Bodeguero se roba los mandados del mes, los vende y se va del país

Un bodeguero de La Habana se robó los alimentos de sus consumidores, los vendió y luego se fue del país.

El hecho ocurrió en octubre pasado, pero fue dado a conocer el martes por una de las afectadas, quien hasta el momento no ha podido adquirir sus productos.

Ana Ivis Galán García, residente en el municipio Diez de Octubre, debe comprar sus alimentos normados en la bodega sita en la calle Destrampes, entre Freyre Andrade y Aranguren, en el reparto Sevillano.

En octubre, ella y sus vecinos se enteraron del robo y posterior fuga del bodeguero, algo que no le sorprendió demasiado, pues según refiere, en ese establecimiento roban con frecuencia o los propios dependientes venden los productos para saldar sus deudas.

Dos meses después, Galán García, periodista de profesión, sigue sin poder comprar los artículos correspondientes a ese mes.

Captura de Facebook / Ana Ivis Galán García

El 24 de diciembre, cuando fue a otra bodega que le asignaron -más lejos que la habitual- el bodeguero le dijo que su libreta de abastecimientos no había sido censada, no aparecía en el "torpedo" que supuestamente debe llevar el control de los clientes que fueron despachados antes del robo y cuáles no.

"El compañero que ayudaba al atento bodeguero, con su frescura en la cara nos dice que no puede despacharnos porque él mismo fue a la bodega, hizo el censo de las libretas 'afectadas' y la nuestra no aparece", relató en su muro de Facebook.

"Otros roban, estafan, venden lo que no es suyo, se llevan el dinero y nosotros, los 'bobos' pagamos. Si nosotros trabajamos, y trabajamos bien duro y sin descanso, que ni tiempo pa' mirarnos la cara en un espejo tenemos, ¿cuándo diablos voy a ese dichoso censo, en que tiempo, en que momento?", cuestionó.

Al regresar a su bodega de origen para reclamar, pero su bodeguera no pudo darle una respuesta.

Por último, Ana Ivis optó por dejarle su libreta a una vecina que le aseguró que ella sí había dado el número de su libreta a la persona que elaboró la lista de núcleos familiares afectados por el robo.

"Me sentí tan molesta, burlada, robada, ofendida por todos: desde el bodeguero, hasta las funcionarias de Comercio del municipio, de la provincia y hasta por la Ministra de Comercio Interior. ¿O es que cada quien es un feudo y las orientaciones de arriba no las escuchan, no les interesan, no tienen que ver con ellos?", criticó.

¿Pa' qué tanto censo, tanto torpedo, tanto papel, si al final no hay control exacto de nada y te tumban donde quiera? ¿Por dónde andan mis mandados? ¿Por fin quién se los robó?", concluyó.