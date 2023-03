Tren impacta a una ambulancia en Guantánamo

En la mañana de este viernes una ambulancia fue impactada por un tren que circulaba por la línea férrea que cruza el reparto Dabul, en el municipio cabecera de la provincia de Guantánamo.

(Foto: Facebook/Miguel Noticias)

En el siniestro no se reportaron pérdidas de vidas humanas, aunque el paramédico que conducía el vehículo del SIUM fue hospitalizado en observación con varios golpes, según reportó en Facebook el periodista Miguel Reyes Mendoza, quien dio cuenta del accidente.

“Según reportes de familiares y amigos, el paramédico venía con otro compañero de trabajo", añadió el reportero.

(Fuente: Captura de Facebook/Miguel Noticias)

Imágenes difundidas por la citada fuente permiten apreciar que la ambulancia fue embestida por el tren por el costado izquierdo.

(Fuente: Captura de Facebook/Miguel Noticias)

“Sí ocurrió el accidente lamentablemente. Yo vivo cerca del suceso, me trasladaba hacia la universidad cuando vi lo lamentablemente ocurrido. No hice fotos debido al impacto que me ocasionó, pero hay personas que se encontraban allí que sí grabaron”, confirmó una usuaria en el apartado comentarios a la publicación.

Otra internauta aseguró que el conductor del vehículo en el hospital estaba "consciente y rodeado de su familia”.

Al cierre de esta nota no han trascendido otros detalles del siniestro.

Aunque no son muy usuales en Cuba, en 2022 se reportaron algunos choques de vehículos con trenes en circulación.

En enero del pasado año tuvo lugar un aparatoso accidente entre un tren y un carro marca Moskvich en el municipio Florida, en la provincia de Camagüey. En ese caso, afortunadamente tampoco hubo pérdidas de vidas humanas a pesar del lamentable estado en que quedó el auto ruso.

Unos meses después, en septiembre, dos personas murieron al chocar el carro en el que viajaban contra un tren en el municipio Boyeros, en La Habana.

Unos meses después, en diciembre, un automóvil impactó contra un tren en la Avenida del Puerto, en La Habana.