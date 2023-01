Arrestan a cubana dueña de mueblería en Hialeah por estafa a clientes

Una cubana de 49 años dueña de una mueblería fue arrestada tras estafar a decenas de personas con muebles que pagaron por adelantado y que nunca llegaron a tener.

La mueblería Furniture & Mattress Discount Corp, ubicada en la calle 95 y la avenida 80 del noroeste, en Hialeah Gardens, ofrecía tentadores descuentos y un atractivo catálogo de muebles que atrajo a muchas personas.

Según las víctimas, la mueblería era atendida por su propia dueña que, además, era la única persona que trabajaba en el lugar y se presentaba al público como "Rebeca”, que no resultó ser su nombre real.

Los afectados pagaron miles de dólares en efectivo por adelantado, pero el día pactado para la entrega la mercancía no llegaba a sus hogares, se programaba una nueva fecha y tampoco.

En declaraciones a America Tevé, varios de los afectados explicaron que al llamar a la línea telefónica del negocio estaba desconectada. La sorpresa mayor fue que, cuando fueron en persona hasta el lugar, la mueblería ya no estaba. También desapareció la página de Facebook que tenía el negocio.

“Increíble, por eso nada más aceptaban cash”, dijo Lázaro Rivero, en declaraciones al citado medio.

“Compré el 23 de diciembre un juego de cuarto por un costo $2,650 y supuestamente el delivery era ayer, de 5:00 a 8:00 y no contestó el teléfono, me contestó por última vez el lunes y que todo iba a estar bien y bueno, ya estafado aquí”, alegó Erick Marrero.

“Ella es muy convincente, las palabras de ella se le creen porque te dice con mucha humildad que 'te suplico, te suplico que todo va estar bien, que todo va a llegar', y es mentira, fue mentira”, concluyó por su parte Maydelín Cuesta.

La verdadera identidad de la cubana es April García, quien en 2019 ya fue arrestada y acusada de fraude organizado y hurto mayor, luego que le estafara a casi una treintena de personas 167 mil dólares en otro caso de falsa venta de muebles en Facebook.

Los dueños del lugar donde estaba enclavada la mueblería explican que la mujer llevaba seis años alquilando el sitio y que nunca se retrasó en el pago. Tampoco notificó que se marcharía. Abandonó el local sin previo aviso.

“Son unos descarados, $1,000 en un juego de cuarto, me lo llevaban el sábado y el sábado me llaman que me lo traían el miércoles o ayer martes y nada, esto es un descaro”, dijo Lázaro Rivero, víctima de fraude.

La cubana ya compareció en corte. No obstante el caso permanece abierto y la policía de Hialeah Gardens se encuentra a cargo de la investigación.