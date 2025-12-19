Firmaron deportación voluntaria para volver a Cuba y acabaron en Guantánamo: Así permanecen estas personas en la base naval

Vídeos relacionados:

Varios familiares en Cuba y en Miami denunciaron el traslado de migrantes cubanos detenidos en Luisiana hacia la base naval de Guantánamo, pese a que —según afirman— habían firmado su salida voluntaria para ser devueltos a la isla.

En un reportaje de Telemundo 51, los familiares revelaron a ese medio las condiciones alarmantes en que se encuentran en la base militar, cuando pensaban que serían deportados a Cuba.

Uno de los detenidos, Marcos Alejandro Ávila Íñiguez, describió a sus allegados el trato recibido al llegar: dijo que los “apuntaron con rifles” y que los mantenían encadenados.

Sus familiares aseguraron que el lunes logró comunicarse con ellos desde la base y que en esa llamada todavía estaba encadenado.

Telemundo 51 lo identificó como uno de 22 cubanos trasladados el pasado domingo en un vuelo chárter procedente de Luisiana.

El testimonio de esa familia se suma al de allegados de otros tres cubanos que, según el reporte, también fueron llevados ese fin de semana a Guantánamo.

Los familiares los identificaron como Erick Mauri Zamora, Emanuel Valverde Tamayo y Yesier Abreu Arronde, y coincidieron en que todos habían firmado su salida voluntaria hacia Cuba.

Una de las parientes afirmó que, tras firmar, el 14 de diciembre se lo llevaron a la base naval.

En medio de la incertidumbre, algunos familiares dijeron que, tras recibir información de que serían deportados, fueron al aeropuerto a esperar el arribo de un vuelo que nunca llegó, y describieron la angustia de pasar horas allí sin explicación y terminar regresando a casa “con aquella tristeza”.

En busca de respuestas, Telemundo 51 contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el reporte, el DHS respondió mediante un comunicado que los inmigrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos podrían ser enviados a Guantánamo u otros centros de detención y aseguró que, entre los traslados recientes, había personas con antecedentes criminales graves.

No obstante, las familias entrevistadas sostuvieron que sus parientes no tienen récord criminal.

Según recuerda el reportaje, un informe presentado ante el Congreso indica que el traslado de detenidos a Guantánamo ha costado al gobierno federal 39 millones de dólares y que mantener a una persona detenida allí cuesta 10,000 dólares al día.

Deportaciones de cubanos a la base naval

Estados Unidos volvió a enviar migrantes cubanos a la base naval de Guantánamo, reactivando una práctica cargada de simbolismo y polémica que había quedado en pausa durante dos meses.

El traslado de 22 hombres desde territorio estadounidense marca el primer envío de ciudadanos cubanos a esa instalación desde enero y revive temores, recuerdos y cuestionamientos legales.

Según reveló The New York Times, los cubanos llegaron esta semana a la base ubicada en el oriente de Cuba en un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedente de Luisiana.

Con ellos, Guantánamo vuelve a funcionar como centro de detención migratoria, pese a los reveses judiciales, los altos costos y las duras críticas que han rodeado esta política durante todo el año.