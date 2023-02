Cubano detenido en Bahamas sin medicamentos ni atención sanitaria

La joven cubana Yanet Larena Rodríguez, residente en Cienfuegos, criticó a las autoridades de Bahamas por negarle a su padre atención médica en un centro de detención para inmigrantes.

Casildo Larena Ibañes, de 60 años, escapó de Cuba el pasado 28 de enero desde una zona de Cienfuegos conocida como Hoyo Colorado, según la versión de su hija en Facebook.

"En estos momentos se encuentra detenido en Bahamas, en el centro de Nassao; mi papá tiene dos operaciones a corazón abierto y tres de cáncer de colon (presenta el recto desviado)", explicó.

Asimismo, Larena Rodríguez aseguró que su padre pudo comunicarse recientemente con ella y le dijo que llevaba cinco días sin tomar medicamentos ni recibir atención sanitaria.

"Me comuniqué con el cónsul de Bahamas y solo me respondió que mi papá no se encontraba en los registros de detenidos y que no dependía de él tomar [una decisión]", especificó.

Por último, pidió ayuda a todas las personas para hacer presión y que su padre reciba atención médica y no se muera, ya que se encuentra débil.

"Mi número es +5353381248, quien pueda darme alguna información o de alguna manera ayudarme, puede comunicarse a cualquier hora", finalizó.

Desde que el gobierno de Estados Unidos anunció que todos los cubanos que lleguen de manera irregular a ese país no podrán aplicar al programa de parole humanitario (que beneficia también a nicaragüenses y haitianos) y serán devueltos a Cuba, la migración irregular ha registrado una disminución considerable, según datos oficiales.

Sin embargo,m a crisis económica, política y social que atraviesa el país obliga a muchos ciudadanos a intentar cruzar el estrecho de la Florida y llegar a territorio estadounidense.

Por la cercanía geográfica con Bahamas, varios balseros llegan a ese territorio insular y son detenidos por las autoridades, que los devuelven a Cuba.

El jueves pasado un grupo de 130 cubanos fueron retornados desde Bahamas en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional "José Martí", de La Habana.