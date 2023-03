Observatorio registra 340 violaciones de derechos humanos en Cuba

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, identificó en febrero al menos 340 acciones represivas contra activistas, opositores y periodistas independientes.

Del total de denuncias hechas desde Cuba, al menos 115 fueron detenciones arbitrarias, de acuerdo con los datos publicados este martes.

“Los relaciones y conversaciones de EE.UU. y la Unión Europea con Cuba, no han frenado la represión ni han conseguido la liberación de los presos por motivos políticos y de conciencia”, lamentó el OCDH.

La información detalla que en el segundo mes del año, hubo unos 225 abusos, sobresaliendo el maltrato a presos políticos en las cárceles, casas de activistas sitiadas, cortes de internet y telefonía, multas, citaciones policiales y hostigamiento.

Esta semana el OCDH también informó de varias sucesos en Cuba, vinculados con la represión que sufren los presos políticos y sus familiares.

"Madres y familiares de los presos políticos en toda la isla denuncian que desde ayer no pueden contactar con ellos en las prisiones, la respuesta es que no les funcionan las tarjetas, lo cual no sucede con los reos comunes", escribió este martes la ONG en su cuenta de Twitter.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos es una organización sin ánimo de lucro constituida en Madrid en 2009. La integran, fundamentalmente, ex prisioneros de conciencia cubanos, pertenecientes al Grupo de los 75; miembros de la Asociación Damas de Blanco y otros activistas cubanos dentro del país y en el exilio.

Su trabajo ha permitido conocer el estado de opinión de los cubanos en medio de las crisis políticas, sociales y económicas que atraviesa el país, así como la vulnerabilidad de derechos humanos que sufren muchos ciudadanos dentro y fuera de Cuba.