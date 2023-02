Unión Eléctrica anuncia apagón para este jueves en horario pico

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció para este jueves una afectación al servicio de 94 megawatts (MW) en el horario pico por déficit de generación.

En el parte diario, la UNE pronosticó para las horas de mayor consumo una disponibilidad de 2756 MW y una demanda máxima de 2780 MW, para un déficit de 24 MW, por lo que de mantenerse esas condiciones la afectación será de 94 MW.

Para el horario diurno se estima que todo el sistema esté en servicio y no haya cortes de luz.

Este pronóstico pudiera no cumplirse, tal como sucedió el miércoles, cuando la empresa estatal calculó que no habría afectaciones por déficit de capacidad y finalmente no ocurrió así.

Según detalla la UNE en su muro de Facebook, hubo un apagón que duró 51 minutos, desde las 6:17 pm hasta las 7:08 pm, con un registro máximo de 62 MW a las 6:50 pm, coincidiendo con la hora pico.

En este momento se encuentran fuera de servicio por averías ocho unidades de la termoeléctricas Mariel, Cienfuegos, Nuevitas, Felton y Renté.

Además, reciben mantenimiento tres bloques de las CTE Santa Cruz y Renté.