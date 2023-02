EE.UU. libera a antiguo mensajero de Al Qaeda prisionero en base de Guantánamo

Estados Unidos liberó a un antiguo mensajero de Al Qaeda que estuvo 16 años preso en la Base Naval de Guantánamo, según fuentes oficiales.

Majid Khan, de 40 años, fue liberado este jueves y enviado a Belice, tras acuerdo de la administración Biden con ese gobierno para acogerlo, apuntó un comunicado del Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés)

La nota refiere que Khan es el primer prisionero en ser liberado de los transferidos desde centros de detención secretos de la CIA a Guantánamo, en septiembre de 2006, además de ser el primero que es reasentado en un tercer país por parte de la Administración Biden.

“Me han dado una segunda oportunidad en la vida y tengo la intención de aprovecharla al máximo”, dijo Khan en una declaración emitida a través de su equipo legal.

También aseguró que lamentaba “profundamente las cosas que hice hace muchos años, y he asumido la responsabilidad e intentado repararlas. Sigo pidiendo perdón a Dios y a las personas que he herido. Me arrepiento sinceramente”.

Khan es un ciudadano paquistaní que creció en las afueras de Baltimore, y se integró al grupo de Al Qaeda cuando tenía poco más de 20 años. Trabajó como mensajero y participó en la planificación de varios complots que nunca se llevaron a cabo.

Antes de llegar a Guantánamo en 2006, Khan pasó tres años en los denominados lugares negros de la CIA en el extranjero. El trato que allí recibió se detalló en un informe del Comité de Inteligencia del Senado publicado en 2014 en el que se acusaba a la CIA de maltratar a prisioneros de Al Qaeda mucho más allá de sus límites legales y de dar al público versiones falsas de interrogatorios útiles en los lugares.

Khan se declaró culpable ante una comisión militar estadounidense en 2012, y en 2021 fue sentenciado a 26 años de cárcel.

No obstante, un acuerdo previo al juicio obligó a reducir su sanción a no más de 11 años debido a su cooperación con las autoridades estadounidenses.

Los abogados de Khan apuntaron que él debió ser liberado en febrero de 2021, como parte de ese acuerdo.