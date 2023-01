El año en que sobrevivimos en peligro: Los cubanos que se fueron con el 2022

Cuba y los cubanos acaban de atravesar un año de tragedias, muertes, agonías y calamidades de máxima intensidad, como pocas veces había visto su historia reciente. Parafraseando el título de un conocido filme de Peter Weir, 2022 fue el año en que los cubanos sobrevivimos peligrosamente, al filo del abismo entre explosiones, un incendio mortífero, un huracán arrasador y una oleada de carencias extremas, apagones físicos y trágicos naufragios marítimos, marcados por la pérdida de jóvenes nacidos en un país que cada día pierde tanta población como esperanzas de futuro.

Fue un año de dolorosas pérdidas de ciudadanos prominentes del acontecer cubano, en la geografía de la isla y fuera de ella. Siguiendo una tradición que he mantenido como registro histórico por más de 20 años al finalizar cada 31 de diciembre, elaboramos la lista de personas desaparecidas que se consideran notables por sus aportes en la vida cultural, política, científica, deportiva y social de la nación cubana. La relación se conforma con independencia del lugar de residencia, la profesión, el credo y la posición política de los fallecidos.

La historia de un país es también la sumatoria de sus muertos, y esa memoria no puede obviar los personajes notorios que figuran, determinan e influyen en el rumbo de nuestro descarrilado destino nacional de las últimas décadas. Ya sabemos que el conjunto de acciones personales y públicas que conforman el devenir histórico está signado por una sumatoria de labores enaltecedoras, otras cuestionables y hasta nocivas. Pero en este compendio van todos, señalados por los hechos que les dieron visibilidad y/o renombre bajo la condición de cubanos y ahora igualados por el común denominador de la muerte.

La elaboración de este listado ha resultado una tarea agotadora, que implicó un esfuerzo de recopilación que en esta ocasión sumó a la colega Zenaida Aldama, editora de CiberCuba. Sin su esmerada y acuciosa faena de rastreo de datos este trabajo que entregamos aquí no hubiera podido concluirse.

Se ha procedido a consignar el lugar del fallecimiento, que no está regido en todos los casos con el factor de residencia de la persona en Cuba o en el extranjero. Cada ficha de identificación se completó con los datos disponibles del fallecido, por lo que en algunas referencias faltan detalles como la edad, el lugar o la causa del deceso.

Como siempre alertamos a los lectores de que este es un listado tentativo y probablemente incompleto, y agradecemos por adelantado cualquier contribución para precisarlo o subsanar la omisión involuntaria de algún nombre o dato específico en la relación.

EN CUBA

Enero

Gina Cabrera, 93 años, La Habana, demencia senil. Actriz de teatro, cine, radio y televisión. Fundadora de la televisión cubana y figura emblemática del teatro, la radio y las artes dramáticas en Cuba. Conocida como la Reina del Drama en Cuba.

Edemis Tamayo Núñez, La Gallega, 78 años, Granma. Mensajera y combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. Exdirigente de la FMC.

Osmel Francis Turner, 61 años, La Habana. Rapero y ambientalista, conocido como El Abuelo del Rap. Director del grupo Cubanos en la Red y promotor del proyecto Casiguaguas, dedicado a la protección del río Almendares.

Luis Cruz, Pinar del Río, cáncer. Luchador greco. Campeón panamericano y centroamericano, y exintegrante del equipo nacional de lucha greco durante más de 10 años.

Dailys Lobo, La Habana, cáncer. Esposa de Lachy Fortuna, cantante de la Charanga Latina.

Jessica Cremata Martínez, 18 años, La Habana, infarto. Hija del cineasta Juan Carlos Cremata.

Fabio Raimundo Torrado, La Habana. Abogado, profesor y alto funcionario del Partido Comunista. Asesor de Raúl Castro en las oficinas del Comité Central del PCC. Fundador de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y ex vicejefe de la Fiscalía de las Fuerzas Armadas (FAR). Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Premio Nacional de Derecho en 2018.

Alberto Jordán Morera, 56 años, Caibarién, Villa Clara, suicidio. Hijo del mártir internacionalista Humberto Jordán Gallo, cuyo nombre identifica el estadio de béisbol de Caibarién.

Manuel de la C. Hevia Frasquieri, 75 años, La Habana. Historiador. Exdirector del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. A cargo del proyecto multimedia Cuba AcUSA.

Milvia Zapata Patterson, 74 años, La Habana. Personalidad de la radio cubana. Directora, realizadora de sonidos y locutora de Radio Rebelde. Creadora de programas como "Todo Música", "Con la musa a cuestas", "Al compás de la noche" y "Siempre en domingo". Exdirectora de los informativos Haciendo Radio y del Noticiero Nacional de Radio, en Radio Rebelde.

Gilberto Silva Taboada, 94 años, La Habana. Doctor en Ciencias. Zoólogo y espeleólogo, considerado uno de los más prominentes naturalistas cubanos de todos los tiempos. Fundador del Museo Nacional de Historia Natural y de la Academia de Ciencias de Cuba. Autor del estudio Los Murciélagos en Cuba. Miembro del Museo Americano de Ciencias Naturales de Nueva York. Premio “Lazzaro Spallanzani” por la obra de la vida, otorgado por la Sociedad Americana para la Investigación y Conservación de los Murciélagos de Estados Unidos. Premio Nacional de Patrimonio Cultural 2021.

Ramón Rives Amador, Mongo Rives, 92 años, Isla de la Juventud. Músico, fundador del grupo Tumbita Criolla y creador del ritmo sucu-suco. Conocido popularmente como el "Rey del Sucu- suco".

Esteban Sotolongo Pérez, 93 años, La Habana, coronavirus. Expedicionario del yate Granma. Combatiente de la clandestinidad y el Ejército Rebelde. Exjefe de la Defensa Civil en el Ejército Central.

Rolando Díaz Silva, 57 años, Santiago de las Vegas, La Habana, cáncer pulmonar. Activista opositor, integrante del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).

Elpidio Chapotín, 70 años, La Habana. Trompetista. Sobrino nieto del legendario trompetista Félix Chapotín. Fue fundador de la orquesta NG La Banda, en la que integró la sección de vientos popularmente conocida como “Los Metales del Terror”. Primer trompeta de importantes agrupaciones en Cuba e integrante del proyecto Buena Vista Social Club.

Suylén Milanés Benett, 50 años, La Habana. accidente cerebrovascular. Cantante y productora musical. Directora ejecutiva de PM Records y fundadora del Festival Eyeife de música electrónica. Hija de Pablo Milanés.

Julio Pérez Muñoz, 78 años, La Habana, cáncer. Periodista. Trabajó en el periódico Trabajadores, la Agencia Cubana de Noticias, y las emisoras Radio Progreso, de la cual fue director, y Radio Habana Cuba, donde laboró hasta días antes de su deceso.

Febrero

Susana María González, 64 años, Isla de la Juventud, infarto. Madre del prisionero político Juan Luis Sánchez, manifestante del 11J.

Yaiquier Díaz Morales, 40 años, Santa Clara, Villa Clara, coronavirus. Médico especialista en Medicina Interna y Mayor de las Fuerzas Armadas. Subdirector del Hospital Militar Comandante Manuel Piti Fajardo de Villa Clara.

Erasmo Méndez Fernández, Baire, Santiago de Cuba, accidente automovilístico. Primer coronel de las Fuerzas Armadas (FAR). Jefe de la Región Militar de Guantánamo y exjefe de la Brigada de la Frontera destinada a la Base Naval de Guantánamo.

Roldy Polo Pérez, 45 años, Baracoa, Guantánamo, homicidio con arma de fuego. Músico y promotor cultural.

Ernesto Rancaño, 53 años, La Habana, cáncer. Artista plástico. Gran cultor de la figura de José Martí como tema recurrente en su obra. Sus creaciones se exhiben o forman parte del decorado de instituciones oficiales en Cuba, como el Consejo de Estado.

Sixto Hernández, 71 años. Abreus, Cienfuegos, paro respiratorio. Pelotero. Titular de los equipos villareños durante 14 Series Nacionales. Líder de los bateadores en 1979.

Osneldo García, 90 años, La Habana. Pionero del arte cinético en Cuba. Premio Nacional de Artes Plásticas 2003. Creador de "A corazón abierto", obra emplazada en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).

Guido de Jesús Sarría Rodríguez, 96 años, La Habana. Músico. Fundador e integrante de la Orquesta Aragón por 32 años. Tumbador de la agrupación.

Marzo

Ulfrido García Andújar, 28 años, Santiago de Cuba, infarto. Pelotero, Lanzador del equipo Santiago de Cuba en la Serie Nacional. Exjugador del Parma Clima en la Liga Italiana de Béisbol.

Santiago Antonio Bahamondes Rodríguez, 42 años, La Habana. Jurista. Profesor titular de Historia del Estado y el Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Rodolfo Abel Alarcón Ortiz, 78 años, La Habana. Ingeniero mecánico, exministro de Educación Superior. Fue rector del ISPJAE y desempeñó otros altos cargos en el sector educacional. Doctor Honoris Causa de la Universidad Metropolitana de Londres (2004) y de la Universidad Nacional de Ingenierías de Nicaragua (2014). Autor de textos para la carrera de Ingeniería Mecánica.

Ulises Escalona Acosta, 54 años, Santiago de Cuba, infarto masivo. Narrador y comentarista deportivo. Licenciado en Cultura Física. Se inició como locutor en la emisora Radio Mambí, y luego fue comentarista en CMKC Revolución y Tele Turquino.

Cecilio Avilés, 77 años, La Habana. Caricaturista e historietista, creador de los personajes de Cecilín y Coti, llevados a la televisión como dibujos animados. Conductor de un programa de televisión para enseñar a niños y jóvenes a dibujar. Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2010.

Enrique Oduardo Carvajal, 75 años, Caibarién, Villa Clara, infarto masivo. Pelotero y entrenador de béisbol. Slugger de los equipos villareños durante 11 temporadas.

Rafael Moracén Limonta, 83 años, La Habana. General de Brigada de la reserva. Dirigió misiones militares en Angola, como agregado militar naval y aéreo, y en Siria, y ocupó altos cargos en las FAR. Combatiente del Ejército Rebelde y fundador del Partido Comunista. Recibió la orden Héroe de la República.

Abril

Estela Rodríguez, 54 años, Santiago de Cuba, paro cardíaco. Leyenda del judo cubano. Primera judoca campeona mundial en la historia del deporte nacional. Campeona mundial en 1989 y subcampeona olímpica en 1992 y 1996.

Armando Batchelor Cancio, "Tito", 75 años, Santiago de Cuba, asesinato. Fotógrafo.

Lázaro García, 74 años, Cienfuegos. Músico. Cantautor, fundador del Movimiento de la Nueva Trova.

José Luis Cortés, "El Tosco", 70 años, La Habana, accidente cerebrovascular hemorrágico. Músico. Flautista, compositor, arreglista, director de orquesta y productor musical. Fundador de la orquesta NG La Banda y creador del ritmo identificado como timba, que transformó la música bailable en Cuba. Premio Nacional de la Música 2017.

Lee Ángel Rodríguez Lechuga, "Rolito", 93 años, La Habana. Músico, cantante fundador del Conjunto Roberto Faz. Integró también las orquestas de Luis Santí y el Conjunto Casino.

Nicanor León Cotayo, 82 años, La Habana. Periodista e investigador. Columnista del periódico Granma. Trabajó también en Prensa Latina. Pilar de la propaganda oficialista y autor de los libros El bloqueo a Cuba, Crimen en Barbados, Caen los velos y 2008: Bush (W.). Profesor de la escuela del partido Ñico López.

Reyniel Pimienta, "El Yeye", 25 años, La Habana, suicidio. Reguetonero. Se dio a conocer en 2018, con el tema “Si mañana te vas”, junto a otros exponentes del género urbano.

Ricardo Alarcón de Quesada, 84 años, La Habana, afección renal. Político, diplomático y escritor. Uno de los principales estrategas de las relaciones con Estados Unidos. Doctor en Filosofía y Letras. Figura de la alta jerarquía del régimen cubano hasta 2013. Ocupó los cargos de ministro de Relaciones Exteriores, embajador permanente de Cuba ante la ONU, donde fue presidente del Consejo de Seguridad y vicepresidente de la Asamblea General. Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (1993-2013). Lideró las gestiones y campaña internacional para conseguir la liberación de los cinco agentes cubanos condenados por espionaje en Estados Unidos.

Juan Vela Valdés, 76 años, La Habana. Médico y profesor universitario. Especialista en Organización de Salud Pública y Doctor Honoris Causa por la Universidad de St. Thomas, Minneapolis, EE.UU. Exrector de las universidades de Camagüey y La Habana, y del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Fue ministro de Educación Superior y presidente de la Unión de Universidades de América Latina. Director de la Revista Cubana de Salud Pública.

Francisco Rodríguez, Pancho, 67 años, Matanzas. Actor y director teatral. Exdirector general del grupo Mirón Cubano y presidente de la Jornada Nacional de Teatro Callejero. Estuvo dedicado al teatro callejero por los últimos 15 años.

Ambrosio Fornet, 90 años, La Habana. Ensayista, crítico literario, editor y guionista de cine. Premio Nacional de Edición (2002) y Premio Nacional de Literatura (2009). Miembro de la Academia Cubana de la Lengua desde 1997. Fue editor del Ministerio de Educación, la Editorial Nacional y el Instituto Cubano del Libro. Autor de El libro en Cuba; siglos XVIII y XIX (1994), entre otros.

Ignacio Canel Bravo, 79 años, La Habana, infarto cardíaco. Radialista. Fundador de Radio Habana Cuba, donde se desempeñó como operador de audio, musicalizador, redactor de guiones y libretos, locutor, periodista y director de programas. Premio Nacional de Radio 2013.

Lázaro Vázquez García, 83 años, La Habana. Dirigente político. Miembro del Movimiento 26 de Julio y combatiente del Ejército Rebelde. Ocupó cargos en las Fuerzas Armadas (FAR). Fue miembro del Comité Central, suplente del Buró Político y primer secretario del partido en Camagüey.

Roberto Rodolfo Aguilar Véliz, 57 años, Bayamo, accidente de tránsito. Doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna. Reconocido médico en el municipio de Jiguaní, Granma.

Mayo

46 víctimas cubanas de la explosión del Hotel Saratoga, en La Habana, el 6 de mayo de 2022

Jonef José Chapman Izquierdo , 10 años.

, 10 años. José Carlos Chapman Serrano, 36 años.

36 años. Orlando Vargas Bring, 58 años.

58 años. Mélanie Laura Mosqueda Chacón, 17 años.

17 años. Danaysi Valdés Figueroa, 28 años.

28 años. José Salvador Mesa Sánchez, 77 años.

77 años. Luisa Guilbeau Arrastia, 39 años.

39 años. María del Pilar Monzón González, 56 años.

56 años. Natyelis de la Caridad Brito Ibarzábal, 15 años.

15 años. Milton Lorenzo Ventura Narbona, 67 años.

67 años. Ramón Toribio Señor Vergara, 65 años.

65 años. Alexis Lufriu Herrera, 49 años.

49 años. Manuel Eugenio Linares Sosa, 38 años.

38 años. Adriana Josué Díaz, 52 años.

52 años. Julián Pupo Castellanos, 34 años.

34 años. Yanisleidy Morales Armenteros, 34 años.

34 años. Erick Girón Molina, 35 años.

35 años. Juan Antonio Alfonso Delgado, 77 años.

77 años. Vianka Yaniel Matos Cabrera, 40 años.

40 años. Felicia Simón Maure, 57 años.

57 años. Chanel Stephanie Hernández Díaz, 15 años.

15 años. María Isabel Bullaín Montes de Oca, 29 años.

29 años. Luciana Sierra Garro, 54 años.

54 años. Juan Carlos Haza Martínez, 50 años.

50 años. Alexis Armando Velázquez Martiatu, 53 años.

53 años. Odalis Barrera González, 57 años.

57 años. Julio Jesús Trujillo Navarro, 19 años.

19 años. Ernesto Cárdenas Gómez, 33 años.

33 años. Daniel Cruz Cárdenas, 25 años.

25 años. Juan Fraginals Martín, 30 años.

30 años. Noy Guzmán Suárez, 44 años.

44 años. Rafael Viga Torres, 50 años.

50 años. Luillys Oquendo Díaz, 34 años.

34 años. Maylen Quesada Velazco, 31 años.

31 años. Aivis Chang Cruz, 45 años.

45 años. Yaser Díaz Vázquez, 38 años.

38 años. Claudia Castellanos Antuch, 30 años.

30 años. Misael Sánchez Mantilla, 48 años.

48 años. Leaney Sencio Hechavarría, 47 años.

47 años. Juan Carlos Díaz Álvarez, 55 años.

55 años. María Consuelo Álvarez Valdés, 77 años.

77 años. Susel Torres García, 50 años.

50 años. Yosmani Hernández Temo, 49 años.

49 años. Shadys Cristina Cobas Mesa, 27 años.

27 años. José Antonio Ferrer Acanda, 63 años.

63 años. Vanesa Sierra Suris, 44 años. * Murió un mes y 10 días después, a causa de las lesiones sufridas durante la explosión.

* A causa de la explosión del Hotel Saratoga también falleció la ciudadana española Cristina López-Cerón Ugarte, 29 años, quien se encontraba de turismo en Cuba.

Aleida Godínez, 63 años, La Habana, cáncer. Agente de la Seguridad del Estado que penetró los grupos disidentes como sindicalista independiente y periodista. Testigo en el juicio contra prisioneros de la Primavera Negra en 2003.

Alfonso Chaviano Peláez, Santiago de Cuba, enfermedad pulmonar. Opositor, miembro de UNPACU, promotor de Cuba Decide y exprisionero político.

Gabriel Calante Álvarez, 21 años, Santiago de Cuba, ahogamiento. Estudiante de Biología en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba.

Patria Cok Márquez, 76 años, La Habana. Historiadora. Colaboradora del equipo de la Edición Crítica de las Obras Completas de José Martí en el Centro de Estudios Martianos (CEM). Oficial retirada del MININT.

Manuel Yepe Menéndez, 85 años, La Habana. Periodista, abogado y diplomático. Miembro del Movimiento 26 de Julio. Ocupó cargos en el MINREX y fungió como embajador en Rumania. Fue director general de Prensa Latina y vicepresidente del ICRT.

Jacqueline Fumero Collía, 56 años, La Habana. Empresaria y diseñadora de modas. Considerada entre la élite del diseño de modas de Cuba. Propietaria del restaurante Café del Ángel, en La Habana.

Jorge Lozano Ros, 62 años, La Habana, paro cardíaco. Historiador e investigador de la figura de José Martí. Miembro de la Oficina del Programa Martiano.

Enrique Saínz de la Torriente, 80 años, La Habana. Ensayista, crítico, editor, historiador e investigador literario. Académico de número de la Academia Cubana de la Lengua.

Ernesto Gómez Figueredo, 30 años, Sancti Spíritus, coronavirus. Periodista y relacionista público.

Conrado Martínez Corona, 73 años, La Habana, enfermedad de Parkinson. Dirigente político. Expresidente del INDER. Fue jefe del Gobierno Provincial de La Habana, miembro del Consejo de Estado y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Francisco Pascual Sansariq González, 64 años, Yaguajay, Sancti Spíritus, infarto cerebral. Pelotero y entrenador de pitcheo. Lanzador integrante del equipo Sancti Spíritus campeón de la XVII Serie Nacional (1978-1979).

Junio

Lázaro Quintero Bermúdez, 36 años, La Habana, cáncer. Hijo de Omar Quintero Montes de Oca, conocido como "el pagador de promesas cubano".

Jorge Luis Carvajal Leiva, Santa Clara, Villa Clara, electrocutado en accidente doméstico. Excomisionado provincial de béisbol en Villa Clara y director del estadio "Augusto César Sandino".

Alexis Díaz de Villegas, 56 años, La Habana, cáncer. Actor, director teatral y profesor. Director de Teatro Impulso y profesor de la Universidad de las Artes (ISA).

Enrique Acevedo González, 79 años, La Habana. General de Brigada de la reserva de las FAR. Fue combatiente del Ejército Rebelde y ocupó altos cargos en las FAR. Autor de la novela Descamisado, sobre la lucha guerrillera en la Sierra Maestra.

Armando Quiñonez Machado, 78 años, La Habana. General de Brigada de la reserva de las FAR. Fue miembro el Movimiento 26 de Julio y ocupó altos cargos en las FAR. Cumplió acciones militares en Angola, Etiopía y Nicaragua.

Fina García Marruz, 99 años, La Habana. Poeta, ensayista e investigadora literaria. Fundadora del grupo y la revista Orígenes, una de las voces prominentes de la poesía hispanoamericana. Premio Nacional de Literatura 1990. Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2007 y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2011.

Jesús Scull Navarro, 83 años, La Habana, infarto cardíaco. Fotorreportero. Trabajó en medios de la prensa oficial y en el DOR -hoy Departamento Ideológico- del Comité Central del PCC.

Augusto Rivero Más, 82 años, La Habana. Arquitecto, profesor y actor. Extensa trayectoria en la docencia, la proyección arquitectónica y el diseño ambiental. Integró varias disciplinas artísticas en conjuntos de reanimación y revitalización de espacios en La Habana. Entre sus obras figuran el Mausoleo a los Mártires de Artemisa (1968) y el conjunto monumentario del Desembarco del Granma (1975) en la región oriental. Se desempeñó también como cantante coral y actor teatral. Premio Nacional de Arquitectura 2017.

José Galiño, 83 años, La Habana. Sonidista e investigador. Considerado “la memoria sonora del cine cubano”. Dirigió el archivo de sonido del ICAIC por varias décadas. Fue sonidista o asesor musical en más de 40 películas documentales o de ficción. Investigador de la música popular cubana del siglo XX, dirigió los documentales Daniel Santos: para gozar La Habana (2004), Abelardo Barroso: no quisiera que me olvidaran (2012) y Huberal (2018).

Rafael Morante Boyerizo, 91 años, La Habana. Diseñador, publicista, ilustrador, historietista, profesor y escritor de origen español, que llegó a Cuba siendo niño. Uno de los cartelistas más importantes del ICAIC, diseñador de la revista Cine Cubano y colaborador en la Editora Nacional y el Instituto Cubano del Libro. Creador del icónico cartel con la representación de Chaplin para la Cinemateca de Cuba. Autor de novelas y cuentos. Premio Nacional de Diseño 2015.

Daney Susey Ramírez Padrón, Sancti Spíritus, accidente de tránsito. Maestra en la Escuela Primaria Serafín Sánchez, en Sancti Spíritus.

Julio

Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, 62 años, La Habana, paro cardiorrespiratorio tras operación de cáncer pulmonar. General de División de las FAR. Presidente del conglomerado empresarial GAESA, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Considerado una figura clave en la jerarquía de poder en Cuba. Exyerno de Raúl Castro e hijo del general Guillermo Rodríguez del Pozo, combatiente del Ejército Rebelde.

Santiago Morgado Morgado, 62 años, Sancti Spíritus, asesinato. Profesor y trabajador por cuenta propia.

Luis Curbelo Alfonso, 71 años, La Habana. Médico. Director del Instituto de Oncología y Radiobiología de Cuba. Especialista de Primer Grado en Cirugía General.

Israel Roque García, “Cachirulo”, 62 años, Bauta, Artemisa. Músico. Guitarrista, compositor, cantante y director del grupo Kachiván.

Juan Roca Brunet, 71 años, La Habana. Basquetbolista. Integrante de la selección nacional. Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 y en los Panamericanos de Cali 1971. Padre del reconocido voleibolista Alain Roca.

Raúl Castillo Jiménez, 63 años, La Habana, diabetes crónica. Diseñador de modas. Fundador del grupo Avances.

Ana María Conde Alemán, 80 años, La Habana, infarto masivo. Madre del preso político Moncho Pérez, condenado a 12 años de prisión.

Alfredo Guilleuma Rodríguez, 92 años, La Habana. Activista de derechos humanos.

José Ramón Balaguer Cabrera, 90 años, La Habana. Médico y político. Figura de la jerarquía política, desempeñó altos cargos militares, diplomáticos y partidistas. Combatiente de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde. Fundador del Partido Comunista, miembro del Secretariado y del Buró Político. Fue viceministro de las FAR, primer secretario del partido en Santiago de Cuba, embajador en la Unión Soviética, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y ministro de Salud Pública, cargo que desempeñaba cuando se produjo la muerte por negligencia de 26 pacientes en el Hospital Psiquiátrico de La Habana.

César Pedroso, "Pupy", 75 años, La Habana, enfermedad cardiovascular. Pianista, compositor, arreglista y director de orquesta. Fundador de los Van Van y autor de muchos de los éxitos musicales de la orquesta, donde permaneció por 30 años. Creador y director de la orquesta Pupy y Los que Son Son. Integró las orquestas Fascinación, Sensación, Revé y el conjunto Bolero.

Wilfredo Candebat, La Habana. Actor, director de teatro y profesor de actuación. Integró el elenco de series y películas cubanas como La gran rebelión (1982), La vida en rosa (1989) e Irremediablemente juntos (2012), y de cintas producidas en Italia, Francia y España.

Lázaro Martínez, 76 años, La Habana. Pelotero y entrenador de béisbol. Receptor titular de Industriales y otros equipos habaneros. Integró el team Cuba en los Juegos Panamericanos 1971.

Noel García, 73 años, La Habana. Actor. Participó en la telenovela El naranjo del patio, la serie En silencio ha tenido que ser y otros espacios de aventuras, dramáticos y humorísticos de la televisión cubana. Realizó películas como Lista de espera y El cuerno de la abundancia. Esposo de la jabalinista olímpica María Caridad Colón.

Iván Nápoles, 89 años, La Habana, cáncer. Director de fotografía. Premio Nacional de Cine 2016. Integró el equipo de realización del Noticiero ICAIC Latinoamericano durante tres décadas, y acumuló una prolífica obra fílmica en el género documental por más de 50 años.

Ángel Gómez Rodríguez, 80 años, Sancti Spíritus. Médico. Máster en Ciencias y experto en Medicina Natural. Pionero en el uso de la Digitopuntura y el Biomagnetismo en Cuba. Miembro de la Cruz Roja Cubana, especializado en primeros auxilios.

Carlos Trillo, 81 años, La Habana, paro respiratorio. Pintor y escultor. Destacado exponente del arte abstracto en Cuba y cultor de su corriente conocida como pintura matérica.

Ana Gloria Galarraga, 46 años, La Habana, dengue. Laboratorista. Segunda jefa del Laboratorio Clínico del Hospital Militar Central "Luis Díaz Soto" de La Habana (Naval).

Juan José Marchena Bécquer, 61 años, La Habana. Médico. Especialista de II Grado en Pediatría, Máster en Infectología y Enfermedades Tropicales y Profesor auxiliar. Fue vicedirector de asistencia médica del Hospital Pediátrico Centro Habana.

Agosto

Fallecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros, en Matanzas, entre el 5 y el 12 de agosto de 2022. (* en octubre murió la víctima 17 del siniestro)

Juan Carlos Santana Garrido , 60 años. Primer Operador del Equipo de Extinción del Comando Especial de Protección de la Refinería Camilo Cienfuegos.

, 60 años. Primer Operador del Equipo de Extinción del Comando Especial de Protección de la Refinería Camilo Cienfuegos. Elier Manuel Correa Aguilar , 24 años. Jefe de compañía del Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

, 24 años. Jefe de compañía del Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Pablo Ángel López Martell . Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

. Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Diosdel Nazco Vargas , 39 años. Jefe de compañía del Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

, 39 años. Jefe de compañía del Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Luis Ángel Álvarez Leyva , 24 años. Bombero del Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

, 24 años. Bombero del Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Andy Mitchel Ramos Sotolongo , 30 años. Primer teniente y segundo jefe del Comando 1 de La Habana.

, 30 años. Primer teniente y segundo jefe del Comando 1 de La Habana. Areskys Quintero Orta , 38 años. Capitán, jefe del Comando de Bomberos de Güines, Mayabeque.

, 38 años. Capitán, jefe del Comando de Bomberos de Güines, Mayabeque. Leo Alejandro Doval Pérez de Prado , 19 años. Recluta del SMA en el Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

, 19 años. Recluta del SMA en el Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Fabián Naranjo Núñez , 19 años. Recluta del SMA en el Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

, 19 años. Recluta del SMA en el Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Adriano Rodríguez Gutiérrez , 19 años. Recluta del SMA en el Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

, 19 años. Recluta del SMA en el Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Michel Rodríguez Román , 20 años. Recluta del SMA en el Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

, 20 años. Recluta del SMA en el Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Osley Marante Guerra , 27 años. Empleado en la Unión de Construcciones Militares de La Habana.

, 27 años. Empleado en la Unión de Construcciones Militares de La Habana. Raciel Alonso Martínez Naranjo . Empleado en la Unión de Construcciones Militares de La Habana.

. Empleado en la Unión de Construcciones Militares de La Habana. Luis Raúl Aguilar Zamora. Empleado en la Unión de Construcciones Militares de La Habana.

Empleado en la Unión de Construcciones Militares de La Habana. Osmani Blasco Sosa . Operador de un carro cisterna.

. Operador de un carro cisterna. Rolando Oviedo Sosa, 59 años. Chofer.

Héctor Correa, 67 años, Coliseo, Matanzas. Artesano y promotor cultural. Fundador del proyecto cultural agroecológico en la finca La Coincidencia. Organizador Arte del Fuego, evento internacional para artesanos.

Idania Rodríguez Echevarría, 59 años, La Habana, tromboembolismo pulmonar. Periodista. Reportera de la Agencia Cubana de Noticias y de su servicio radial. Trabajó en el periódico Granma y fue divulgadora en Infomed.

Agustín Drake Aldama, 87 años, Matanzas, insuficiencia renal. Escultor, pintor, dibujante, diseñador gráfico y profesor. Dirigió la Academia de Artes Plásticas y fue presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental (CODEMA) en Matanzas. Premio Provincial de Artes Plásticas de Matanzas y Premio UNESCO de la Feria Internacional de Artesanía 1997.

Ana Rosa Valdés, La Habana, dengue. Madre del preso político de 11J Carlos Michelena Valdés, condenado a 10 años de prisión.

Arlen Regueiro, 50 años, Ciego de Ávila. Poeta y promotor cultural. Creador del proyecto de libros raros y de uso El Rincón del Lector.

José Alberto Yanes Díaz, 69 años, La Habana. General de Brigada. Jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior. Prestó servicio en las FAR y el MININT por casi 50 años. Integró la misión militar en Angola.

Manuel Pérez Alfaro, 86 años, La Habana. Dibujante, historietista y guionista de cine. Exdirector de los Estudios de Animación del ICAIC y editor de publicaciones de historietas como El Muñe, Cómicos y Pablo. Director Cultural de la Revista Latinoamericana de Estudios sobre la Historieta.

Ernesto Bacallao, 64 años, La Habana. Cantante. Primera voz de la Orquesta Aragón por casi 30 años. Exaltado al Hall de la Fama de la Salsa en Nueva York, recibió también el premio Congo de Oro en Barranquilla, Colombia, y la medalla Pablo Picasso que confiere la UNESCO. Hijo del cantante, compositor y bailarín de la Orquesta Aragón Rafael “Felo” Bacallao y padre de la intérprete Laritza Bacallao.

Edgar Jesús Rodríguez O'Reilly, 19 años, La Habana, asesinato por apuñalamiento. Atleta de lucha libre. Multimedallista en Juegos Nacionales, formó parte de la reserva del equipo nacional. Estudiante del Técnico Superior de Entrenador Deportivo en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo".

Yamilet Magariño Andux, 43 años, La Habana. Chef de cocina. Titulada como Técnico Medio en Elaboración de Alimentos y Chef de cocina internacional. Especializada en repostería y considerada gran defensora de la cocina cubana. Popular por sus programas televisivos Arte del Chef y Entre recetas, y autora de varios libros de culinaria.

Hensley Boza, 19 años, Matanzas, ahogamiento a causa de un “blackout” (síncope o desmayo bajo el agua). Pescador submarino.

Yeliezer González, Matanzas, dengue. Médica ginecobstetra. Especialista en Ginecobstetricia del Hospital Materno de Matanzas.

Liana Delgado, Matanzas, dengue. Médica. Especialista en Epidemiología en Matanzas.

Carlos Albert Marrero, La Habana. Director provincial de la Radio en La Habana. Exdirectivo en Radio Ciudad de La Habana y Radio Enciclopedia.

Septiembre

Alejo O'Reilly Morejón, 61 años, Santa Clara, cáncer. Pelotero. Jugó 16 Series Nacionales y 11 Selectivas, y se ubicó entre los primeros 20 bateadores con más jonrones en los clásicos nacionales. Poderoso slugger zurdo, intergró el equipo Cuba campeón en los Panamericanos de Indianápolis, en 1987. Jugador más valioso de la Copa Intercontinental en La Habana, en 1987.

Anaelys López, 39 años, Guanajay, Artemisa, accidente de tránsito. Estomatóloga. Especialista de prótesis en la clínica de estomatología de Artemisa. Junto a ella, también perdieron la vida su hija, madre y esposo.

Yoenis Fornaris Castronuño, 46 años, Granma, accidente de tránsito. Enfermera. Asesora provincial de enfermería en la Dirección de Salud en Granma.

Osniel Rodríguez, 27 años, Sancti Spíritus, asesinato por apuñalamiento. Santero.

Cosme Proenza Almaguer, 74 años, Holguín, coronavirus. Pintor, dibujante, ilustrador y grabador. Dueño de una sui generis cosmovisión pictórica, se reapropió de los clásicos del arte universal mezclándolos con imágenes de su imaginación, creando una obra de amplio reconocimiento internacional. En 2016, inauguró el Parque de los Tiempos en Holguín, un ambicioso proyecto con el protagonismo de sus creaciones pictóricas, convertidas en esculturas en medio de la vegetación.

Miguel Sánchez León, 75 años, La Habana, paro cardíaco. Historiador, sociólogo y profesor. Autor de notables investigaciones como Esa huella olvidada: el Teatro Nacional de Cuba (2001) y estudios sobre la Compañía Rita Montaner (2001) y los 45 años de Teatro Estudio (2003). Premio de Investigación 1997 de la revista Tablas.

Nelly Sánchez Espinosa, 58 años, Cabaiguán, Sancti Spíritus, dengue. Enfermera del Hospital Materno Infantil de Cabaiguán.

Radamés Giro Almenares, 82 años, La Habana. Musicólogo, editor, investigador y guitarrista. Editor principal de las Ediciones Museo de la Música. Autor del Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba (2007). Premio Nacional de Edición 1999, Premio de Investigación Cultural y Premio de la Crítica Científico-Técnica. Asesor de la Fundación Smithsonian, en Estados Unidos.

Mohamed Rondón Rivero, La Habana, accidente de tránsito rumbo a La Habana. Opositor político, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR). Firmante de una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., en 2021, denunciando la violencia paramilitar del régimen cubano contra la ciudadanía.

Aurora Basnuevo, 84 años, La Habana. Actriz, cantante y presentadora, figura legendaria del humor costumbrista en Cuba. Creadora del popular personaje de Estelvina en el programa Alegrías de sobremesa, de Radio Progreso.

Elena Hernández, Camagüey. Madre del preso político cubano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como El Patriota de Camagüey.

Antonio Enrique Lussón Batlle, 92 años, La Habana, dengue. General de División (reserva) de las FAR. Comandante del Ejército Rebelde y jefe de la Columna 7 Abel Santamaría. Desempeñó responsabilidades de alto perfil como jefe de Tropas Especiales de las FAR, ministro de Transporte y vicepresidente del Consejo de Ministros. Declarado Héroe de la República de Cuba.

Camilo Ernesto Rivero Cárdenas, 53 años, Matanzas. Médico veterinario. Reconocido por su servicio altruista y atención a animales desprotegidos en la ciudad de Matanzas. Promotor del trabajo de las clínicas de medicina veterinaria y la Red de Bienestar Animal.

Luis Pérez, 58 años, La Habana, dengue. Poeta.

Miguel del Río López, 72 años, Santa Clara, Villa Clara. Entrenador de baloncesto. Al frente de la selección nacional por 14 años, con los mejores resultados de su historia en torneos olímpicos y mundiales. Dirigió el equipo profesional de San Andrés (Colombia) y la selección nacional de Guatemala. Distinción Botón Olímpico del Comité Olímpico Internacional.

Nelson Nieto Blanco, La Habana, electrocución. Liniero eléctrico, trabajador de la UNE. Laboraba en el restablecimiento de la electricidad tras el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba.

Carlos Peña Castellano, 37 años, La Habana, caída de un poste tras sufrir hipoglicemia. Liniero eléctrico, trabajador de la UNE. Laboraba en el restablecimiento de la electricidad tras el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba.

Octubre

Omar Ravelo, 63 años, La Habana, complicaciones por quemaduras durante incendio de la Base de Supertanqueros, falla multiorgánica. Chofer de pipa.

Rafael Rojas Isla, 72 años, Sancti Spíritus, complicaciones por dolencias postoperatorias. Expelotero. Lanzador de gran velocidad, jugó dos Series Nacionales con el equipo Las Villas y fue campeón con Azucareros en 1972.

Mario Balmaseda, 81 años, La Habana, Alzheimer. Actor y director, figura emblemática del teatro, el cine y la televisión cubanos. En el teatro, fue consagratoria su interpretación de Lenin en la obra El Carrillón del Kremlin y la dirección de un hito como Andoba (1980). Protagonista de los filmes De cierta manera (1974), La última cena (1976), Se permuta (1983), Baraguá (1986) y Papeles secundarios (1989), entre otras. Recordado por sus papeles en televisión en las Aventuras de Juan Quinquín, la telenovela Un bolero para Eduardo y la serie En silencio ha tenido que ser. Único actor cubano con los máximos galardones en tres manifestaciones artísticas: Premio Nacional de Teatro (2006), Premio Nacional de Televisión (2019) y Premio Nacional de Cine (2021).

Humberto González Carro, 71 años, Holguín, complicaciones del COVID-19. Crítico de cine y profesor. Fundador del Instituto Superior de Arte en Holguín y decano de su Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) por más de una década. Escritor y conductor de programas sobre cine en la radio y la televisión holguineras.

Rogelio Martínez Furé, 85 años, La Habana. Etnólogo, folclorista, escritor, cantante, compositor y coreógrafo. Se especializó en el estudio y divulgación de las influencias culturales africanas en América. Fundador del Conjunto Folclórico Nacional y autor de Pequeño Tarikh, apuntes para un diccionario de poetas africanos (2014), recopilación de la producción literaria africana de todos los tiempos en varios idiomas y dialectos. Premio Nacional de Investigación Cultural (2001), Premio Nacional de Danza (2002) y Premio Nacional de Literatura (2015)). Premio Internacional Fernando Ortiz (2004).

Gloria Lara Calderín, 72 años, Cienfuegos, cáncer. Médico y profesora. Especialista de I Grado en Medicina General Integral e internista de II Grado. Premiada con el título de Heroína del Trabajo de la República de Cuba.

Ildefonso Acosta Escobar, 83 años, Matanzas. Guitarrista, compositor y profesor. Fundador de la Escuela Vocacional de Música y de la Escuela de Superación para músicos profesionales de Matanzas. Solista con la Orquesta Sinfónica Nacional y las orquestas sinfónicas de Matanzas y Oriente. Premio Nacional de la Música 2019.

Juan Moreira, 83 años, La Habana. Pintor, dibujante e ilustrador de libros. Participó en la realización de murales del hotel Habana Libre y otros edificios habaneros. Fue profesor de dibujo en la Escuela de Artes Plásticas San Alejandro.

Máximo García Cárdenas, 85 años, La Habana. Pelotero y entrenador. Destacó como lanzador e inicialista en torneos realizados en Cuba en los años 50 y 60 en Cuba, México y Nicaragua. Colaboró en la preparación del equipo cubano que enfrentó a los Orioles de Baltimore en 1999.

Eladio Hernández, 59 años, Las Tunas, leucemia. Ex atleta y entrenador de lanzamiento de martillo. Figura clave en la formación de las mejores martillistas cubanas, en especial de la campeona olímpica y mundial Yipsi Moreno. Fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos de México en 1990.

Cinthia Matos Benítez, 25 años, Santiago de Cuba, complicaciones por enfermedad cardiovascular. Estudiante de Medicina. Cobró notoriedad por su petición pública para conseguir un stent que le permitiera operarse y por sus críticas al sistema de salud en Cuba.

Noviembre

Antonio Leal Rodríguez, "Tony", 78 años, La Habana. Trombonista. Integró la Orquesta Juvenil de Música Moderna, la Afrocuban All Stars y el Conjunto Casino de Cuba. Fue el último trombonista de la Banda Gigante de Benny Moré.

Jesús Cabrera Acosta, "Chucho", 96 años, La Habana. Director de televisión y profesor. Realizador de series televisivas como En silencio ha tenido que ser, Julito el pescador y Finlay. Fundador y decano de la Facultad de Cine, Radio y Televisión del Instituto Superior de Arte. Premio Nacional de Televisión 2004. Premio Maestro de Juventudes en 2018.

Ignacio López Marrero, 82 años, Matanzas. Periodista. Premio provincial de Periodismo Bonifacio Byrne.

Pilar Fernández Prieto, La Habana. Historiadora del arte. Profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y de la Facultad de Artes Visuales del ISA, donde también fungió como vicedecana. Exdirectora del Museo Nacional de Bellas Artes.

Carlos Parra Zaldívar, 61 años, Holguín, infarto masivo. Físico astrónomo, especialista en informática, programador y profesor. Presidente de la Unión de Informáticos de Cuba en Holguín.

José Manuel Bisbé York, 61 años, La Habana, infarto. Economista y profesor, estratega del turismo cubano, presidente del Grupo Empresarial Viajes Cuba. Fundador y presidente de Havanatur, y exdirector comercial del Ministerio de Turismo.

Joaquín Suárez González, 57 años, La Habana. Maestro y licenciado en Marxismo-Leninismo e Historia. Funcionario del Comité Central del Partido Comunista. Fue fundador de los primeros sitios digitales de la prensa oficial y estratega de las campañas de los organismos estatales en el uso de redes sociales y la llamada guerra mediática.

Diciembre

Herminia Sánchez, 99 años, La Habana. Actriz y dramaturga. Premio Nacional de Teatro 2019. Integró los elencos del Teatro Nacional, el Conjunto Dramático Nacional, Teatro Estudio y el Grupo Teatro Escambray. Fue la gran promotora del grupo Teatro Popular. Profesora titular de la carrera de Actuación en el Instituto Nacional de Arte.

Ronaldo Veitía, 75 años, La Habana, complicaciones por diabetes y accidente cerebrovascular. Entrenador de judo. Figura clave en los éxitos internacionales del judo femenino cubano. Bajo su mando las judocas nacionales obtuvieron 24 medallas olímpicas, la corona como equipo en Sidney 2000, y más de 50 preseas en campeonatos mundiales. Fue campeón nacional y multimedallista panamericano. Exaltado al Salón de la Fama del Judo Mundial en 2018.

Juan Luis Martín Chávez, 75 años, La Habana. Sociólogo. Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba e integrante de su Consejo directivo. Especialista en Sociología Urbana, Sociología de la Juventud y Sociología de la Ciencia. Profesor titular adjunto de la escuela del PCC Ñico López.

Melissa Pereira, 23 años, La Habana, cáncer. Bailarina. Integró la compañía de danza Rosario Cárdenas.

Pedro Pérez, 86 años, Villa Clara, infarto cerebral y neumonía. Pelotero y entrenador de béisbol, una de las figuras legendarias del béisbol cubano. Ganó tres títulos y dos subcampeonatos olímpicos. Fue preparador o metodólogo en 30 Series Nacionales, 14 Selectivas, un Clásico Mundial, nueve Copas Intercontinentales, siete Juegos Panamericanos y seis Centroamericanos. Fue lanzador en equipos de Grandes Ligas antes de su regreso a Cuba.

José Fernández Vega, "Pepito", 75 años, La Habana, cáncer. Periodista. Fundador y director del periódico La Demajagua, en la provincia Granma, y director de la revista Bohemia. Funcionario designado por el Comité Central para supervisar la prensa y jefe de despacho del comandante José Ramón Machado Ventura. Fue diputado a la Asamblea Nacional.

Eddy López Sánchez, 79 años, Las Tunas. Narrador y comentarista deportivo. Considerado la voz del deporte en la radio de Las Tunas. Fue maestro de varias generaciones de periodistas.

Anabel Carbonell, 39 años, La Habana, accidente de tránsito. Funcionaria estatal, directora de Innovación y Desarrollo del Grupo empresarial Caudal S.A.

Enrique Larrea Masvidal, 89 años, La Habana. Médico y profesor. Considerado uno de los urólogos más destacados del país. Fundó y dirigió el servicio de urología del hospital pediátrico William Soler, y también fue fundador del servicio de litotricia y endourología del hospital Hermanos Ameijeiras. Dirigió el Grupo Nacional de Urología. Fue fundador de la Seguridad del Estado.

Juan Modesto Castillo Claro, Sancti Spíritus. Actor. Conocido como el payaso Tato Zapato. Integrante de la compañía Teatro Garabato. Premio Provincial de Teatro Hugo Hernández.

Bernardo Sandó Iznaga, 90 años, La Habana. Médico y profesor. Reconocido cirujano, uno de los especialistas que desarrolló la cirugía de oído en Cuba. Presidente de la Sociedad Cubana de Otorrinolaringología y jefe del servicio de esa especialidad en el hospital Manuel Fajardo, donde trabajó más de 30 años.

Mirka Rodríguez Monges, Guantánamo, accidente de tránsito. Médico. Residente de Medicina Interna.

Fabián Batista Hidalgo, 19 años, Puerto de Boniato, Santiago de Cuba, accidente de vuelo. Piloto de parapente, miembro del Club Vuelo Santiago.

Carlos Gutiérrez Calzado, La Habana. Biofarmacéutico. Doctor en Ciencias e investigador titular. Dirigió el Grupo Empresarial de las industrias biotecnológica y farmacéutica BioCubaFarma y el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CENIC). Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

EN LA DIÁSPORA

Enero

Moisés López, 89 años, Miami. Locutor. Voz inaugural de la emisora Radio Martí, donde laboró por más de 30 años.

María del Carmen Méndez Díaz, Miami. Exprisionera política. Militante del grupo opositor Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR) a comienzos de la revolución de 1959.

Alfonso Cremata, 85 años, Sarasota, Florida, afectación cardíaca. Actor, director teatral y guionista de televisión. Pionero del teatro hispano de Miami y artífice del rescate de la comedia vernácula cubana, junto a Salvador Ugarte. Fundador de la compañía Las Máscaras y de las salas Las Máscaras en Miami.

Luis Felipe Bagós, Miami. Actor y locutor. Figura de larga trayectoria en la radio y la televisión cubanas. Trabajó en Radio Sancti Spíritus y CMQ-Radio y TV desde los años 50. Protagonista de novelas y series radiales en Radio Liberación. Integró el elenco de la película Plantados (2020) en Miami.

Roberto Antínóo Sorí, 73 años, Miami, cáncer. Actor, director teatral y promotor de espectáculos. Emigrado del Mariel. Fundador de la compañía Havanafama, dedicada a espectáculos de cabaret, musicales y obras de teatro costumbrista.

Bobby Batista, 74 años, Madrid, España, cáncer de páncreas. Abogado, hijo del dictador Fulgencio Batista y Zaldívar.

Georgina “Gina” Nieto, 95 años, Miami. Fundadora de la Ermita de la Caridad en Miami y primera presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Caridad en Miami.

Eduardo Tella, 94 años, Miami. Veterano de la Asociación de Veteranos-Brigada 2506 y exmiembro de su junta directiva. Exfuncionario del sistema escolar de Miami-Dade.

Jorge Diaz-Johnston, 54 años, Tallahassee, Florida, homicidio. Activista por los derechos de la comunidad LGBTQ y participante en la demanda para lograr la legalización del matrimonio gay en Florida en 2014. Hermano del exalcalde de Miami y presidente del Partido Demócrata en Florida, Manny Díaz.

Raúl Vilches, 67 años, Colombia, cáncer. Exvoleibolista y entrenador. Figura estelar de la selección cubana por 18 años. Medalla de bronce en la Olimpiada de Montreal 1976 y subcampeón en la Copa del Mundo en Japón 1981.

Gonzalo "Choly" Naranjo, 88 años, Miami, coronavirus. Pelotero. Lanzador de la Liga Profesional Cubana. Jugó en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh. Exintegrante de la selección nacional amateur de Cuba.

Fanita Stone Presman, 98 años, Beverly Hills, California. Graduada en Ciencias Políticas en la Southwestern University de Memphis. Reconocida promotora de campañas políticas del sur de Florida, como las de los exsenadores Bob Graham y Claude Pepper, y el presidente Bill Clinton. Abuela del realizador cinematográfico Brett Ratner.

Hilario Candela, 87 años, Miami, coronavirus. Arquitecto, artífice del desarrollo urbanístico del Miami moderno y creador del Miami Marina Stadium, considerado una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura. Fundador de la firma Spillis Candela and Partners, encargada de la construcción de edificios emblemáticos del sur de Florida, como los recintos Norte y Kendall del Miami Dade College, el James L. Knight Center y las estaciones del Metromover, así como la reconstrucción del Douglas Entrance de Coral Gables.

Isidro Gómez Alba, 81 años, West New York, Nueva Jersey. Exprisionero político, condenado a 20 años en la Causa 460/1964. Fue sargento del Ejército Rebelde y participó el 23 de agosto de1960 en el asalto al gobierno provincial de Las Villas. Estuvo alzado en las guerrillas del Escambray.

Leonardo Gil Fraga, 34 años, Miami, accidente de motocicleta. Técnico en endoscopía en el Hospital Palmetto y popular tiktoker.

Tamara Díaz Bringas, 48 años, Madrid, cáncer. Historiadora y curadora de arte.

George Cabrera, 44 años, Miami, ataque cardíaco. Consultor financiero y productor de espectáculos. Presidente de Cabrera Consulting Group, en Coral Gables.

Febrero

Irma Alfonso Rubio, 84 años, Madrid. Arquitecta y perito judicial, presidenta de la firma Frontis Ibérica. Desarrolló grandes proyectos constructivos en España como la fábrica de Ford Motors en Almusafes, Valencia, y la planta de detergentes Ariel en Alcolea del Pinar, Córdoba. Fue coordinadora del grupo de Paradores de Turismo de España.

Mario Rivadulla, 92 años, República Dominicana, complicaciones derivadas del coronavirus. Periodista y expreso político. Estudió Administración Pública, fue procurador público, locutor y comentarista radial, columnista y editorialista en medios de prensa de Cuba y República Dominicana. Autor de El apóstol y el héroe (2020).

Magaly Muguercia, 75 años, Santiago de Chile, afectaciones cardíacas. Profesora, crítica, historiadora e investigadora teatral. Doctora en Estudios Teatrales y profesora titular de la Universidad de las Artes de La Habana. Fue directora del Departamento de Teatro y la revista Conjunto, en Casa de las Américas. Profesora del Centro Latinoamericano de Creación en Investigación Teatral (CELCIT), de Argentina. Autora de libros de referencia para el estudio del teatro en Cuba y Latinoamérica.

Alcides Herrera, 47 años, Miami, infarto. Poeta, trovador y dibujante.

Mignón Medrano, 90 años, Miami. Activista de derechos humanos y promotora cultural. Directiva del Concilio por la Libertad de Cuba. Fundadora del Centro Mater de Miami, la Liga Contra el Cáncer, el Cuban Women's Club y el Museo Cubano de Miami.

Aurelio de la Vega, 96 años, Los Ángeles, California, paro cardíaco. Compositor, profesor, poeta y ensayista. Considerado una figura cimera de la música clásica cubana. Profesor Emérito de la Universidad Estatal de California.

Carmina Trueba, 94 años, Miami. Exprisionera política y activista comunitaria. Viuda del exprisionero político y empresario cubano Ramón Mestre.

Yudileinis Sardiña Boza, 41 años, San Juan de los Cayos, estado de Falcón, Venezuela, infarto. Doctora en Medicina. Integrante de la misión médica cubana en Venezuela.

Guillermo Martínez, 80 años, Miami, cáncer. Periodista y ejecutivo de medios de comunicación. Fue vicepresidente ejecutivo de noticias y deportes en Univisión, y de CBS Telenoticias y del Grupo Cisneros, así como directivo de The Miami Herald. Hijo del periodista cubano Guillermo Martínez Márquez, fundador de la SIP.

Carmen Herrera, 106 años, Nueva York, paro cardíaco. Pintora, pionera del abstraccionismo geométrico en las artes plásticas cubanas e internacionales.

Mario U. Tápanes, "Mayito", 89 años, Los Ángeles. California. Abogado y profesor. Exprisionero político y veterano de la Brigada 2506.

Roberto Lima, 87 años, Pensilvania. Poeta, dramaturgo, crítico literario y profesor universitario. Doctor en Literaturas Románicas por la Universidad de Nueva York y Profesor Emérito de Pennsylvania State University. Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia Española.

Marzo

Juan Emilio Batista Cruz, 79 años, Madrid, España, fallo multiorgánico. Periodista. Narrador deportivo, locutor, historiador de béisbol y locutor. Considerado el decano del periodismo deportivo en Las Tunas.

Guillermo Bernal, 72 años, Madrid, España, derrame cerebral. Periodista y escritor. Personalidad del periodismo radiofónico cubano. Realizador y director de programas en la emisora Radio Rebelde.

Ismael Hernández, Miami. Exprisionero político.

Alberto Valdés Dones, 71 años, Houston, Texas. Cineasta. Camarógrafo y realizador de dibujos animados.

Joaquín Ferrer, 93 años, París, Francia. Pintor. Considerado una de las más importantes figuras del abstraccionismo pictórico y de la llamada escuela cubana en Francia.

Albertina Márquez, "Trini", 100 años, Nueva York. Cantante y guitarrista. Integró el trío Hermanas Márquez desde su creación en 1931, en Puerto Padre, Las Tunas, considerado el primer trío vocal femenino. Luego de un largo tiempo alejadas de los escenarios, Trini y su hermana Nersa retomaron sus carreras en 1990. En 2010, recibieron el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy.

Abril

Yamir Portuondo Garzón, 61 años, Córdoba, España. Músico. Violinista, concertista y profesor. Exmiembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, del Cuarteto de Cuerdas de La Habana y de la Charanga Cubana. Integrante de la Orquesta de Córdoba. Ganador de un Premio Grammy Latino en 2010 como Mejor Álbum de Música Clásica.

Basilio Guzmán Marrero, 84 años, Arlington, Virginia. Exprisionero político plantado. Integrante del Frente Nacional Democrático. Autor del testimonio Después de la noche: Mis 22 años en el Presidio Político de Cuba (2020).

Manuel Márquez Sterling Jr, 90 años, Plymouth, New Hampshire, trastorno cardíaco. Abogado, historiador y profesor universitario. Profesor Emérito de la Universidad Estatal de New Hampshire.

José Antonio Jiménez, Chicago. Exprisionero político plantado. Integrante del grupo Alpha 66.

Gisela Rangel, Miami. Actriz, figura del cine independiente cubano y musa de las películas del realizador Tomás Piard.

Ernesto Jorge Hidalgo Mariño, DJ Tiko Sk8, 39 años, Tijuana, México, ahogamiento en el cruce de frontera. Músico y productor artístico, considerado uno de los mayores exponentes de la música electrónica en Cuba. Fundador del grupo Electrozona y creador del Festival Stereo G en Gibara, Holguín.

Waldo Acebo Meireles, 78 años, Hialeah, Florida, cáncer. Historiador y periodista.

Damián Fonseca Marlutica, Maroa, Amazonas, Venezuela, ahogado al tratar de salvar a una niña. Enfermero, integrante de la Misión Médica Cubana en Venezuela.

Hugo Carbajal Amaro, 15 años, México, asesinato. Estudiante. En 2021, participó junto a su madre en las protestas contra la visita de Miguel Díaz-Canel a México y fue golpeado por seguidores del régimen cubano en las inmediaciones de la Embajada de Cuba en la capital mexicana,

Leonela González, 91 años, Franklin, Tennessee, Estados Unidos. Bailarina y modelo. Profesora de ballet. Trabajó en televisión, teatro y fue estrella del cabaret Tropicana. En el cine, actuó en los filmes Siete muertes a plazo fijo (1950) y Tropicana (1956).

Lilia Lazo, 90 años, Miami, Actriz. Ganadora del concurso “Voces Nuevas”, de CMQ, y figura de novelas radiofónicas, entre ellas la icónica El derecho de nacer, en 1948. Se convirtió en una de las estrellas de la naciente televisión cubana, en los años 50, sobresaliendo en roles humorísticos (Cuquita la mecanógrafa y Los líos de Popa) y dramáticos. Elegida Miss Televisión en 1952. Intervino en películas como Siete muertes a plazo fijo (1950), El árbol de la fiebre (1957), La vida comienza ahora (1959) y Popa en Nueva York (1974).

Mayo

Yolanda Cuéllar, 77 años, Miami. Actriz de cine y televisión. Rostro icónico del cine cubano, fue la protagonista de De cierta manera (1975). Alcanzó popularidad en la televisión nacional por su actuación en novelas y aventuras como Orden de ataque, La joven de la flecha de oro, Aventuras de Juan Quinquín y La máscara roja.

Matías Montes Huidobro, 91 años, Miami. Dramaturgo, historiador, editor y profesor. Acucioso investigador del teatro cubano del siglo XX y autor de Cuba, detrás del telón (2008-2010), cuatro tomos que recogen 80 años de las tablas en la isla. Cofundador de la revista Bohemia en el Exilio, y fundador de la revista Caribe y la editorial Persona. Premio Café Gijón 1997 por su novela Por esa fuente de dolor y Premio Enrique Anderson Imbert (2017) de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, por su papel en la difusión de la cultura española en Estados Unidos. Profesor Emérito de la Universidad de Hawáii.

Gus Machado, 87 años, Miami, Alzheimer. Empresario y filántropo. Propietario de Gus Machado Ford y presidente de Gus Machado Family Foundation, dedicada a fomentar causas sociales y educativas en la comunidad.

José Julián Noy, 79 años, Miami. Médico y mecenas de las artes.

Gisela López Mata, 78 años, Coral Gables, paro cardiorrespiratorio. Diseñadora de interiores y profesora universitaria. Dirigió el Departamento de Arquitectura de Interiores de la Universidad Internacional de Florida. Impartió también docencia en Miami Dade College y la Universidad de Miami.

Estrella Busto Ogden, 87 años, Miami. Profesora universitaria, ensayista y promotora cultural. Graduada de Derecho por la Universidad de La Habana, laboró en el Banco Nacional bajo la tutela de Felipe Pazos. Máster en Letras Hispánicas por la Universidad de Villanova, Filadelfia, y Doctora en Filosofía por la Universidad de Temple.

Esteban Morales, 79 años, Medellín, Colombia, ataque cardíaco. Economista, politólogo y profesor universitario. Director fundador del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Autor de Desafíos de la problemática racial en Cuba (2007).

José Manuel Castiñeira, "Chema", Miami, infarto. Actor y expreso político. Fue encarcelado por organizar un atentado contra Fidel Castro en Cienfuegos. Formó parte del Centro Dramático de la antigua provincia Las Villas y protagonizó las películas El robo del cochino (1965) y La primera carga al machete (1969).

Junio

Ernesto Hernández-Catá, 79 años, Bethesda, Maryland. Economista. Licenciado por el Instituto de Estudios Internacionales de Postgrado de la Universidad de Ginebra, Suiza, y Doctor en Economía por la Universidad de Yale. Exdirectivo del Fondo Monetario Internacional y funcionario de Finanzas Internacionales de la Junta de la Reserva Federal de EE.UU. Profesor de la Escuela Paul Nitze de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Miembro fundador de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE).

Duney Pérez Álamo, 79 años, Miami. Capitán del Ejército Rebelde y miembro de la Columna 9 al mando de Huber Matos. Integrante de la Alianza Martiana en Miami.

Leopoldo Jesús Posada, "Leo", 86 años, Miami, cáncer de páncreas. Pelotero y entrenador de béisbol. Jugador de la Liga Profesional de Cuba y de Grandes Ligas. Jardinero de los equipos Habana, Almendares y Reales de Kansas City. Tío del ex cátcher y estrella de los Yankees de NY, Jorge Posada.

Ledisis Belén Pérez Bernal, Anzoátegui, Venezuela, tromboembolismo pulmonar. Enfermera. La trabajadora de la salud, natural de la provincia de Sancti Spíritus, se encontraba en misión médica oficial al momento de su deceso.

Julio

Leandro Soto, 66 años, Los Ángeles, California, cáncer. Pintor, diseñador y escenógrafo. Influyente figura del movimiento pictórico asociado a la exposición "Volumen Uno", en la Cuba de los años 80. Su aporte como escenógrafo fue fundamental para el teatro cubano. En Estados Unidos se desempeñó como asesor artístico y profesor universitario.

Mike Brito, 87 años, Los Ángeles, California. Expelotero y cazatalentos de la franquicia de Los Angeles Dodgers por 45 años. Responsable de la adquisición de figuras como Fernando Valenzuela y Yasiel Puig por los Dodgers. Fue jugador de la franquicia de los Senadores de Washington y se desempeñó también como cazatalentos de la Liga Profesional Mexicana.

Sor Hilda Alonso, 101 años, Miami. Monja y educadora. Doctora en Pedagogía por la Universidad de La Habana. Integrante de la Orden Hijas de la Caridad en Cuba. Exdirectora del Colegio La Inmaculada en La Habana, exdirectora del Colegio de Belén en Santiago de Cuba y exdirectora del Colegio La Milagrosa en Puerto Rico. Fundadora de la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul en Miami.

Andy Martínez Rodríguez, 39 años, Venezuela, infarto. Integrante de la Brigada Médica Cubana en Venezuela, como personal de apoyo (almacenero).

Gerardo Granados Lara, Orlando, Florida. Asaltante al Cuartel Moncada y hermano del mártir Guillermo Granados Lara, muerto en el ataque del 26 de julio de 1953.

Agosto

Al Crespo, 80 años, Miami Shores, Florida. Productor de cine y TV, periodista y fotógrafo. Después de cumplir 20 años de prisión por un robo a mano armada, se convirtió en un activo investigador y activista anticorrupción en Miami.

Rolando Cubela Secades, 89 años, Miami, enfermedad cardiorrespiratoria. Médico, comandante del Ejército Rebelde y exprisionero político. Expresidente de la FEU. Fue miembro del Directorio Revolucionario "13 de Marzo" y jefe del Segundo Frente del Escambray. Viceministro de Gobernación durante los primeros meses de 1959. Condenado a 25 años de cárcel por alta traición en contubernio con la CIA.

Rosario Moreno, 78 años, Miami, causas no precisadas. Exmodelo, bailarina del cabaret Tropicana y de la Televisión Cubana. Se desempeñó como productora y escritora en la televisión hispana de Estados Unidos. Realizó trabajos de traducción al inglés, entre ellos las memorias de Paquito D'Rivera, Letters to Yeyito (2015). Dejó escrita una novela sobre Benny Moré (aún inédita).

Hugo Rius Blein, 82 años, Montevideo, Uruguay. Periodista, historiador y profesor. Ejerció el periodismo por más de 60 años, como corresponsal de la agencia Prensa Latina, el ICRT y la revista Bohemia, donde fue jefe de información. Autor del libro Periodismo, riesgos y peligros. Premio Nacional de Periodismo José Martí 2008.

Ernesto Oliva Legrá, 32 años, México, asesinato. Médico. Residía en ese país desde hacía tres años y trabajaba en un hospital materno-infantil en Ecatepec de Morelos.

Marina Copo González, 34 años, selva del Darién, Panamá, infarto. Laboratorista. Abandonó la Brigada Médica Cubana en Venezuela para hacer la travesía hacia Estados Unidos.

Berkys Arencibia Ruisánchez, Guatemala, cáncer. Laboratorista. Integrante de la Brigada Médica Cubana en Guatemala; laboraba en el Centro Oftalmológico José Martí, en la ciudad de Jalapa. Antes había cumplido misión oficial en Venezuela.

Joaquín Perales, 87 años, Miami, paro cardíaco. Empresario, fundador y gerente del restaurante La Carreta del área de Westchester. Nacido en España, se radicó en La Habana con 20 años y luego partió al exilio en Miami. Popular como anfitrión de los asistentes a La Carreta de Westchester, ámbito de reunión de los exiliados cubanos.

Camilo Guevara March, 60 años, Caracas, Venezuela, tromboembolia. Abogado. Tercero de los cinco hijos de Ernesto Che Guevara. Director del Centro de Estudios Che Guevara en La Habana.

Septiembre

Alina Miyares, 94 años, Miami Beach. Profesora. Madre de Alina López Miyares, maestra cubanoamericana condenada a 13 años de prisión en Cuba bajo acusaciones de espionaje. Lideró una intensa batalla por la liberación de su hija y viajó innumerables veces a Cuba para brindarle apoyo.

Nelson Oñate, 79 años, Miami, cáncer. Atleta de tiro deportivo. Campeón nacional de su disciplina, ocupó séptimo lugar en el tiro con pistola de los Juegos Olímpicos de México 1968. Ganó medalla de plata por equipos en pistola libre en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.

Rodolfo Gámez Cruz, Maputo, Mozambique. Enfermero. Máster en cuidados intensivos y Profesor auxiliar de Enfermería. Brindó servicio por más de 30 años en unidades de cuidados intensivos. Integrante de la Brigada Médica Cubana en Mozambique.

Iván Davis, 82 años, Hialeah, coma diabético. Pelotero y árbitro de béisbol. Figura élite del arbitraje en la historia de la pelota cubana. Fue lanzador en la Liga Profesional Cubana con el equipo Almendares y en ligas menores del béisbol de Estados Unidos, con la franquicia de los Rojos de Cincinnati. Participó en 28 series nacionales y en numerosos eventos internacionales. En Miami trabajó como árbitro en ligas de softbol y torneos locales.

Jorge Rodríguez, 87 años, Miami. Ingeniero industrial y empresario, pionero de la radio cubana de Miami. Propietario de las estaciones La Poderosa (WRHC) y Cadena Azul (WWFE).

Octubre

Leydis Oquendo Valdés, 40 años, San Salvador, El Salvador, trombosis pulmonar postoperatoria. Basquetbolista. Exintegrante de la selección nacional y jugadora en las ligas profesionales de Argentina, República Dominicana y El Salvador. Integrante del club FAS Fever en El Salvador, con el que se coronó campeona nacional y culminó como líder anotadora en la liga profesional. Dos veces ganadora de Juegos Centroamericanos y en cinco ocasiones del torneo Centrobasquet.

Agustín Blázquez, 78 años, Bethesda, Maryland. Actor, director de cine y artista gráfico. Realizador de documentales sobre la realidad cubana y autor de la serie Covering Cuba.

Noviembre

Santiago Morales, 80 años, Miami, cáncer. Empresario y exprisionero político. Veterano de Bahía de Cochinos. Permaneció en cárceles cubanas durante 18 años. Fundador y presidente de la empresa Maxiforce, de fabricación y distribución de piezas de equipos pesados. Fue líder comunitario y coleccionista de arte.

Christy Sánchez, 74 años, Miami, dolencia cardíaca. Actriz y escritora. Pionera entre las actrices hispanas del sur de Florida en presentar un programa de entrevistas en televisión en inglés, Getting Together, así como en actuar en el Coconut Grove Playhouse de Miami. Actuó en filmes como Intimate Strangers (1977) y The Mean Season (1985). Muy recordada por su participación en el segmento humorístico “La familia Fernández” del popular programa Sábado Gigante. Escribió comedias y protagonizó comerciales para la radio y la televisión en Estados Unidos.

Pedro Yanes, 95 años, Miami, Periodista, editor, librero y promotor cultural. Graduado de Derecho por la Universidad de La Habana. Director y propietario de la librería y casa editorial Las Américas, catedral de la literatura y los autores en español en Nueva York.

Pablo Milanés, 79 años, Madrid, fallo multiorgánico derivado del cáncer. Compositor, cantante y guitarrista. Leyenda de la música cubana e hispanoamericana. Fundador de la Nueva Trova, integrante del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y cultor de los ritmos tradicionales con una perspectiva renovadora, su labor como cantautor constituye un aporte mayor a la historia musical de nuestro tiempo. Su vasta producción incluye más de 400 canciones, más de 40 discos y composiciones para la banda sonora de películas de ficción, documentales y series de televisión. Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2015.

Armando G. Basulto González, 82 años, Miami. Veterano de Bahía de Cochinos e integrante de la Brigada 2506. Conocido como El Tanque Basulto por su valentía.

Felipe Valls, 89 años, Miami. Empresario, fundador del emblemático restaurante Versailles de Miami. Propietario también de la cadena de restaurantes La Carreta y de Casa Juancho. Miembro fundador de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Un tramo de la Calle 8 de Miami lleva su nombre.

Manuel Reguera Saumell, 94 años, Barcelona. Arquitecto, dramaturgo y novelista. En 1959 obtuvo el Premio Nacional de la Dirección de Teatro por su primera obra, Sara en el traspatio, y el Premio de la UNEAC, por Propiedad particular. Escribió también Recuerdos de Tulipa, que fue llevada al cine en 1967, y La hora de los mameyes (1963), para la televisión cubana, antes de marchar al exilio. Impartió clases de dramaturgia e historia del arte en Barcelona. Premio René Ariza 2011, otorgado por el Instituto Cultural René Ariza de Miami.

Jorge Zamora, “Zamorita”, 94 años, Ciudad de México. Actor y compositor. Desarrolló su carrera artística en la época de oro del cine mexicano. Recordado por sus actuaciones en programas de la televisión mexicana y las canciones que compuso, algunas popularizadas por artistas como Tin Tan, con quien compartió la autoría de varios temas.

Diciembre

Ignacio Cárdenas Acuña, 98 años, Miami. Escritor. Considerado el decano de la literatura policiaca cubana, su novelística es referencia del género noir en lengua española. Conocido internacionalmente por su exitosa novela Enigma para un domingo (1971) y su secuela Los duros no lloran (2013). Fundador de la revista Enigma.

Gina Romand, 84 años, Ciudad de México, neumonía. Actriz. Estrella de la época de oro del cine mexicano. Desarrolló una prolífica carrera con más de 30 películas, y alcanzó gran popularidad por su actuación en cintas como La bandida (1963), junto a María Félix y Pedro Armendáriz; Entrega inmediata (1963), con Cantinflas; y Gavilán o paloma (1985), su último filme, junto a José José.

Herminia Companioni Fajardo, 81 años, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Lingüista, académica y editora. Profesora de Gramática Española y Redacción en las Facultades de Lenguas Extranjeras y de Artes y Letras de la Universidad de La Habana por más de 40 años. Autora de varios de los textos básicos de la enseñanza de la materia, aún al uso por las universidades cubanas. En Bolivia se dedicó a la edición y elaboración de libros de texto y cuadernos de práctica del lenguaje desde 2008.

José Santiago Matheu Tirse, 80 años, Miami. Sacerdote. Presbítero de las parroquias Santa Agatha, Inmaculada Concepción, Santa Cecilia, Mother of Christ y Santa Catalina de Siena, en Miami desde 1994. Exdirector espiritual en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad. Autor de los libros José, María y la Navidad, Personas y personajes y Cuadernos para la vida. Colaboró con Radio Católica Mundial y Radio Paz, y predicó durante años para el pueblo cubano a través de Radio Martí.

Rubén Valdés Sánchez, 76 años, Miami. Empresario. Fundador de la cadena de tiendas Valsan. Abandonó Cuba durante el éxodo del Mariel y en 1984 abrió la tienda que hoy cuenta con sucursales en varias ciudades de Florida.

Félix Beltrán Concepción, 84 años, Ciudad de México. Diseñador gráfico, pintor, dibujante y grabador. Considerado padre del cartel cubano y uno de los más importantes referentes del diseño gráfico latinoamericano. Profesor en universidades de Cuba y México. Participó en más de 500 exposiciones colectivas y personales, y sus carteles prestigian colecciones de museos en Estados Unidos y Europa.

Valentín Álvarez Campo, 77 años, Miami, enfermedad cardíaca. Actor y director teatral. Fundador del grupo La Carreta, en Cuba. Tras emigrar durante el éxodo del Mariel, impartió clases de actuación y participó en producciones teatrales en Nueva York, donde dirigió el New Jersey Cultural Lyric Group y el Cuban Theatre Group. Hizo teatro y televisión en Puerto Rico y luego se integró al movimiento teatral de Miami.

Jorge Ramón, 83 años, Miami. Director de cine y televisión, camarógrafo y guionista. Dirigió programas infantiles, humorísticos, teleclases y los populares policíacos Sector 40 y Móvil 8. Realizador de las telenovelas Nacha Regules, La conjura de la ciénaga y La última mujer y el próximo combate. En los Estudios Cinematográficos de la Televisión cubana dirigió Madrigal del inocente (1986) y varios documentales sobre la figura de Pablo Milanés, en 1985.

José Antonio Madrigal, 77 años, Miami Beach. Académico y escritor. Exjefe del Departamento de Literatura y Lenguas Extranjeras y Profesor Emérito de la Universidad de Auburn, en Alabama.