos, fusilados y sus familiares.