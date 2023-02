Ley integral contra violencia de género en Cuba

"Violencia contra la mujer» se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".



Asamblea General de la ONU. Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993).



La constitución cubana expresa, en su artículo 85, que la “violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad y es sancionada por ley”.



La violencia de género, suele manifestarse en primer lugar con agresiones verbales (maltrato psíquico) en sus formas más encubiertas; humillaciones, descalificaciones, insultos, pasando a maltrato físico con empujones, bofetones y en casos extremos palizas, violaciones e incluso la muerte.



Es imprescindible en Cuba potenciar políticas públicas y mecanismos jurídicos, para que -por un lado no exista impunidad a cualquier tipo de violencia contra la mujer- sea doméstica o institucional y que brinde la protección más elevada a las víctimas y sus familias.

Una Ley Integral contra la Violencia de Género, independiente del Código de Familias, resulta de especial interés porque:



1.- Regularía las medidas contra la violencia por una Ley Orgánica, lo que significa que convertiríamos el vivir sin violencia en un derecho de las mujeres que el Estado tiene la obligación de cumplir.

Significa que las personas tienen derecho a ser educadas en igualdad, que quienes atenten contra este derecho serán castigados, que las mujeres tienen derecho a su recuperación y a ser acogidas adecuadamente – por lo tanto nunca puede pasar que no puedan acceder a una Casa de Acogida porque no existen, como ocurre en la actualidad; tienen derecho a la atención adecuada y especializadas por parte de policías, jueces, personal sanitario,(y otras instituciones.



2.- Sería una norma integral, es decir afecta a todos los ámbitos que tienen que ver con la violencia de género, desde la prevención a la protección, la atención sanitaria de las víctimas, social, laboral, etcétera, etc y, además, hace posible la coordinación judicial.



Por esta ley, se establecerían medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. En los últimos tres años, 102 mujeres cubanas han muerto; víctimas de la violencia.



Son los Derechos Humanos de las Mujeres, el derecho a la educación, salud, desarrollo, al trabajo, a una vida libre de violencia, sexual y reproductiva, y como el derecho a la libre participación política, que tampoco se cumple en Cuba, pues desgraciadamente, la vulneración de este último se ha sistematizado como norma en nuestro país.

En pleno cumplimiento de la norma vigente, tres activistas de la Red Femenina de Cuba fueron detenidas al presentar el permiso para manifestarse, el Día Internacional de la Mujer, en sintonía con cientos de miles de mujeres del mundo.

Cuba es el único país del hemisferio occidental que no goza de una Ley Integral contra la Violencia de Género, (lo que guarda relación con la violencia política ejercida contra activistas independientes) Esto tiene que cambiar. Se ha de actuar con celeridad.



Las mujeres en Cuba exigimos que:

1. Que se armonice la legislación local con los dictados de las normas internacionales de derechos humanos.

2. Una reforma del sistema de justicia penal para que tenga más en cuenta sus necesidades.

3. Que los jueces y los agentes del orden público reciban una nueva formación.

4. Que atiendan con consideración a las víctimas.

5. Que se creen tribunales especiales o comisarías de policía con personal femenino.

6. Que se establezcan procedimientos e instituciones de investigación dirigidas por personas cuyas actitudes sean reflejo de la realidad social.

7. Que se articule una política contra las culturas de la violencia doméstica e institucional.

8. Que se respete, en consonancia con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, las propuestas, iniciativas y espacios de género en la sociedad civil.



La eliminación de la violencia contra las mujeres es un indicador directo del desarrollo en general. La atención y el apoyo políticos deben centrarse cada vez más en comprender las vías que adoptan las propias mujeres para hacer frente al persistente flagelo de la violencia.



Red Femenina de Cuba

Febrero de 2023