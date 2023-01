Imaray Ulloa comparte confesiones con sus fans

La influencer cubana Imaray Ulloa respondió a varias de las preguntas que le hacen sus fans con más frecuencia y compartió con ellos algunas confesiones.

La primera confesión de la famosa creadora de contenido en redes sociales es que ¡nunca cocina!

"¿Cada cuánto cocino? Nunca", dijo entre risas, mientras se le escucha decir de fondo a su pareja, el doctor Fabián Fontaine, que hacerle esa pregunta a Imaray es "un chiste".

"Yo no cocino, no me gusta, no sé, no intento aprender tampoco. Fabián cocina rico y si no, la compro, pero a mí no me gusta la cocina", confesó.

La siguiente pregunta, que también desató las risas tanto de Imaray como de su pareja fue si la influencer habla inglés, una oportunidad que ella aprovechó para responder con muchísimo humor.

"Yo sí hablo inglés, lo que pasa que los que hablan inglés no me entienden", bromeó.

Además de decir que el gimnasio para ella es una adicción y que su color favorito es el negro, Imaray aseguró que lo mejor que le ha pasado en la vida es vivir en Estados Unidos.

"A mí me han pasado muchas cosas buenas, realmente yo siento que soy una mujer dichosa, estoy muy agradecida, pero si tengo que decir lo mejor, ha sido llegar a Estados Unidos", afirmó.

Recientemente, Imaray reveló a sus seguidores que ya tenía otro auto Maserati luego de que el suyo se dañara en el accidente que sufrió a finales del año pasado. En Navidad, la joven hizo llorar a su papá con el más increíble regalo que podía esperar: una camioneta Toyota Racing Development Sport.

