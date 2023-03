Yordenis Ugás sobre selección cubana de béisbol: Ese equipo no me representa

El boxeador cubano Yordenis Ugás expresó este domingo que el equipo Cuba que se enfrentó a Estados Unidos en la semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol no lo representa.

En una transmisión directa en Facebook momentos previos al partido donde la selección cubana sufrió una aplastante derrota, el pugilista -que portaba una camiseta con la frase "Patria y Vida"- dijo que ese equipo representa al Partido y a la propaganda comunista.

En su video también comparó la experiencia cubana con la de países como Nicaragua y Venezuela, donde las dictaduras no han politizado al extremo el deporte, ni lo han menospreciado.

"Qué vergüenza siento por los peloteros, porque ninguno de los que están en grandes ligas puede decir Patria y Vida", manifestó el boxeador en su post, donde condenó la politización del juego por parte del régimen cubano.

En su mensaje pidió a los asistentes al partido que lo disfrutaran, pero que protestaran y recordaran a su familia y vecinos en Cuba que padecen la crisis del sistema, así como a los presos políticos que están recluidos injustamente.

"Por qué no llamaron a [Aroldis] Chapman, uno de los deportistas más grandes que tenemos los cubanos, porque a Chapman no le puedes decir qué decir y qué no. Él se va a poner un pulóver de Patria y Vida y va a decir lo que desee", exclamó.

"Si como cubano un jueguito de pelota te va a hacer olvidar todo, te excita tanto, te saca el patriotismo, que nunca lo has usado para pedir por los presos políticos, felicidades", concluyó.

Ugás ha aprovechado la visibilidad de que goza en redes sociales para reflexionar sobre la libertad en Cuba y ha instado a sus compatriotas a emprender ese camino sin miedo, para construir una sociedad inclusiva y próspera.

En más de una ocasión el campeón ha dado voz al sufrimiento de los cubanos dentro de la isla, y ha asegurado que la motivación más grande que tiene de regresar a las peleas es poder representar la lucha por la libertad de Cuba.