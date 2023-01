Cubanos se burlan de representaciones de Martí en actos oficiales por su natalicio

Las representaciones de José Martí en actos oficialistas por el natalicio del héroe nacional fueron objeto de burla de los cubanos que las consideraron una ridiculez.

Jóvenes y niños disfrazados de Martí, maquetas a gran escala de la casa natal del apóstol e interpretaciones de fragmentos de su vida y obra inundaron las redes sociales en el contexto de su 170 aniversario, este 28 de enero.

"Martí no debió de morir pero igual se hacía el harakiri si veía algo así. O escribiría: no me pongan en triciclo/ a morir como un traidor/ yo soy bueno y como bueno/ busco patrocinador", escribió el investigador y crítico cubano Enrique del Risco.

Captura de Facebook / Enrique del Risco

"No se puede ser más cutre y ridículo", dijo alguien en respuesta al post. "Cuba se ha vuelto un país tan cheo".

Entre las iniciativas de escuelas e instituciones oficiales a lo largo de Cuba, un joven recorrió las calles de Santa Clara disfrazado de Martí. El estudiante Nosdeivy Basail García dedicó mucho "empeño, dedicación y cariño" a la tarea de "hacer caminar al Héroe Nacional".

Captura de Facebook / Yasser Vazquez Aguila

"Chealdad" opinaron algunos. La imagen desató una oleada de comentarios y fue objeto de las más diversas opiniones.

Captura de Facebook / Alen Lauzán

"Tiene el leopardo un abrigo y el puma pantalón pitillo", dijeron algunos a propósito de una foto donde el joven que interpreta a Martí posa al lado de otro con una playera con un letrero de la marca Puma.

Muchos coincidieron en que el gobierno cada vez se supera con las iniciativas que solo causan la risa de los ciudadanos.

"No se cansan de hacer el ridículo", repitieron algunos. "Esto es altamente preocupante".

En otras escuelas cubanas, los más pequeños debieron declamar y disfrazarse para "homenajear" al poeta.

En Camagüey, los niños recordaron al hombre "que inspiró a los barbudos y aquel que multiplicó a Pilar, a Meñique, a la muñeca negra, a bailarinas españolas", escribió una periodista oficialista en Facebook.

Captura de Facebook / Yahily Hernández

El director de la emisora de radio de Unión de Reyes, Matanzas, aseguró que José Martí se le presentó en forma de colibrí el mismo día que se celebró el aniversario del natalicio.

"Aún no doy crédito a la que acabo de vivir. ¿Qué quieres decirme maestro? ¿Qué mensaje es éste? Justo hoy 28 de enero, a la distancia de 170 años del natalicio del apóstol llego a la cabina de Radio Unión y me encuentro este colibrí, profundamente dormido, sobre uno de los micrófonos de la cabina de locución", escribió en Facebook.

En otras ocasiones, actos conmemorativos parecidos han sido objeto de burla, así como la iniciativa de lanzar al mar una "réplica" de cartón del yate Granma en el sexto aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro.