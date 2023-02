Rosalía explica por qué ha dicho adiós a sus uñas XXL

Una de las señas de identidad que caracterizó a Rosalía durante mucho tiempo fueron sus uñas extralargas. La cantante española las ha lucido en videoclips, conciertos o presentaciones por todo el mundo robándose las miradas de todos por su longitud y extravagantes diseños.

Pero desde hace meses, a la intérprete de Motomami no la vemos llevar esas uñas afiladas y cubiertas con toda clase de colores y brillantes, algo que ha extrañado a más de uno de sus fans, que se han preguntado la razón detrás de este cambio estilístico.

Y si eres de los que se están preguntando el porqué de esta decisión premeditada en la imagen que proyecta Rosalía, a la cuestión respondió recientemente en Twitter después de que un usuario le lanzase la pregunta.

"¿Por qué al principio de la era Motomami llevabas uñas y luego no?", preguntó el internauta. Ante la interrogante, ella contestó: "Decidí que era más importante poder tocar el piano y la guitarra en el escenario que llevar las uñas largas". ¡Duda resuelta!

Recordamos que la artista toca varios instrumentos y en su gira Motomami lo hacía sobre el escenario en algunos momentos de su show, por lo que su decisión está basada en la comodidad para poder hacerlo, y es que seguramente con las uñas extralargas resulte bastante complicado...

Primer lanzamiento de 2023

La cantante está feliz con la acogida que le han dado sus seguidores a su nuevo sencillo "LLYLM" (siglas de Lie Like You Love Me), que por ahora no tiene videoclip oficial. Aquí te dejamos el primer tema de Rosalía de este año:

