Migrantes cubanos continúan cruzando la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de los cambios recientes en la política migratoria, que implican devoluciones inmediatas a México o repatriaciones a Cuba.

Medios de prensa estadounidenses, como Fox News, han documentado la entrada de migrantes por la frontera sur. El periodista Daniel Benítez dijo que entre las personas que llegan hay cubanos que no tienen apoyo de un patrocinador.

"Mientras tanto en la frontera sur de Estados Unidos siguen entrando cubanos que no tienen “patrocinadores” ni obtienen cita con la app de CBP ONE, la mayoría obligados por los coyotes que los engañan diciéndoles que no serán devueltos. Muchos en pocas horas serán enviados a México", comentó Benítez.

En enero los arribos de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a la frontera de Estados Unidos y México disminuyeron en un 97% en comparación con diciembre, cuando hubo un récord histórico de 42,637 cubanos. Sin embargo, el flujo migratorio no se han detenido completamente por esa vía.

Muchos cubanos habían iniciado rutas cuando se informaron las medidas aprobadas por el presidente Joe Biden para frenar la crisis en la frontera sur. Todos los recursos que tenían esas personas estaban invertidos en pagos a coyotes para que los llevaran a Estados Unidos, y la renuncia a un proyecto así no es una decisión fácil.

Biden advirtió a las personas que no crucen la frontera. Señaló que quienes crucen de modo ilegal no podrán acogerse a los beneficios migratorios del programa del parole humanitario y serán expulsados de Estados Unidos.

"No se presenten sin más en la frontera... Quédense donde están y soliciten legalmente [refugio] desde allí", dijo el presidente a inicios de este año.

El cambio de política migratoria afecta también a los migrantes que llegan por vía marítima a las costas de Florida. La administración Biden advierte que los balseros serán detenidos y repatriados a Cuba.

En enero se han realizado al menos 12 operaciones de repatriación y han sido devueltos a la isla más de 1,300 cubanos.